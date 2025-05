Nissan je v „zoufalé situaci” a musí propustit skoro 20 tisíc lidí. Bývalý šéf mluví o kolapsu a úplném rozkladu spojení s Renaultem před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

I na tak velkou firmu je to obrovské číslo, bezmála 20 tisíc propuštěných představuje okolo 15 procent všech lidí, které firma po celém světě zaměstnává. Je to nejvýmluvnější symbol jejího úpadku, kterému šlo podle bývalého šéfa docela snadno zabránit.

Situace, ve které se aktuálně nachází Nissan, svého času součást vůbec největšího automobilového konglomerátu světa optikou počtu vyráběných aut, velmi názorně ukazuje, jak moc je kormidlování takového automobilového gigantu ošidnou záležitostí. A jak moc velký časový nesoulad mezi tím, co se děje teď, co děláte teď a co bez ohledu na to přichází, v automobilovém světě panuje.

Japoncům se optikou jejich současné pozice na trhu nevede až tak zle, v Evropě loni dokonce prodali skoro 9 procent aut víc než předloni, v USA vyrostli téměř o 3 procenta. Jenže když se podíváte na jejich portfolio, zjistíte, že spíš dožívají z produktů éry, která je dnes dávnou minulostí. Vsadili na špatného koně v podobě maximální elektrifikace, modely jako Aryia a Leaf ale jen paběrkují. A to, co je léta živilo, nebylo smysluplně inovováno a nebude dále nabízeno. Jinými slovy dochází k vytěžování někdejších investic, které nepokračují, zatímco návratnost těch pozdějších je nulová až záporná.

I když tedy prodeje zůstávají solidní, finančně se Nissan bez přehánění hroutí. Před pár dny firma avizovala, že spadla do největší ztráty v historii a i kdyby dnes nový šéf udělal cokoli, novými produkty situaci bezprostředně nemůže zachránit. Právě tohle je na řízení velkých automobilových firem ošidné - je snadné se kasat dobrými výsledky v době, kdy děláte zřetelně špatnou věc, neboť časový soulad mezi obojím je nulový. Reálně je to tak, že pozitivní rozhodnutí, která uděláte dnes, přinesou plody až za několik let. A dnes doplácíte na následky kroků provedených několik roků zpátky.

Novému šéfovi tak dnes nezbývá než v krizi razantně šetřit. A jako krok číslo jedna se při drastickém snižování nákladů vždy nabízí velké propouštění. To Nissan avizoval už dřív, jít mělo o 9 tisíc lidí, jak ale informuje Nikkei, společnost nakonec bude muset přistoupit k mnohem dramatičtějším krokům - odejít má takřka 20 tisíc lidí, tedy víc jak dvojnásobek dříve avizovaného čísla a asi 15 procent veškeré pracovní síly firmy po celé Zemi. To není legrace.

Detaily dalšího postupu firmy mají být oznámeny dnes, bývalý šéf Carlos Ghosn, který firmu už jednou z podobné situace vytáhl mezi extrémně ziskové společnosti a nakonec byl poněkud násilně odejit za dnes dobře známých okolností, má ale jasno předem. V rozhovoru pro BFM připomněl, že roky varuje před tím, kam Nissan směřuje a nyní se pouze naplňují jeho varování.

Podle ex-šéfa Nissanu je automobilka v „zoufalé situaci” a dál předvídá její úplný kolaps. „Předpověděl jsem úpadek Nissanu a zánik aliance,” říká dnes k jeho spolupráci s Renaultem. Ta na papíře dál existuje, přináší ale stále menší plody, což japonské firmě pochopitelně též nepomáhá.

Ghosn vidí vinu za současnou situaci nekompromisně ve svých nástupcích ve vedení, hovoří o „pomalých rozhodnutích”, která nereagovala na měnící se situaci na trhu a vedly až k tomu, že Nissan musel vyrazit žebrat o pomoc konkurenční Hondu. Spásou je nyní samozřejmě vysoká provozní efektivita a atraktivní produkt, to je ale to poslední, co teď Nissan má. Snad bude nový šéf stejně razantní jako kdysi Ghosn, případné potvrzení velkého propouštění by naznačilo cosi o jeho odvaze - přešlapovat na místě už Nissan nemá čas.

Je neuvěřitelné, že Nissan chtěl ještě v roce 2023 stavět svou budoucnost jen kolem nekonkurenceschopných elektromobilů jako Ariya. Nyní má, co chtěl, snad ještě nelichotivou situaci zvrátí. Foto: Nissan

Zdroje: Nikkei, BFM TV

Petr Miler

