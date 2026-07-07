Přichází Nissan k rozumu? Své jasně nejprodávanější auto v Evropě i v Česku nakonec neodpraví, nezbylo by mu nic
Petr ProkopecPři pohledu na jeho současné prodeje se člověk musí podivit, jak mohlo vůbec Japonce napadnout s ním něco riskovat, ideologické cíle ale neznaly bratra. To až tváří v tvář totálnímu kolapsu je najednou všechno jinak.
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Přichází Nissan k rozumu? Své jasně nejprodávanější auto v Evropě i v Česku nakonec neodpraví, nezbylo by mu nic
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Při pohledu na jeho současné prodeje se člověk musí podivit, jak mohlo vůbec Japonce napadnout s ním něco riskovat, ideologické cíle ale neznaly bratra. To až tváří v tvář totálnímu kolapsu je najednou všechno jinak.
Nissanu se v posledních letech nedaří, za čímž stojí hlavně odklon automobilky od představ zákazníků. Těm se Japonci v roce 2023 rozhodli nabídnout také čistě elektrický Qashqai, neboť dle jejich tehdejšího názoru měl po bateriovém pohonu prahnout celý svět. Už tehdy bylo jasné, že za růstem prodejů na některých trzích stojí leda ohýbání trhu ve prospěch jednoho řešen, nikoli přirozený zájem zákazníků. A od té doby i Nissan poznal, že vsadil vše na jedinou kartu, která zdaleka nebyla trumfovým esem.
Nový šéf automobilky Ivan Espinosa proto zavelel k výrazným změnám, mezi které nepatří jen propouštění zaměstnanců a zavírání továren, ale i jiný přístup k zákazníkům. Nissan jim totiž konečně chce zase nabízet to, co skutečně chtějí a co budou kupovat ve velkém. Mezi taková auta by ovšem čistě elektrický Qashqai nepatřil ani omylem. Agentura Reuters proto s odvoláním na šest interních zdrojů znalých věci uvádí, že tento projekt byl ukončen, a to dokonce někdy v průběhu loňského roku.
Vedení Nissanu se tak evidentně konečně vrací zdravý rozum, neboť toto provedení nemělo od počátku šanci na úspěch. Qashqai je přitom jasně neprodávanějším modelem značky na evropském kontinentu, na jeho konto loni připadlo zhruba 45 procent odbytu. Hned 60 až 70 procent zákazníků přitom dává přednost před mild-hybridní jedna-trojkou provedení e-Power, které užívá spalovací motor jen k výrobě elektrické energie. Jde tak vlastně o elektromobil s prodlouženým dojezdem.
Je pravdou, že čistě bateriová verze by přinesla delší dobu jízdy čistě na elektřinu, neboť e-Power disponuje kapacitou pouhých 1,97 kWh, pročež se její tříválcová jedna-pětka musí hodně snažit. Jenže při 55litrové nádrži vám při rozumné jízdě nabídne dojezd přes tisíc kilometrů, který navíc můžete doplnit v řádu pár minut. Sprint na stovku za 7,6 sekundy pak není rovněž marný, a jakkoliv by ho elektrická verze přebila, tímto trikem by zrovna masy, které si Qashqai kupují, tolik neokouzlila.
Zdroje Reuters dodávají, že Nissan se k čistě elektrické verzi možná vrátí, ovšem v této dekádě to nebude. Jakýkoli další vývoj tedy bude záviset především na politických rozhodnutích, i když i těmi mohou zákazníci pořádně zacloumat. Qashqai pro Evropu se totiž vyrábí v britském Sunderlandu, přičemž tamní továrna je aktuálně největší v celé zemi. Snaha přinutit výrobce přejít jen na elektromobilitu by tak zákonitě vedla k dalšímu pádu prodejů, a tedy k dalšímu propouštění.
Podobně je tomu u ostatních výrobců i v kontinentální Evropě, po dekádě neustálého zvýhodňování jednoho pohonu na konto toho druhého totiž elektromobilita stále nedosahuje ani čtvrtinového podílu na registracích. V zemích s trhy zmanipulovanými „jen” nápady EU, jako je Česko, jsme pak na 6,3 procentech, z čehož navíc třetina prodejů připadá na Škodu a na ni navázané firemní vozové parky. Chtít se za pár let posunout o 93 procentních bodů výš je tedy zjevný nesmysl, přesto je pořád těžké o tom některé přesvědčit...
Qashqai se Nissanu v Česku stará o tři čtvrtiny veškerých prodejů, bez něj tedy jakoby neexistovala. Přejít s ním jen na elektrický pohon by byla sebevražda. Foto: Nissan
Zdroj: Reuters
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