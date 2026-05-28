Nissan své nesmyslné elektrické plány skrečuje i v Evropě, právě zrušil projekt za miliardu
Petr ProkopecMíra odtržení Japonců od reality byla nezměrná, a tak nyní s obdobnou intenzitou přichází zpátky k sobě. Projevuje se to také rušením elektrických projektů v Evropě, ani tady není zamýšlený počet auto komu prodat.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nissan své nesmyslné elektrické plány skrečuje i v Evropě, právě zrušil projekt za miliardu
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Míra odtržení Japonců od reality byla nezměrná, a tak nyní s obdobnou intenzitou přichází zpátky k sobě. Projevuje se to také rušením elektrických projektů v Evropě, ani tady není zamýšlený počet auto komu prodat.
Neštěstí už nějakou chvíli nechodí po horách, vozí se po Nissanu. Divit se tomu ale nemůžeme, neboť japonská automobilka po několik let zcela ignorovala vlastní zákazníky. Místo toho měla pocit, že klientela jí bude zobat z ruky a zaplatí požadované peníze za cokoli, co jí automobilka nabídne. Jenže na nic z toho nedošlo, lidé po spatření poněkud jednotvárného portfolia opouštěli showroomy a mířili ke konkurenci. Anebo se rozhodli, že nová auta už nejsou pro ně a zaměřili se na autobazary. Tak jako tak však své úspory utratili jinde, pročež Nissan uzavřel už druhý rok v řadě s obrovskou ztrátou.
Firma proto již od loňska pod vedením nového šéfa Ivana Espinosy rozjela záchranný plán, který se točí okolo zavření 7 továren a rozdání 20 tisíc výpovědí. Mimo to se Nissan rozhodl zeštíhlit své portfolio, u kterého chce přistoupit k většímu sdílení komponentů. Jistě nejvíc ale značce prospěje ústup od zelené ideologie. Automobilka totiž hodila do koše plán, podle kterého měla napumpovat 500 milionů dolarů neboli 10,5 miliardy korun do podniku v Cantonu v Mississippi, ze kterého se mělo stát americké centrum elektromobility. Nově se zaměří na spalovací SUV.
Není to jen americká záležitost, Japonci se rozhodli k bateriovému pohonu částečně otočit zády také v Evropě. Podle Nikkei Asia automobilka nakonec nebude vyrábět e-nápravy v britském Sunderlandu, což byl projekt, který by ji vyšel na přibližně 9 miliard jenů, tedy na 1,18 miliardy korun. Místo toho Nissan předpokládá, že tytéž komponenty bude pro starý kontinent dovážet z Japonska, kde jim výrobní linky už přizpůsobil a víc jich prostě nepotřebuje. I když tedy nepůjde o takové úspory jako v Americe, je stále pravděpodobnější, že se značka alespoň citelně přiblíží návratu do ziskových vo.
Její ošemetná finanční situace ovšem není jediným důvodem, které stojí za daným rozhodnutím. Továrna v Sunderlandu totiž původně měla e-nápravami zásobovat nejen starý kontinent, ale také Spojené státy. Jenže aktuálně znovu největší automobilový trh světa se schoval za hradbu vyšších cel. Britský podnik by se kvůli tomu musel soustředit už jen na Evropu, kde ovšem zájem o elektromobily rovněž stojí a padá s všemožnými politickými pobídkami. A ani tak není zdaleka takový, jak si ho automobilky malovaly.
V podstatě tak dochází na to, před čím jsme Nissan, stejně jako ostatní výrobce, po léta varovali. Přirozený zájem o elektrický pohon je totiž minimální a navíc byl z velké části ukojen. Jakýkoli další růst registrací je tedy podmíněn dotacemi na straně jedné (té elektrické) a umělým znevýhodněním té druhé (spalovací). Něco takového ovšem vede hlavně k poškozování ekonomiky, načež je otázkou, jak dlouho bude Brusel ještě sedlat mrtvého koně, než zjistí, že už nemá ani na jeho balzamování.
To si ve světle své vlastní možné zkázy uvědomili už snad i ti nejzaslepenější výrobci, a právě proto začínají od svých nesmyslných sázek na jednu kartu ustupovat. Jakkoli úplně zády se Nissan k elektromobilitě neotáčí, koneckonců některým zákazníkům vyhovuje. Od příštího roku si tak budou moci pořídit třeba nový bateriový Juke. Ten přitom sází na hodně výrazný design, v kombinaci s vhodnou cenou by tak mohl oslovit daleko více lidí než Ariya, která loni dosáhla jen na 11 507 registrací. Stále je to však více než u Leafu, který si pořídilo pouhých 87 lidí.
Nový Juke se bude vyrábět v britském Sunderlandu, kde měly vznikat i jeho elektrické nápravy. O ty se ale nakonec postarají japonské továrny, zájem o elektrický pohon totiž není zdaleka tak velký, jak někteří bůhvíproč předpokládali. Foto: Nissan
Zdroj: Nikkei Asia
Bleskovky
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
před 4 hodinami
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
včera
- Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
25.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Neuvěřitelné: Sidecary byly na Tourist Trophy 2026 zakázány 17:07
- Do Brna míří Euro Moto 12:11
- Nečekaný comeback Cala Crutchlowa 11:55
- TT 2026: A aby toho nebylo málo! Vážná nehoda Ryana a Calluma Croweových včera 20:36
- TT 2026: Dean Harrison se zlepšuje včera 18:30
Nejčtenější články
- Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
29.4.2026
- Číňané začali za cenu Škody Superb prodávat auto se vzhledem Ferrari, které je rychlejší než samotné Ferrari
29.4.2026
- VW chce s novým Golfem navázat na jednu ze svých největších legend, jejích kvalit ale stěží dosáhne
29.4.2026
- Číňané ukazují, co je to China Speed, hotový Freelander ukázali měsíc po konceptu i bez Land Roveru
29.4.2026
- Ani Kaliforňané nekupují elektromobily, pokud jim je z velké části neplatí někdo jiný
29.4.2026
Živá témata na fóru
- Onboard videa 05.28. 16:45 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.28. 16:21 - Truck Daškam
- Rychlodotazy 05.28. 15:42 - mattonecz
- VZKAZY 05.28. 15:30 - pavproch
- whitelist & blacklist 05.28. 13:33 - pavproch
- Kdo má přednost? 05.28. 07:50 - Truck Daškam
- BMW Divize 05.27. 16:51 - pavproch
- Koníci z Maranella obecně 05.27. 09:12 - Vrooom