Nissan může být po letech soustavného úpadku prodán. „V tomhle šíleném světě je možné všechno,” říká rezignovaně šéf

Petr ProkopecJaponci se po letech nesmyslné ignorace přání zákazníků zjevně blíží momentu kapitulace, snaha dát firmu zase do pořádku má k procházce růžové zahradě daleko. Ivan Espinosa tak sice zatím nehází flintu do žita, v tuto chvíli ale nevylučuje nic.
před hodinou | Petr Prokopec
Japonci se po letech nesmyslné ignorace přání zákazníků zjevně blíží momentu kapitulace, snaha dát firmu zase do pořádku má k procházce růžové zahradě daleko. Ivan Espinosa tak sice zatím nehází flintu do žita, v tuto chvíli ale nevylučuje nic.
Pokud vám v žilách koluje víc benzinu než krve, určitě jste aspoň jednou zatoužili po pracovním uplatnění v automobilové branži. Volit lze z celé řady profesí, kdy někomu stačí, že na montážní lince dává dohromady svazky kabelů. Pro jiné je však ideálem spíše designové nebo třeba technické oddělení. A další nepokukují po ničem jiném než po stupínku nejvyšším. Přičemž ve svých představách se vidí jako druhý Elon Musk. Nebo alespoň jako druhý Mate Rimac.
Dá se to samozřejmě pochopit, neboť role šéfa je často pořádně zkreslena. Řada lidí tedy u Muska vnímá pouze jeho majetek, který aktuálně přesáhl metu 800 miliard dolarů, což je nějakých 16,8 bilionu korun. Je ale třeba si uvědomit, že ho tvoří především akcie Tesly. Pohled do nitra Muskových financí by vás tak po většinu jeho života nejspíš šokoval, až v posledních letech si prodejem části akcií Tesly přišel na významnou „hotovost”. Samozřejmě to neznamená, že by dnes čtyřiapadesátiletý byznysmen třel bídu s nouzí, miliardy na rozhazování ale po ruce většinu svého života prostě neměl.
Tím vás od snahy prosadit se na tomto kolbišti nechceme odradit, jen se vám snažíme přiblížit realitu. Ta navíc nemusí být vždy příjemná, často naopak čelíte enormnímu tlaku. Až takovému, že si začnete říkat, zda za to veškeré peníze vůbec stojí. Koneckonců se jen zeptejte Ivana Espinosy, šéfa Nissanu, jak se mu každý večer usíná. Tipujeme však, že se musí hodně dlouho převalovat, neboť japonská automobilka momentálně připomíná bárku v rozbouřeném moři.
Do této situace se Nissan dostal sám kvůli tomu, že dlouhá léta ignoroval požadavky zákazníků. Místo aby se jim snažil vyhovět, chtěl, aby klientela kupovala to, co si sám zamanil. S takovou obchodní strategií al Japonci úspěchu jednoduše nemohli dosáhnout. Ke konci loňského fiskálního roku, který se uzavřel 31. března 2025, tak měli na kontě rekordní ztrátu ve výši 4,5 miliardy dolarů (94,3 mld. Kč), která spustila záchranný plán.
Nissan dnes doufá, že zpátky na výsluní by mu měla pomoci jak změna v přístupu, tak mnohé nové modely. A poté také rozsáhlá restrukturalizace firmy, kterou bude muset opustit 20 tisíc lidí - i proto, že hodlá zavřít hned sedm ze svých sedmnácti továren. Na realizaci tohoto plánu pak od svého loňského zvolení dohlíží právě Espinosa, na jehož místě by ale chtěl být asi jen málokdo. Nově dokonce připouští, že celá pohádka o něm coby zachránci firmy nemusí mít šťastný konec.
„Každé ráno se odehraje takové množství věcí, až je to strašidelné,“ sdělil Espinosa bez okolků Financial Times. A dodal, že „pro firmy naší velikosti je stále těžší zůstat v tomto prostředí relevantními. Musíte být otevření a flexibilní.“ Jenže ani to není záruka úspěchu, neboť jakkoli již Nissan k mnoha změnám přikročil, stále předpokládá, že současný fiskální rok zakončí 31. března ztrátou ve výši 4,2 miliardy dolarů, tedy přes 88 miliard korun.
„V tohle šíleném světě je možné všechno,” uvedl Espinosa k dotazu, zda nakonec Nissan nebude prodán jiné automobilce. A protože takovou možnost dosud jednoznačně vylučoval, způsobila jeho rezignovaná slova nemalé pozdvižení. Tlak kladený na jeho bedra tak jen zesílil, přičemž hned tak neopadne. Pokud se totiž záchranný plán ukáže jako správná cesta, projeví se to až někdy v příštím či přespříštím roce. Do té doby tak Espinosu čeká neklidné spaní. Tak co, chtěli byste s ním měnit?
Pokud lidé touží po roli šéfa firmy, většinou si sami sebe představují jako dalšího Elona Muska. Asi jen málokdo ovšem nyní závidí Ivanu Espinosovi, který dnes musí vyvést Nissan z možná největší krize v historii značky. A připouští, že se to nemusí povést. Foto: Nissan
Zdroj: The Financial Times
