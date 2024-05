Nissan kontroluje každou nově vyrobenou Godzillu v noci na ulici, něco takového nedělá nikdo jiný na světě včera | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Pokud si říkáte, co zajímavého lze zjistit na nově vyrobeném autě v přítmí nočních ulic, pak jste za těchto podmínek nikdy nefotili auto. Právě ve svitu nočních lamp se některé nedokonalosti ukážou líp než za jakýchkoli jiných podmínek.

Na příchod Nissanu GT-R došlo již v roce 2007, přesto japonská automobilka i letos prodává v principu stále to stejné auto, kterému dokonce nadělila další modernizaci. Ta byla relativně malá, a to i proto, že větší update přišel loni, kdy se Godzilla dočkala mimo jiné nových nárazníků. Z nového oficiálního prohlášení ovšem vyplývá, že GT-R si nadále od Nissanu dopřává mimořádné péče. A o přesto, že ročně osloví jen pár stovek zákazníků a je daleko za koncem obvyklého životního cyklu automobilu.

Nissan totiž oznámil, že věnuje velkou pozornost tomu, jak vůz vypadá ve tmě. Především v případě odstínů Midnight Purple a Bayside Blue značka provádí schvalovací proces „v noci pod světlem uličních lamp - jen tak lze zajistit působivý vzhled pro všechny, kdo chtějí vystavit svůj vůz v pozdních hodinách na automobilových přehlídkách“. V případě ostatních aut z japonské stáje ovšem taková preciznost neplatí a nevíme ani o jiné automobilce, která by něco takového tímto způsobem dělala.

Dá se předpokládat, že Nissan tak nečiní jen kvůli oficiálním show, ale spíše kvůli těm neoficiálním. Automobilová kultura je totiž v Japonsku na zcela jiné úrovni, většina lidí na vůz pohlíží jako na člena rodiny. GT-R je pak bráno za národní poklad, jenž sice postrádá v názvu slůvko Skyline jako jeho předchůdci, s těmi je však i nadále propojeno, třeba skrze zmiňovanou modrou barvu karoserie.

Odstín Bayside Blue je totiž pojmenován podle tokijské Bayshore Route, tedy silnice, která se v 90. letech minulého století stala slavnou kvůli pouličním závodům pořádaným právě po setmění. Lidé, kteří na takové akce dorazili, přitom museli počítat se zcela odlišným světlem, než jaké nabízí slunce. To logicky mělo vliv i na vzhled jejich aut, jenž místo obdivu mohl přilákat spíše palce dolů.

Právě to by se díky výjimečné kontrole nemělo opakovat. Zajímavé nicméně je, že odstíny Bayside Blue a Midnight Purple nelze objednat pro verzi Nismo, pouze pro základní provedení, a to ve výbavě Premium v prvním případě, respektive T-Spec v tom druhém. Pokaždé je u toho 570 koní, což dnes nepůsobí tak výjimečně - tento výkon si navíc musí poradit s nemalou hmotností 1 785 kg.

Japonci ale opakovaně dokazují, že díky sofistikované technice a pohonu všech kol lze snadno překonat i takové překážky. Standardní GT-R tak reálně zvládá zrychlit na stovku za méně než 3 sekundy, provedení Nismo s 3,8litrovým šestiválcem naladěným na 608 koní je dokonce ještě o dvě desetiny rychlejší. Do výbavy pak navíc ještě dostalo podvozek uzpůsobený okruhovému využití.

Zda je přitom letošek pro Godzillu vůbec posledním, je zatím ve hvězdách. Japonská automobilka zatím nic nepotvrdila, ani nevyvrátila. Uvedla však, že v rámci poslední modernizace zredukovala míru vibrací a hluku pronikajících do kabiny při poklidnější jízdě. Investice tedy rozhodně nebyly malé, načež se asi dá předpokládat, že nás čeká ještě pár let loučení.

Kontroly s pomocí pouličních lamp se GT-R dočkává v případě odstínů Midnight Purple a Bayside Blue. Jen tak se ukážou všechny neduhy laku v prostředí, kde má vůz také zářit. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.