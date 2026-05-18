Nissan prodělal dalších 70 miliard za rok a řeže, kde se dá. Teď ale slibuje, že už se úplně napravil
Petr ProkopecZdá se, že úspory by novému šéfovi automobilky šly, bez nových žádoucích modelů ale nemá šanci dostat automobilku do plusu. Takové mají skutečně dorazit, nezdá se ale, že bychom se jich mohli dočkat v Evropě.
včera | Petr Prokopec
Když Nissan k 31. březnu 2025 zakončoval předloňský fiskální rok, vykázal historicky rekordní ztrátu přes 100 miliard korun. Japonci tak začali bít na poplach, přičemž jejich prvním krokem byla výměna vedení. Ovšem ani nový šéf Ivan Espinosa neumí zázraky na počkání, pročež první kvartál loňského fiskálního roku zakončil Nissan rovněž v extrémní ztrátě. A jakkoli automobilka přistoupila k drastickému záchrannému plánu, který počítá se zavřením 7 továren a vyhozením 20 tisíc lidí, loď se stále potápí.
Japonci se tak musí spokojit s tím, že se potápí pomaleji. Za loňský fiskální rok tak Nissan prodělal „už jen” dalších 533 miliard jenů neboli 70,1 miliardy korun. Samo o sobě to znovu není číslo, které by budilo nadšení, zasazené do kontextu ale může aspoň jako světlo na konci tunelu. Ztráta za první kvartál totiž činila 30 miliard korun, za tři měsíce tak Nissan v podstatě prodělal totéž, co za zbývajících devět. A ve srovnání s předchozím obdobím došlo aspoň na zřejmý pokles.
Japonci nyní věří, že se jim trup jejich lodi povede ucpat natolik, aby do voda netekla už vůbec a oni mohli směle vyrazit na další cestu. „V případě redukce nákladů chceme dosáhnout úspor ve výši 500 miliard jenů (65,8 miliard Kč) v oblasti fixních a variabilních výdajů. V případě těch fixních jsme dalece před plánem, který počítá s 200 miliardami (26,3 mld. Kč),“ uvedl Espinosa s tím, že plánované propouštění zaměstnanců a zavírání továren bude dokončeno příští rok.
Díky tomu se Nissan chce už k 31. březnu 2027 vrátit zpátky do černých čísel. Automobilka předpokládá, že součástí jejího úspěchu bude zvýšení prodeje aut z loňských 3,15 milionu na 3,3 milionu vozů. Pokud tomu tak skutečně bude, pak by opravdu mohla dosáhnout zisku, neboť vyrobí více aut v méně podnicích a v méně lidech. Když si uvědomíme, že Nissan měl celkem 17 továren, pak ty musely být značně nevyužité a produktivita práce velmi nízká.
Aby ovšem automobilka skutečně mohla pomýšlet na návrat do ziskových vod, je zapotřebí, aby přišla s žádoucími produkty. Ve Státech na něco takového zřejmě dojde, Nissan tam má silnou pozici a otočil kormidlo až legračním způsobem. V Evropě ale s loňskými 330 tisíci prodeji hraje až nějaké desáté housle a možností, co tady změnit, není zase tolik.
Lze už jen zmínit, že s ohledem na silné zaměření Nissanu na USA se firmy výrazně dotkla i vyšší americká cla, na jejich konto jde podle výkazů firmy 286 miliard jenů, tedy 37,6 miliard korun. Dopady konfliktu na Středním východě značka zatím nezmínila ani v případě očekávání spojených s letošním rokem. Na rozdíl třeba od Toyoty, u které by půtky USA, Izraele a Íránu měl přinést dodatečné náklady okolo 80 miliard korun.
Japonská automobilka je stále ve velké ztrátě, do budoucna ovšem hledí s optimismem. Chce totiž vyrábět 3,3 milionu aut v 10 továrnách místo předchozích 3,15 milionů v 17 podnicích. Foto: Nissan
Zdroje: Nissan, Drive
