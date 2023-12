Nissan se chce vrátit na výsluní díky levným autům vyráběným v Číně pro celý svět, může to být trefa do černého před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Nissan je v posledních letech na sestupné trajektorii a nové drahé elektromobily mu ke globálním úspěchům jistě nepomohou. Když se ale všichni bojí čínských aut z Číny, proč proti nim nebojovat auty renomovaných výrobců s původem tamtéž?

V září se v Mnichově konala akce IAA Mobility, tedy do jisté míry náhrada za frankfurtský autosalon. Zúčastnilo se jí zhruba padesát čínských výrobců, tedy dvakrát více než o dva roky dříve. Šlo o vůbec největší čínskou automobilovou delegaci svého druhu, jaká se kdy vydala na podobnou akci mimo svou domovinu. Automobilky ze Říše středu tím jasně naznačily, co je cíl jejich mise - do roku 2030 chtějí svůj globální podíl zvýšit ze stávajících 17 procent na dvojnásobek. Dosáhnout toho chtějí především s pomocí elektromobilů, které budou nabízet také v Evropě.

Před touto expanzí již mimo jiné varoval šéf Renaultu Luca de Meo, dle kterého jsou Číňané „o generaci před námi. Musíme je proto dohnat, a to velmi rychle“. Neupřesnil však již, jakým způsobem toho chce dosáhnout. Na straně výrobců z Říše středu jsou totiž jednoznačně výhody, s jakými nelze na starém kontinentu počítat. Kromě nižších mzdových a energetických nákladů tu máme také skoro neomezený přístup ke stěžejním zdrojům, hlavně tedy ke vzácným kovům.

Proti něčemu takovému se dost dobře nedá bojovat, v podstatě jediným možným prostředkem Evropské unie je navýšení cel nad stávající 10procentní úroveň. Něco takového by ale nevyhnutelně vyústilo v čínská protiopatření, která by ve výsledku poškodila i evropské automobilky, pro které je Čína obvykle největším trhem na světě. A hrozí i omezování vývozu surovin či hotových produktů potřebných pro evropskou výrobu elektromobilů, což by místní elektrické plány prakticky zhatilo. Číňané navíc do Evropy nevyráží jen s elektromobily, ale i se spalovacími auty. Ani těm nemohou místní výrobci cenově konkurovat.

Automobilky se tak začínají situaci přizpůsobovat a a nutno říci, že volí ne až tak překvapivé kroky. Pokud jim konkurují čínské automobilky výrobou v Číně, proč by se zahraniční konkurenti nemohli bránit tímtéž? V Říši středu dnes něco vyrábí prakticky každý významnější výrobce a čím více se čínské normy srovnávají se zbytkem světa, tím snazší je tamní auta vzít, vyvézt je jinam a tam je prodávat.

Přesně to má v úmyslu Nissanu, a tak viceprezident firmy a šéf jejích čínských aktivit Masashi Matsuyama tak oznámil, že japonská automobilka bude na zahraničních trzích prodávat auta vyvinutá a vyrobená právě v Číně. A půjde nejen o elektromobily a plug-in hybridy, ale také o modely se spalovacími motory. Nissanu má s úpravami pomoci Univerzita Čching-chua, kromě toho ale Japonci budou mít po ruce i automobilku Dongfeng, se kterou spolupracují již od roku 2003.

Kdy přesně se takových produktů dočkáme, nebylo upřesněno, může se to ale stát velmi rychle. Spolupráce s Dongfengem totiž už Japoncům umožnila, aby se oklikou vrátil na ruský trh. Práv tam se nyní začíná prodávat SUV Nissan Terra, které je v Říši středu známé také jako Fengdu Paladin. Vůz přitom spadá pod spolupráci s Dongfengem, což tak trochu maskuje jeho původ, stejně jako nový obchodní název Oting Paladin.

Je tedy stále pravděpodobnější, že čínská auta tou či onou cestou zaplaví celý svět. A zavedené automobilky se tomu zjevně už nebrání, chtějí se toho aktivně účastnit. V případě Nissanu to navíc skutečně může být cesta zpátky na výsluní, neboť kdyby tu začal prodávat kompaktní Sylphy na fotkách výše i níže, tedy jakousi obdobu Škody Octavia, kterou prodává v Číně od 313 tisíc Kč, stěží by mohl neuspět. Vlastně se to celé nabízí a divíme se, že to ve velkém ještě nikdo nerozjel, tedy snad krom Tesly. V menším sem svá auta z Číny dováží mj. Volvo, BMW nebo brzy i Mini.

SUV Terra vyrábí Nissan ve spolupráci s Číňany. Na tamním trhu je známé také jako Fengdu Paladin, do Ruska pak zamířilo pod novou značkou Oting. Brzy jej můžeme mít na talíři jako Nissan Terra i my. Foto: Dongfeng



A na některé modely se půjde snadno i těšit, třeba Sylphy není jedním z nejprodávanějších aut světa náhodou - je to levné, velké a praktické auto, jakýsi ideový nástupce kdysi tak populární Almery. Foto: Nissan

Zdroj: Auto News, CNN

