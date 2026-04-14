Nissan pořád nepochopil, co ho poslalo do historicky rekordních ztrát, místo nových žádaných aut přichází s tímhle

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 56 minutami | Petr Prokopec
Vskutku mimořádně svérázný vzhled ve stylu origami zvedá obočí sám o sobě, větším problémem je ale technické pojetí vozu. Náplastí na něj bude zachování dosavadního provedení v prodeji, Nissan tedy bude dělat přesně to, co nikdy pořádně nefungovalo.
Nissan před dvěma týdny uzavřel svůj poslední fiskální. Zakrátko tedy zveřejní své výsledky, na které je pozornost upřena ještě víc než než jindy. Japonci se totiž loni propadli do rekordních ztrát, které byly důsledkem jejich mizerné obchodní strategie. Podobně jako mnohá konkurence se totiž i tato značka rozhodla, že zákazníkům nebude prodávat to, co by kupovala, ale to, o čem si automobilka myslí, že je tím nejlepším. Tedy povětšinou elektromobily podivného vzhledu, které spíše než svými reálnými schopnostmi šokují maximálně tak nepřiměřenou cenou.
V reakci na to Nissan oznámil rozsáhlou restrukturalizaci, která má vést k vyhození 20 tisíc lidí a uzavření sedmi továren ze sedmnácti. Mimo to byl do čela značky jmenován nový šéf Ivan Espinosa, jehož hlavním úkolem bylo, aby se Nissan vrátil do přízně publika a začal tak znovu vydělávat. Něčeho takového se v dnešní době dá docílit poměrně snadno, protože pole opravdu žádaných vozů téměř všichni vyklidili. Stačí tedy nabídnout vcelku jednoduché spalovací auto za rozumné peníze a je vystaráno, Dacia by mohla vyprávět, její Sandero se loni stalo králem Evropy. A jen tento model takřka vyrovnal veškeré zdejší prodeje Nissanu.
Japonci se ale bohužel přidávají k těm, kteří krok zpátky blíž ke svým zákazníkům prostě neudělají. A podobně jako někteří čeští politici zkusí nepřízeň osudu zvrátit s pomocí prakticky toho samého, co je do problémů dostalo. Před sebou tedy máme Juke třetí generace, který znovu sází na kontroverzní vzhled, který se vám líbit může a nemusí. A pod svérázně stylizovanou karoserií skrývá jeden jediný pohon, pochopitelně ten elektrický. Nissan navíc očividně ví, že zákazníci něco takového nechtějí, a tak stávající provedení bude prodávat po nějakou dobu současně. Co je tohle za strategii? Kdo s ní kdy opravdu uspěl?
Zatím to musí být otázky bez odpovědí, neboť nová generace se začne prodávat až za rok, tedy na jaře 2027. I proto zatím auto vidíme jen zvenčí, o kabině a technických parametrech můžeme jen spekulovat. Byť v tomto ohledu je jistě nápovědou použitá platforma AmpR Medium (dříve zvaná CMF-EV), na které již stojí jak firemní modely Ariya a Leaf, tak třeba Renault Mégane E-Tech. S ním pak Juke nejspíše nebude mít společnou jen motor usazený vpředu a roztáčející tedy pouze přední kola, ale také pakety baterií, které disponují kapacitou 40 nebo 60 kWh.
U nás je Megane E-Tech k dispozici pouze s většími akumulátory, a to od 960 tisíc korun. Na stávající Juke vám oproti tomu v základu stačí 464 900 Kč, tedy méně než poloviční suma. Chystaný elektromobil tedy značku spasí jen stěží a prodeje bude nad vodou držet leda faceliftované provedení dávno přežitého modelu. To vážně zvedá obočí.
Japonci tak nadále připomínají člověka, který se s velkou pompou rozeběhl hlavou proti zdi v domnění, že ji prorazí. Místo toho ale kolemjdoucí museli volat ambulanci. Po návratu z nemocnice pak sice Nissan prohlašoval, jak se poučil, jenže nyní se chystá k dalšímu běhu proti témuž šedému betonu. A jediným rozdílem oproti minulosti je čepice, kterou si nasadil na čelo. Tak... šťastný běh.
Juke třetí generace dokáže svým vzhledem přinejmenším zaujmout. Ale co je mu to platné, když pohon bude obstarávat pouze vpředu usazený elektromotor? Novinka tak podobně jako třeba Renault Mégane E-Tech nabídne kombinaci nízké využitelnosti a vysoké ceny, kterou opepří leda rychlá ztráta hodnoty. Tohle jako recept na úspěch opravdu nevypadá. Foto: Nissan
Zdroj: Nissan
