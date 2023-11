Nissan říká, že nová generace legendárního GT-R bude elektrická a skvělá, jen potřebuje baterie, které neexistují před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Tohle absurdní vyjádření docela výstižně shrnuje marnost, která elektrická auta obchází už déle než 100 let. Ano, opravdu mohou být skvělá, potřebují ale úložiště energie, které neexistuje. Ani baterie s tuhým elektrolytem spásou nebudou, navíc nedorazí ještě další dekádu.

Říká se, že pokrok nezastavíš. Co ale možná platí v řadě jiných odvětví, nezdá se být realitou v automobilové branži. Stačí se ostatně jen vrátit o pár let zpátky, kdy jste s dostatečně efektivním dieselem pod kapotou a patřičně velkou nádrží mohli zdolat půl Evropy na jeden zátah a o nic se nestarat. Pro některé ovšem i nejmodernější diesely s prakticky nulovými emisemi přímo škodlivých emisí představují automobilový ekvivalent dinosaurů, který se stará o vypouštění přímo prakticky neškodných emisí CO2 do ovzduší.

Budoucností je podle nich elektrický pohon, který ale nic takového neumožňuje. Koneckonců si jen vezměte takový Nissan Leaf - ten lze sice aktuálně pořídit se slevou 100 tisíc korun, tedy od 759 000 Kč, ovšem za to dostáváte baterie o kapacitě 40 kWh, s nimiž vůz zvládne jen 415 normovaných kilometrů. A protože jde reálně o ekvivalent jen něco málo přes 10 litrů nafty, dokážete si asi představit, jak obtížné bude dostat se v reálu za hranici 250 najetých km. A to jen v případě, kdy baterii využijete ze 100 do 0 % kapacity. Jak pravděpodobné to je?

Právě kvůli prťavému paketu baterek je Leaf relativně lehkým a relativně levným vozem, základní verze má na kontě 1 505 kg a stojí zmíněné peníze. Váží tedy méně než supersportovní GT-R, které ručku vah posouvá na kdysi vysokých 1 675 kilogramů. Jedinou baterií na palubě je v jeho případě ta startovací, která se ovšem na celkové hmotnosti podílí jen zlomkově. Člověk se tak chtě nechtě musí ptát, čeho se asi u tohoto modelu dočkáme v blízké budoucnosti, až Nissan pošle 3,8litrový přeplňovaný šestiválec do důchodu. Zatím to totiž na krok kupředu nevypadá, spíše na několik skoků vzad.

Kolegové z Top Gearu si sedli na slovíčko s produktovým šéfem japonské automobilky Ivanem Espinozou. A ten naznačil, že plně elektrické GT-R je ve výhledu a bude elektrické, dokonce bude i skvělé. Jenže kdy se bude vyrábět, to nikdo říci nesvede. Nissan totiž příchod elektrického sporťáku podmiňuje existencí zásadně lepších baterií, které dnes prostě neexistují. A čeká se na ně už přes 100 let. Japonci upínají svou pozornost k akumulátorům s tuhým elektrolytem, ty ale zase tak moc neřeší a sériovou produkci Nissan neplánuje dřív než na rok 2029. I to je ale podle samotných výrobců baterek nemístný optimismus.

„Zavázali jsme se k tomu, že i v budoucnu nabídneme sportovní vůz, to je zkrátka jistota,“ uvedl Espinoza. Zároveň však dodal, že aby GT-R R35 dostalo důstojného nástupce, je potřeba vyčkat na stále zdaleka neexistující baterie. Jen s nimi by mohl vůz být relativně lehký a zároveň dojet dál než za roh. A také by umožnily celý vůz patřičně zmenšit, což by vydláždilo cestu k dobré aerodynamice i při zachování vnitřního uspořádání 2+2.

Ve srovnání se stávajícím provedením chce Nissan více odlišit standardní verzi od varianty Nismo. V prvním případě má totiž dorazit přátelský vůz, který bude vhodný pro každodenní ježdění, zatímco v tom druhém máme očekávat na okruhy zaměřenou bestii. Pod tuto dvojici se pak má postavit Nissan Z a jeho varianta Nismo, zatímco spodní patro nabídky bude okupovat nový dostupný sporťák. I ten ale vyfasuje elektrické ústrojí.

V případě níže postaveného modelu se zjevně počítá se stávajícími lithium-iontovými bateriemi, očekávat v takové chvíli můžeme těžký vůz, vůz s mizerným dojezdem nebo nejspíš obojí. Tedy všechno, jen ne pokrok. Přičemž je otázkou, zda ten vůbec bude spojen s příštím GT-R, neboť jak jsme už naznačili, o bateriích s tuhým elektrolytem se mluví s nadšením už hezkých pár, jejich příchod na trh je ale neustále odkládán.

A i když dorazí, asi dvojnásobná energetická hustota nebude spásou, pořád půjde o zlomek dnes samozřejmých možností obyčejné palivové nádrže. Však 60litrová nádrž plná nafty dnes představuje ekvivalent přibližně 234kWh baterie vážící 53 kg v samotné naftě a pár jednotek kilo v podobě nádrže - menší baterie Hummeru EV dnes váží 1 325 kg. Ani dvojnásobné zlepšení tak není přelomové, místo více jak dvacetkrát horšího řešení budeme mít v rukou vice jak desetkrát horší. Ani to není pokrok.

Stávající GT-R bude do té doby alespoň nějakou dobu dožívat, čas ale může s ohledem na zmíněné její atraktivitu paradoxně dále zvyšovat. Více jak 1,6 tuny vážící sporťák byl svého času bizár, proto se mu také říká Godzilla. Ale dnes, kdy je podstatně těžší i relativně obyčejné BMW M4? Pokrok se v některých ohledech skutečně nejenže zastavil, změnil se dokonce v opak.

Elektrické GT-R generace R36 předznamenává koncept Hyper Force, se kterým se značka před pár dny pochlubila. Uvedla, že produkční verze by dostala velmi pokročilý elektrický systém pohonu všech kol e-4ORCE, který vychází z veškerých zkušeností nasbíraných při vývoji a provozu stávající technologie zvané ATTESA. Má to být skvělé auto, chybí mu „drobnost” - použitelné baterky. Foto: Nissan

