Nissan pořád vyrábí nástupce u nás kdysi tak úspěšné Almery. Za 317 tisíc Kč je to obrovský hit, tady ho ale nekoupíte

/ Foto: Nissan

Japonci si v Evropě šlapou po štěstí a prodávají tu počet aut zcela neadekvátní jejich globální pozici. Přitom to není tak, že by neuměli nabídnout zajímavý vůz za dobré peníze, umí to. U nás se ale zdráhají byť jen zopakovat dříve úspěšné recepty.

Nissan stále patří mezi největší světové automobilky a své vozy dokáže po celé Zemi prodávat po milionech, v Evropě ale jeho hvězda soustavně pohasíná. Doby, kdy tu s lehkostí prodával 500 až 600 tisíc aut za rok, jsou dávno pryč a Japonci budou rádi, když se za loňský rok dostanou aspoň za polovinu někdejších rekordních hodnot.

Důvodů je víc, obrat ale očekávat nelze. Také Nissan se rozhodl naskočit na elektricko-hybridní vlnu, se kterou může slíznout smetanu na pár trzích svíraných v dotačních kleštích, ve většině Evropy leda vyklízí pole. Nakonec jeho klíčová nová elektrická Ariya loni do listopadu oslovila na starém kontinentu pouhých 8 876 lidí a i tradiční Leaf s 14 390 prodanými vozy padá ke dnu.

V tomto kontextu je zajímavé, že Nissan není v situaci, kdy by nevěděl kudykam a neuměl udělat prodejní hit. To jen v Evropě se marně hledá, v Číně pořád válí, už skoro dekádu prodává až k 1 milionu aut za rok a generuje hity, po kterých na starém kontinentu jen marně lační. Přitom by tu snad i ta samá auta mohla prodejně fungovat, Japonci je ale nenabízí.

Abychom byli fér, je třeba říci, že Nissan v Číně neprofituje jen z dobrých produktů, má tam i historicky výjimečnou pozici. Za to vděčí brzkému vstupu na tamní trh pod taktovkou Carlose Ghosna, který už v roce 1999 vycítil potenciál tedy prťavého odbytiště a s Nissanem stál u zrodu tamního automobilového boomu. To samé platí ještě víc o Volkswagenu a General Motors, i ty se za velkou zdí uhnízdily brzy. A jistě není náhodou, že právě tyto tři zahraniční značky jsou v Číně dlouhodobě nejúspěšnější.

Proto ale o Nissanu a Číně hovořit nechceme, při pročítání loňských prodejních statistik asociace CAAM zaujalo nás něco jiného. Jde o úspěch modelu Sylphy, který není ničím jiným než novou generací kdysi i u nás velmi úspěšné Almery. Nakonec právě tak si Almera říkala třeba doma v Japonsku, u nás ale z trhu zmizela, v Číně ne. A mohutně boduje v podstatě pořád ze stejných důvodů - je to nevtíravý, technicky solidní a spolehlivý kompakt pro všechno za velmi dobré peníze.

I když čínský trh je obrovský, je také značně roztříštěný, takže pár set tisíc prodejů za rok stačí na jednu z nejlepších pozic na trhu. Sylphy patří mezi takové vozy, když si loni do listopadu našel za velkou zdí 321 318 kupců, po loňské modernizaci prodejně roste o víc jak polovinu a o pár tisíc aut se pere o pozici nejprodávanějšího sedanu v Číně. A mezi všemi auty bez rozdílu je čtvrtý. To ho okamžitě katapultuje i mezi nejprodávanější auta světa, neboť je k mání i v jiných asijských zemích.

Jak jsme už zmínili, jde pořád prakticky o to samé „normální” výhodné auto, které by snadno mohlo bodovat i u nás. Za cenu od 119 000 yuanů, tedy asi 377 tisíc Kč, která v aktuální akci dokonce klesá ž k 99 800 CNY (317 tisíc Kč) nabízí 4,6 metru dlouhý sedan s rozvorem 2 712 mm (něco mezi Octavií a Superbem), motorem 1,6 o 139 koních, spotřebě okolo 5 litrů, automatem a slušné výbavě. Přidejte si slušný design a pohledně vypadající kabinu a nelze se divit, že si pro něj Číňané chodí v hojném počtu.

U nás v této třídě nenabízí Nissan dávno nic a Qashqai 1,3 skoro bez výbavy za cenu od 679 990 Kč (vážně tolik, jakkoli neuvěřitelně moc to je, verze e-Power startuje dokonce nad 1 milionem korun) nepřekvapivě netáhne jako dřív. Loni do listopadu v Česku Nissan prodal pouhých 751 aut všech typů. Ještě v roce 2017 jich bylo přes 6 273, Nissanu tedy uteklo skoro 90 procent kupců. Co k tomu dodat? Snad jen, že nová Almera za 400 tisíc korun by jich snadno tisíce zase přitáhla, v dnešní drahotě velmi snadno.

Nissan Sylphy není ničím jiným než nástupcem u nás kdysi populární Almery. V Číně jde na dračku a je to jedno z nejprodávanějších aut na tamním trhu, spolu s odbytem v dalších asijských zemích je to jedno z nejprodávanějších aut světa. Obyčejný velký kompakt s normálním motorem za pěknou cenu prostě pořád boduje, u nás se ale koupit nedá. Foto: Nissan



Pro úplnost pohled na Sylphy generace G10, která připomíná, že šlo o jinak pojmenovanou Almeru. Foto: Nissan

Petr Miler

