Nissan se vážně snaží, aspoň někde. V roce 2026 začíná prodávat auto s 426koňovým V6 a manuálem
Petr ProkopecKolik takových aut kdo ještě nabízí? A kolik lidí by je pořád koupilo? Do tohoto nepoměru už dříve s úspěchem vtrhl Nissan a nyní svou nabídku dál vylepšuje. Jako tvůrce image bude tohle auto fungovat stoprocentně. A tušíme, že ani obchodně si znovu nepovede špatně.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nissan se vážně snaží, aspoň někde. V roce 2026 začíná prodávat auto s 426koňovým V6 a manuálem
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Kolik takových aut kdo ještě nabízí? A kolik lidí by je pořád koupilo? Do tohoto nepoměru už dříve s úspěchem vtrhl Nissan a nyní svou nabídku dál vylepšuje. Jako tvůrce image bude tohle auto fungovat stoprocentně. A tušíme, že ani obchodně si znovu nepovede špatně.
„Zetková“ rodina Nissanu přišla na svět už v roce 1969. První vlaštovku Japonci znali pod jako Fairlady Z, na ostatní trhy ovšem jejich kupé zamířilo jako Datsun 240Z. A stalo se mimořádně úspěšným, však jen ve Státech automobilka prodávala přes 40 tisíc kusů ročně, a to pravidelně po řadu let v kuse. Došlo tedy na příchod dalších generací, přičemž s pátou nazvanou Nissan 350Z se již důvěrně mohli seznámit i Češi.
Kupé a roadster na tuzemském trhu vydržely déle než dekádu, přičemž v roce 2008 automobilka přišla s novou generací zvanou 370Z. Ta disponovala stejnou platformou FM jako předchůdce, došlo však na výrazné úpravy. Zkrácen byl totiž rozhor i celková délka, do šířky však vůz narostl a dočkal se i většího rozchodu kol. Hmotnost letěla dolů (to dnes zní neuvěřitelně, že?), zatímco zvětšení objemu motoru na 3,7 litru přineslo vyšší výkon.
Nissan pak tento model pravidelně inovoval, šlo ale spíš o drobné změny. Konkurence tak Zetku začala stále více ukazovat záda, což se projevilo na poklesu prodejů. Kromě toho ovšem automobilka začala najíždět na novou korporátní strategii podobně jako řada dalších výrobců. To ovšem znamenalo, že daleko více šla na ruku kdečemu, jen ne zákazníkům. V evropské nabídce tak byl sporťák jen do počtu.
V roce 2021 pak 370Z ve výrobě skončilo, přičemž nástupce upustil od číselného označení a dorazil jako Nissan Z. Do vínku přitom dostal design odkazující na předchozí generace z 80. a 90. let, zatímco pod kapotu se nastěhoval přeplňovaný třílitrový šestiválec. Ten nabízel ve standardní verzi 405 koní, které pak na zadní kola kromě devítistupňového automatu mohl přenášet také šestistupňový manuál.
Tato novinka ovšem již na starý kontinent nezamířila. Kromě Japonců si ji tak mohou koupit jen Američané či Kanaďané. První zmínění pak od letošního léta budou moci sáhnout po faceliftu, který se zvenčí soustředí hlavně na přední partie. Přepracován byl nárazník i maska, díky čemuž došlo ke snížení větrného odporu o 1 procento, zatímco vztlak působící na přední nápravu klesnul dokonce o 3,3 procenta.
Další novinky již tak podstatné nejsou, Nissan totiž své logo nahradil písmenem „Z“, přišel s odlišnými dvoubarevnými koly a do palety barev přihodil nový odstín Unryu Green. Po stránce mechanické se pak pod kapotou nepohnul ani šroubek, pročež pohonná jednotka znovu produkuje oněch 405 koní či dokonce 426 kobyl v případě verze Nismo. Zrovna u ní ale již Nissan dokazuje, že zákazníkům znovu naslouchá.
Vrchol nabídky je totiž nově k dispozici rovněž s manuálem, nikoli jen s automatem jako dosud. V kombinaci s klasickou ruční brzdou zde tak máme sporťák ušitý dle tradičních not, který nejvíc vyhoví nadšeným řidičům. Pro ty se značka rozhodla udělat maximum, proto vyrukovala s tlumiči o větším průměru, které mají navýšit kvalitu jízdy a u Nisma rovněž ovladatelnost a sebejistotu.
Kromě silnějšího motoru se toto provedení chlubí také silnějšími brzdami převzatými z výše postaveného modelu GT-R. To je v rámci novinek vše, přičemž zatím je facelift poplatný pouze pro japonský trh. Provedení pro USA a Kanadu by ale mělo dorazit v příštích měsících se stejnými změnami. To by zájem o vůz, který si loni ve Státech polepšil o neskutečných 73,4 procenta a prodává se líp než většina konkurentů, mohlo dál umocnit.
Nissan Z se dočkal faceliftu, který zvenčí přináší hlavně aerodynamičtější příď. Největší novinkou je pak možnost manuálu u verze Nismo, což znamená 426koňové šestiválcové auto s ručním řazením. To zní dobře, co říkáte? Foto: Nissan
Zdroj: Nissan
Bleskovky
- Výrobce aut se vzhledem i výkonem Ferrari a Porsche za cenu škodovek čelí obrovské kritice, vypořádal se s ní po svém
včera
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
9.1.2026
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
8.1.2026
Nejnovější články
- Nissan se vážně snaží, aspoň někde. V roce 2026 začíná prodávat auto s 426koňovým V6 a manuálem
před 4 hodinami
- Nejnovější Mazda vypadá, jako by přijela z budoucnosti, její technika je ale jako z pravěku. To nemůže fungovat
před 6 hodinami
- Jak moc elektromobilům klesá dojezd při jízdě v zimě? Toto jsou odstrašující případy dle ADACu, a to testoval jen v -7°C
před 7 hodinami
- Nejnovější Alfa Romeo si říká Rudý měsíc a svými „plachtami” donutí červenat se i ty největší aerodynamické skvosty oboru
před 9 hodinami
- Už 15 let vyráběné auto loni dosáhlo nejvyšších prodejů za svou existenci, stačilo mu vrátit osmiválce
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva