Nissan jde ve stopách VW a Fordu, kvůli škrtům odstřelí bestseller, místo něj zvažuje návrat propadáku
Petr ProkopecTohle je jako nemoc, která prostupuje celým oborem. Automobilky před sebou mají jasná prodejní čísla, podle nichž nikdy nemůžou dojít k rozhodnutím, k jakým dochází, přesto je činí. A pak toho litují, nedává to žádný smysl.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nissan jde ve stopách VW a Fordu, kvůli škrtům odstřelí bestseller, místo něj zvažuje návrat propadáku
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Tohle je jako nemoc, která prostupuje celým oborem. Automobilky před sebou mají jasná prodejní čísla, podle nichž nikdy nemůžou dojít k rozhodnutím, k jakým dochází, přesto je činí. A pak toho litují, nedává to žádný smysl.
O problémech Nissanu ví celý automobilový svět už nějaký ten pátek. Japonská automobilka se nyní pod vedením Ivana Espinosy snaží dostat z obrovských ztrát zpátky do černých čísel, zatím se jí to ale nedaří. Soustavně proto dochází na další a další škrty, přičemž v dubnu Japonci oznámili, že zaříznou hned 11 současných modelů, kterých prodávají příliš málo a nevydělávají na nich.
Takový popis do puntíku sedí na elektrické modely, ty ovšem Nissan v posledních letech protežoval. A i když ho přivedly tam, kde je, tipovali jsme, že zrovna v tomto bude pokračovat dál. To se nyní potvrdilo, neboť šéf produktového plánování severoamerické divize Ponz Pandikuthira pro Wards Auto uvedl dva kandidáty na odstřel. Dá se tomu snad už jen hořce zasmát.
Padáka má totiž dostat Altima, tedy model, který je součástí nabídky Nissanu už dlouhých 34 let. Je pak sice pravdou, že zájem o něj klesá, neboť zatímco v roce 2019 se prodalo jen ve Státech přes 200 tisíc kusů, loni šlo tamtéž jen o 92 809 aut a letos za první půlrok tu máme 42 288 registrací. Pořád se ale bavíme o statisících prodaných aut, skoro 100 tisících za rok. Všech elektrických modelů loni automobilka prodala v USA jen těsně přes 20 tisíc.
Altima pro Američany se navíc vyrábí přímo v Americe, není tedy zatížena žádnými dodatečnými cly. Nissan přesto doufá, že odstřelením Altimy něco získá. Co by to mohlo být? Nižší prodeje? Nedává to žádný smysl a připomíná to kroky jiných automobilek, zejména VW a Fordu, které tak dlouho upřednostňovaly neprodávané elektrické modely před žádanými spalovacími, až pomalu nemají co prodávat, nemají na čem vydělávat nebo obojí.
Trochu jinak je tomu v případě druhého „pána na holení”, kterým je Nissan Rogue PHEV. Tedy lehce upravené verze plug-in hybridního Mitsubishi Outlander. Toto SUV se totiž v Americe vůbec neuchytilo, Nissan tak počítá s jeho nahrazením novou variantou Rogue e-Power. Podle Pandikuthiry přitom nabídne „velmi atraktivní cenu ve spojení s dobrou spotřebou“. Že přitom elektrifikace Američany spíše míjí, zvláště pak v současné době, kdy jsou ze hry federální dotace a došlo na zmírnění limitů spotřeby spalovacích aut, tak Nissan stále nebere v potaz.
To ostatně jen potvrzuje další zmínka šéfa produktového plánování. Značka totiž stále zvažuje, že by v USA znovu nabídla čistě elektrické SUV Ariya, které se nyní prodává jen v Kanadě. Protože si ale za tři roky ve Státech našlo jen zhruba 16 tisíc zákazníků a díky výrobě v Japonsku je spojeno s vysokými cly, nyní by oslovovalo jen hrstku lidí - ostatně za první letošní kvartál dosáhlo ze skladových zásob jen na 56 registrací.
Přesně to ovšem jen plně vykresluje bezradnost Nissanu. Značka plánuje odpravit auto, které si i v závěru jeho životního cyklu kupuje ročně 80 tisíc zákazníků, a zvažuje, že klientele znovu nabídne model, který nikoho nezajímá prakticky nikde, tím spíš ne v USA. Vůbec se tak nedivíme investorům, že volají po návratu Carlose Ghosna, který by se s takovými nesmysly v takových momentech rozhodně nezdržoval.
Nissan Altima u Američanů stále boduje, jen pochopitelně ne tak moc jako na počátku svého životního cyklu. Značka ale přesto chce tento sedan zabít, u ztrátového propadáku Ariya naopak zvažuje návrat. Foto: Nissan
Zdroj: Wards Auto
Bleskovky
- 172 km/h a 21 předjetí přes plnou v Gotthardském tunelu? Tohle jsou pak následky
včera
- Nový Lexus LFA schytal na Festivalu rychlosti těžkou bídu. Naprosto jej zastínila auta, která ho měla pouze doprovázet
14.7.2026
- Také Fernando Alonso má zjevně moderních aut plné zuby, tohle si teď koupil i na ježdění po Monaku
13.7.2026
Nové na MotoForum.cz
- Ohlédnutí po závodním víkendu na Sachsenringu a v Donington Parku včera 11:25
- Miller žádá 1 milion Euro, najde se nějaký tým? 14.7.2026
- Philipp Steinmayr a Adrian Rus zemřeli tragicky na Masecu 12.7.2026
- #93 Marc Marquez zůstává králem Sachsenringu 12.7.2026
- Vítězem Bulega před Lecuonou a Montellou 12.7.2026
Nejnovější články
- Nissan jde ve stopách VW a Fordu, kvůli škrtům odstřelí bestseller, místo něj zvažuje návrat propadáku
před 7 hodinami
- Technikovi letectva došla trpělivost s dopravními kamerami a začal je cíleně ničit. Odpálil jich 13, až pak sklapla past
před 8 hodinami
- Roboti už stávkovat nebudou, a tak dělníci Hyundai začali na odpor proti nim stávkovat ještě dřív, než je nahradí
včera
- BMW odhalilo oficiální název elektrické M3, zdůrazňuje, že to není „konečné řešení”
včera
- Další nový „služebák” Jamese Bonda má o 10 koní víc než Ferrari F80, naloží do něj ale celou rodinu
včera
Živá témata na fóru
- Fiat a vše kolem nich 07.15. 11:00 - M.Z.
- Banky, peníze, finance, investice... 07.15. 08:06 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 07.15. 07:28 - Stepan
- Přituhuje 07.14. 21:15 - Truck Daškam
- Škoda Auto obecně 07.14. 20:08 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 07.14. 08:22 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 07.13. 13:53 - pavproch
- Onboard videa 07.12. 23:05 - Lachende Bestien