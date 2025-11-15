Elektrická Godzilla nebude, automobilka ji odpískala. Prý zkoumá „jiné cesty” kvůli „přehodnocení elektromobilů”
Petr ProkopecNebýt to k pláči, museli bychom se smát. Jaké přehodnocení? Elektrický supersport byl od začátku totálně nesmyslný nápad, který v praxi nikdy nemohl fungovat. Až zřetelný odpor velké části veřejnosti ale přivedl Nissan k tomu, aby celý projekt poslal k ledu a začal znovu.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrická Godzilla nebude, automobilka ji odpískala. Prý zkoumá „jiné cesty” kvůli „přehodnocení elektromobilů”
včera | Petr Prokopec
Nebýt to k pláči, museli bychom se smát. Jaké přehodnocení? Elektrický supersport byl od začátku totálně nesmyslný nápad, který v praxi nikdy nemohl fungovat. Až zřetelný odpor velké části veřejnosti ale přivedl Nissan k tomu, aby celý projekt poslal k ledu a začal znovu.
Ještě před dvěma lety Nissan bezmezně věřil v budoucnost elektromobility. Elektrický pohon tehdy Japonci chtěli napěchovat, do čeho se jen dalo, takže dočkat se ho měla i nová generace legendární Godzilly. Tedy supersportovní kupé GT-R, které zkřížilo cestu snad každému nadšenci do aut, nás nevyjímaje. Značka proto přišla s konceptem Hyper Force, který měl všem jejím fanouškům dokázat, že to Nissan s takovou rošádou myslí smrtelně vážně. Pokud ale očekávala, že u toho bude bouřlivý potlesk, pak jí realita musela vehnat slzy do očí. Jakkoli totiž koncept vizuálně zapůsobit dokázal, svým pohonem fanoušky leda odrazoval.
Proč tomu tak bylo, jsme v souvislosti s podobnými počiny konkurence zmiňovali už mnohokrát a dnes se klidně budeme opakovat. Elektrický pohon se pro energeticky náročnější koncepty aut nehodí už kvůli limitům baterií, neboť nedokáže soustavněji a dlouhodoběji zajišťovat konzistentní dynamiku. Akcelerace v přímce je sice na jeho straně, rychlost na technické trati ale ne a emoce už vůbec. Tedy pokud rozpaky nad vysokou hmotností nepočítáte mezi ně.
Elektrické sporťáky by tak vlastně nabídly jen nudu, která by ani nervala dlouho. A po ní by následovalo ještě nudnější a delší čekání u dobíjecích stanic. Prakticky jakákoli snaha nabídnout je tak širšímu publiku může skončit pouze nezdarem, jak zjistil a přiznal i Mate Rimac. Nissan to ještě v roce 2023 nevěděl, ač to už tehdy bylo jasné komukoli, kdo se místo ideologie řídil rozumem. Japonci to zvládají až nyní, a tak už i Nissan dává otevřeně najevo, že od své naivity alespoň trochu ustoupil a projekt v jeho původní podobě odpískal.
Za Nissan to kolegům z Autocaru prozradil Guillaume Cartier, aniž by zacházel do detailů. Řekl jen tolik, že Nissan „zkoumá jiné cesty“, které by mohly k budoucímu GT-R vést, neboť na trhu došlo k „přehodnocení elektromobilů”. Podle něj jde „o něco, v co věřím“, ale zatím prý neexistuje „žádný jasný plán“. Tedy jinými slovy, Japonci skutečně konečně pochopili vše výše zmíněné. To je ale vrátilo na počátek cesty, kde se musí rozhodnout, jakým směrem se vydají. Ten čistě elektrický je zjevně mimo hru, výsledkem ale také může být „nic”, protože ani hybridní cesta tady nemusí fungovat.
To ostatně do jisté míry potvrzují i další Cartierova slova. „V Evropě totiž máte tři hlavní trhy pro sportovní vozy, a sice Velkou Británii, Švýcarsko a Německo,“ uvedl evropský šéf Nissanu. Ve všech těchto zemích je elektrifikace hodně protežována, čistě spalovací auto je tedy nejspíš mimo hru. A už spojením spalovacího a elektrického pohonu by značka víc uspokojovala úřady než zákazníky. Vsadili bychom tedy na to, že GT-R zůstane pro Nissan jen minulostí, ale rádi se necháme překvapit.
Koncept Hyper Force kromě divokého vzhledu nabídnul i 1 360 elektrických koní. Ty měly být napájeny bateriemi s tuhým elektrolytem, které v produkční formě neexistují, i kdyby ale existovaly, cesta to stejně nebyla. Není tak divu, že po dvou letech je tento projekt u ledu a náhradou může být také „nic”. Foto: Nissan
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”
před 5 hodinami
- Číňané zkusili napodobit slavnou reklamu Land Roveru s vlastním off-roadem. Selhali tak, že se teď musí omlouvat celé zemi
14.11.2025
- Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď
13.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Alex Marquez vyhrál Sprint ve Valencii včera 15:41
- Vítězem GP Macau Davey Todd včera 15:03
- Pole Position si vybojoval Holgado, 13. Salač včera 14:22
- PP v Moto3 si vyjel Adrian Fernandez včera 13:28
- Pole Position pro finále si vyjel Marco Bezzecchi, 16. Bagnaia; 17. Martin včera 11:32
Nejnovější články
- Nový ambasador Bentley se aspoň věrohodně tváří jako někdo, kdo by auta značky mohl kupovat
před 54 minutami
- Elektrický Mercedes G je takový propadák, že firma musela zdvojnásobit už tak neobvyklé slevy, za nápad ho prodávat by někdo měl letět
před 2 hodinami
- Čína se nezapře. Plánuje zákonem omezit akceleraci aut, je to další směšná regulace
před 3 hodinami
- Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”
před 5 hodinami
- Problémy VW se prohlubují, nejvyšší vedení kvůli finančním potížím odmítlo schválit investice do továren a nových modelů
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 11.16. 12:43 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 11.15. 12:42 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 11.14. 18:26 - Zajda
- Detektory policejních radarů 11.14. 14:40 - pavproch
- IT poradna 11.14. 13:24 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 11.14. 10:17 - Vrooom
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 11.13. 14:32 - pavproch
- BMW Divize 11.13. 11:59 - pavproch