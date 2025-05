Nissan je na tom skutečně zle. Po rekordní ztrátě vyhodí 20 tisíc lidí, zavře 10 továren, zastavil téměř veškerý vývoj před 6 hodinami | Petr Prokopec

Japonci jasně avizovali, že líp už bylo, míra jejich současných problémů je ale opravdu enormní. Po zaseknutí 100miliardové sekery do firemních futer přijdou drastická opatření, která se dotknou prakticky všeho a všech.

Co jsme včera nakousli, dnes můžeme dojíst. Vlastně spíš musíme, neboť situace Nissanu je tak vážná, že ji nelze ignorovat.

Japonská automobilka před pár hodinami odhalila kompletní výsledky za uplynulý fiskální rok, který skončil 31. března 2025. Jak už padlo včera, některá čísla vypadají vcelku optimisticky, neboť značka v rámci prodejů dosáhla v Evropě devítiprocentního a v USA 3,3procentního růstu. Černou skvrnou ve výkazech je v tomto ohledu Čína, kde registrace zamířily dolů o 12,2 procenta, což vedlo k celkovému 2,8procentnímu globálnímu pádu. Obrat značky se pak snížil o necelé půlprocento.

To nezní dramaticky, jak jsme ale probírali v předchozím článku, strukturální problémy Nissanu jsou enormní a poslaly ho nejvyšší ztráty ve firemní historii. Automobilka tak uplynulý fiskální rok zakončila se ztrátou 4,5 miliardy dolarů, čili téměř přesně 100 miliard korun. Automobilce bezprostřední kolaps nehrozí, neboť má stále k dispozici 23 miliard dolarů neboli 512 miliard korun v hotovosti a jiných likvidních prostředcích mj. díky nerozděleným ziskům dřívějších období. Jenže ani takto naplněná firemní kasa není bezedná a razantních změn by dříve nebo později vyschla.

Proto vedení bije na poplach a hodlá naplno realizovat svůj záchranný plán zvaný RE:Nissan. „Nissan musí usilovat o své zlepšení s mnohem větší naléhavostí a rychlostí, cílem značky musí být vyšší zisk, který se bude méně spoléhat na prodané množství aut,“ popsal snahu o záchranu nový šéf automobilky Ivan Espinosa. Zároveň potvrdil, že padáka dostane dalších víc jak 10 tisíc lidí, což znamená, že Nissan zredukuje pracovní síly celkem o 20 tisíc zaměstnanců. Uzavřeno pak bude dalších 7 továren, celkově tak značka do spolu s propouštěním během dalších dvou let zavře neskutečných 10 fabrik.

Jen tím ovšem škrty neskončí. Japonci chtějí snížit náklady na vývoj o 20 procent a zredukovat jeho spletitost o 70 procent. Čas potřebný k vyslání nových aut na trh pak bude zkrácen až o 30 měsíců, tedy o dva a půl roku. Aby se nečekalo na zázrak, vedení zastavilo téměř veškerý probíhající vývoj krom aut, která jsou těsně před dokončením a na trh mají zamířit do začátku roku 2026. Všechno ostatní bude zrevidováno, změněno, zrušeno, nikdo nic nemá jisté.

Takto chce Nissan uspořit až 3,4 miliardy dolarů (skoro 76 miliard Kč) ročně. Musíme se ovšem ptát, zda zmíněný urychlený vývoj nepovede k ještě horším produktům, než jaké automobilka neúspěšně nabízí nyní. Nedá se říci, že dnes Nissan nic nedělal - problém je v tom, že to, co dělá, je často nedomyšlené, nedoladěné, prostě to není dostatečně přesvědčivé. Rychlejší vývoj to stěží posune k lepšímu.

To ale stále není vše. Nissan chce také utužit veškeré existující spolupráce, rozpad aliance s Renaultem tedy zjevně není na pořadu dne - alespoň Japonci o něj zjevně nestojí. Dále by automobilka chtěla upravit své dodavatelské řetězce tak, aby jí méně firem dodávalo více komponentů. Espinosa pak zmínil i příchod nových hybridů a SUV, stejně jako potvrdil příchod nového Nissanu Skyline. Zda ovšem půjde o nástupce sportovního GT-R či jen běžný sedan nebo dokonce nějaký elektrický nesmysl parazitující na slavném jméně, zatím nebylo upřesněno.

Letošní rok se pro firmu má stát „rokem přestupním,“ jak dodal finanční šéf značky Jeremie Papin. „Máme dostatek likvidity, abychom pokryli naše potřeby, což je při restrukturalizaci byznysu velmi důležité. Fiskální rok 2025 bude rokem výzev a nejistot, kroky, které během něj učiníme, jsou ale koncipovány tak, aby během fiskálního roku 2026 vyústily v pozitivní výsledek,“ dodal. Automobilka tedy doufá, že během dvou let přejde z rekordní ztráty aspoň do malého zisku. Jsme na to zvědavi, nemožné to jistě není.

