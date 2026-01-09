Nissan se pokouší vrátit mezi výrobce ostrých kompaktů. Jeho novinka vypadá kurážně, ale co to má pod kapotou?

Je hezké, že tohle auto není elektromobil, to najednou skoro působí dojmem, že se Nissan poučil. Jenže to zdaleka není ani klasický hot hatch. Vážně si Japonci myslí, že nadšence uhranou v zásadě podivným hybridním pohonem s tříválcem ječícím kdesi v dáli?

včera | Petr Prokopec

Foto: Nissan

Je hezké, že tohle auto není elektromobil, to najednou skoro působí dojmem, že se Nissan poučil. Jenže to zdaleka není ani klasický hot hatch. Vážně si Japonci myslí, že nadšence uhranou v zásadě podivným hybridním pohonem s tříválcem ječícím kdesi v dáli?

Dnešním dnem odstartoval tokijský autosalon. Ujít si jej nenechalo Subaru, které ovšem fanoušky poněkud zklamalo, neboť nakonec neodhalilo očekávané plnohodnotné STI, ale jen odvar z něj. Mimo tuto značku pak v japonské metropoli nechyběla ani Toyota, která se mimo jiné vytasila s limitovanou edicí Yarisu GR. Tomu sice zůstal přeplňovaný 1,6litrový tříválec naladěný na 305 koní, nově jej ovšem doprovází mohutné zadní křídlo a řada dalších doplňků z uhlíkových vláken. Opomenout pak nesmíme ani upravený podvozek.

Novinky Subaru a Toyoty počítají s čistě spalovacím pohonem, Nissan se mezi výrobce aut zkouší vrátit něčím trochu jiným. Jeho koncept Aura Nismo RS sice pod přední kapotou hostí přeplňovanou tříválcovou jedna-pětku, ta je ale naladěná jen na 144 koní a slouží jen k výrobě elektřiny, nikoliv k roztáčení kol. O to se starají dva elektrické motor, kdy ta na přední nápravě disponuje 204 kobylami, zatímco vzadu odvádí svou práci 136koňový elektromotor.

Nissan toto pohonné ústrojí, kterému říká e-Power, používá už v jiných modelech, třeba v SUV X-Trail. To zvládá zrychlit na stovku za 7 sekund, přičemž jeho nejvyšší rychlost je omezena na 180 km/h. Nesmíme však zapomínat na to, že se jedná o 4 680 milimetrů dlouhý vůz, který má na kontě minimálně 1 833 kilogramů. Aura, která je jakousi noblesní verzí Nissanu Note, je ovšem o víc než 60 centimetrů kratší a o 600 kg lehčí. Nismo RS by tak stovku mohlo zvládnout i za nějakých 5 s.

Na oficiální parametry si ovšem budeme muset ještě chvíli počkat, kromě informací spojených s ústrojím totiž značka nic konkrétního nezmínila. Přesto se ale v jejím tiskovém prohlášení objevují důležité věci. Koncept by se totiž v brzké době měl představit v okruhové verzi, která zasáhne do reálných závodů. A co je možná podstatnější, Nissan touží po tom, aby dorazilo i silniční provedení. To sice neznamená, že nevyhnutelně vznikne, šance tu ovšem je.

Otázkou ovšem zůstává, jestli by o takový vůz byl zájem. Kupříkladu o zmiňovaný Yaris totiž je zájem nemalý, ovšem hlavně proto, že se trefuje do vkusu cílového publika. Kromě vysokého výkonu, který doprovází patřičný zvuk, se totiž může chlubit také manuální převodovkou. Novinka Nissanu oproti tomu nedostane ani CVT, místo toho disponuje přímým převodem. Nabídne tak sice okamžité reakce, ovšem bez zapojení řidiče, což může být chybou. Toho bude těšit jen zvuk tříválcového mixéru kdesi v dáli, to nezní lákavě.

A je to škoda, neboť po vzhledové stránce Aura Nismo RS má co nabídnout. Kromě 18palcových litých kol, za nimiž se vpředu skrývají čtyřpístkové a vzadu dvoupístkové brzdy, Nissan přišel s dost agresivními bodykitem. Ten v oblasti blatníků vůz rozšiřuje o 145 milimetrů, podvozek se pak dočkal 20milimetrového snížení spolu se specifickými tlumiči a pružinami. Vše pak korunuje matně šedý lak Nismo Steath Grey.

Kdyby tohle všechno doprovázel třeba přeplňovaný dvoulitr, pak by rázem problém měla hlavně Toyota. Takto se ale zdá, že se Yaris GR nemusí o odliv zákazníků obávat. V důsledku toho ale dost možná silniční Aura Nismo RS nikdy nevznikne, místo toho Nissan zůstane pouze u okruhového provedení. Japonci by tak alespoň u sportovně koncipovaných aut měli zapojit mozek pořádně, ne je napůl, jinak se do ziskových vod opravdu nevrátí.


Nissan Aura Nismo RS vypadá lákavě a na první pohled může zaujmout i motorovým prostorem, kde trůní přeplňovaná jedna-pětka. Jenže ta slouží pouze jako generátor energie pro dva elektromotory. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.