Nissan může vrátit do nabídky auto, po kterém na přelomu milénia Češi toužili, bere to ale znovu za špatný konec

/ Foto: Nissan

Už jeho jméno dává vzpomenout na časy, kdy byl Nissan v kurzu a jeho auta vyvolávala touhu obyčejných uživatelů i náruživějších řidičů. Vrátit do nabídky Primeru zní v situaci Nissanu jako dobrý nápad, ale ne jako klon elektrického modelu čínské výroby.

V 90. letech minulého století se i na českých silnicích začaly v hojné míře objevovat auta zahraničních značek. Velké oblibě se tehdy těšil Nissan, který u nás dokonce oficiálně nabízel třeba faceliftované kupé 200 SX, a to za tehdy opravdu šílených 1 149 000 Kč. Daleko levnější a praktičtější byla oproti tomu Primera, kterou bylo možné pořídit jako sedan, liftback i kombík.

Asi největší popularity dosáhla druhá generace představená v roce 1996, která si říkala P11. Bizarně střižená třetí iterace, která přišla o šest let později, znamenala rychlý ústup ze slávy. Těžko přitom říci, zda za tím stál jen onen radikální design, nebo také příval stále lepší konkurence. Primera na každý pád nestrádala jen u nás, ale prakticky na všech trzích, kde byla k mání. V roce 2007 tak její výroba skončila bez přímého nástupce.

Po dvou dekádách by se ovšem daný název mohl vrátit do hry. Japonský Enhance Cars totiž zjistil, že japonská automobilka znovu požádala o registraci ochranné známky Primera, a to na mnoha světových trzích. Něco takového ještě nutně neznamená, že by Nissan skutečně chystal čtvrtou generaci, živelná aktivita na tomto ale naznačuje přinejmenším o to, že o tom uvažuje.

S ohledem na to, jak dlouhá odmlka tu ovšem byla, se spíše zdá, že Primera by skutečně mohla znovu obohatit portfolio značky. Otázkou je, nač přesně by Japonci takový znak přilepili. SUV je prakticky mimo hru, vedle klasik typu Qashqai či X-Trail by se ani neprosadilo. Jako dostupné spalovací auto střední třídy by Primera zabodovat mohla, ale v těchto intencích dnes uvažuje málokdo.

Kolegové z Carscoops tak naznačují, že by Nissan mohl kráčet ve stopách Mazdy, která svým logem osadila čínský Deepal SL03 a rázem tak má k dispozici elektromobil prakticky bez nákladů. Pod názvem 6e se tento vůz letos objeví i v Evropě, kde značce pomůže redukovat její emisní stopu. Nissan chce do příštího roku elektrických novinek představit 16, takže tohle se vážně nabízí. Ale bylo by to k něčemu? Upřímně? Stěží.

Nissany z přelomu milénia u lidí bodovaly podobnými vlastnostmi jako Fordy - byla to solidní normální auta, která dokázala potěšit i toho za volantem. Navíc hodně vydržela. Takové hodnoty by elektrická alternativa nectila ani náhodou. Přesto Nissan něco udělat musí.

Když se ostatně člověk podívá na stávající nabídku značky, alespoň tu místní, okamžitě si vzpomene, o kolik lépe v druhé polovině devadesátek u Nissanu bylo. Pokud totiž pomineme tři dodávky, lze volit pouze ze čtyř SUV. A jakkoli sedany či kombíky již netáhnou tak jako kdysi, řadu zájemců by zlákat mohly, zvlášť pokud u toho bude zajímavá cena. Kromě elektrických novinek ale Nissan chystá i čtrnáct spalovacích, naděje tedy umírá poslední...

Nissan Primera se prodával ve třech generacích, a to i na českém trhu. Nejvíc úspěchů nejen tu slavil v té prostřední, P11, v roce 2007 po fiasku podivného nástupce s interním označením P12 Japonci výrobu ukončili bez nástupce. Foto: Nissan



Nyní by se Primera mohla vrátit. Pokud ale skutečně půjde o přepracovaný Nissan P7 pro Čínu, půjde víc o pokus navázat na fiasko iterace P12 než o cokoli smysluplnějšího. Foto: Nissan

Zdroj: Enhance Cars@X přes Carscoops

Petr Prokopec

