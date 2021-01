Nissan zruší celou dealerskou síť v ČR i jinde, po ztrátě 68 miliard šetří, kde se dá před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Japonská automobilka se topí v problémech a bez radikálních změn se z nich těžko někdy dostane. Podle informací deníku Yomiuri Shimbun se tak hodlá zásadním způsobem zredukovat svou přítomnost v Evropě.

Pokud bychom hledali automobilku kterou koronavirová krize zasáhla nejvíce, Nissan by rozhodně byl jedním z kandidátů. Není to jen dopad samotné pandemie, Japoncům se tak trochu vrací, jak naložili se svým zachráncem a dlouholetým šéfem. Bez něj rázem jako by nevěděli kudy kam, a do potíží se poletech úspěchů dostali už loni. Když tedy letos došlo k poklesu prodejů aut obecně, rázem na něj doplatili více než jiní.

Carlos Ghosn dnes do svých nástupců rýpe a může si to dovolit - jen za první polovinu aktuálního fiskálního roku (skončil 30. září) vykázal Nissan ohromnou ztrátu ve výši 330 miliard jenů (asi 68 miliard Kč). Musí tak šetřit, kde to jen jde a eliminovat své ztrátové aktivity. To nepůjde bez bolestivých kroků a jeden z takových měl být čerstvě odsouhlasen.

Zatím to není oficiální, seriózní japonský deník Yomiuri Shimbun s odvoláním na své zdroje v Nissanu ale podle agentury TASS informuje, že automobilka plánuje zásadní umenšení své přítomnosti v Evropě. Ve většině zemí na starém kontinentu tak má zrušit celé své dealerské sítě - zůstat mají jen v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Švédsku, Norsku a Dánsku. Tedy na největších evropských odbytištích nebo tam, kde má Nissan nadstandardní tržní podíl.

Ani jedním z nich není Česká republika, a tak zde má být celá dealerská síť náhrady zrušena, stejně jako třeba v Rakousku, Polsku, České republice či Maďarsku. Tedy krom Německa všem nám teritoriálně blízkých zemích. Samotné Nissany dál koupit půjde, nabízet je ale bude současná dealerská síť sesterského Renaultu.

Jak jsme již zmínili, není to zatím oficiální informace, ale dává smysl. Pozice Nissanu v Evropě obecně není nejlepší a už léta má sestupnou tendenci (ještě v roce 2015 tu Japonci prodali 554 tisíc aut, loni už jen 394 tisíc). Bující evropské regulace pak nepřejí obratu, takže pokud má někde Nissan ušetřit, umenšení aktivit na menších trzích dává smysl.

Nissan jsme požádali o komentář, během přelomu roku jsme ale zatím nedostali žádnou odpověď. Jakmile se situace změní, na článek navážeme dodatečnými informacemi.

Dealerství Nissanu prošla letos vizuálními změnami kvůli novému logu značky. U nás se ale dlouho ohřát nemají, tady i na většině dalších evropských trhů už se mají Nissany prodávat jen u dealerů Renaultu. Foto: Nissan

Zdroj: Yomiuri Shimbun přes TASS

Petr Miler