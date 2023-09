Nissan přijde už jen s elektromobily. U nás jich letos prodal 7, loni 17, za 5 let ztratil 90 procent zákazníků před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Výsměch zákazníkům i zdravému rozumu, jen tak lze hodnotit nejnovější krok kdysi úspěšné japonské automobilky. Její úpadek v Evropě během posledních pár let je zjevný a sázka na elektromobily bude leda dalším hřebíčkem do její už roky stloukané rakve.

Automobilový svět se pod tíhou regulací všeho druhu stává stále chaotičtějším místem, ve kterém je těžké předpovídat, co se stane za pár měsíců, natož pak za pár let. Jedno je ale v poslední době stále zjevnější - politiky a některými automobilkami vynucovaná „elektrická revoluce” neproběhne tak, jak si vysnili.

Signálů je spousta, za všechny ale zmiňme fakt, že Britové už odpískali léta plánovaný zákaz prodeje spalovacích aut od roku 2030. Je to tragikomický příběh sám o sobě, ještě více tímto směrem jej ale posouvá reakce některých automobilek, které jen dokazují, že to byly ony, které si u politiků - navzdory přáním svých vlastních zákazníků - takovou direktivu vydupaly, aby učinily svou budoucnost více plánovatelnou.

Nakonec je ale těžké říci, zda je tristnější reakce automobilek jako Ford, které místo toho, aby následovaly přání kupců, tlačí na to, aby jim politici nařídili chovat se podle představ prodávajícího, nebo reakce automobilek jako Nissan. Ty nejen z výše zmíněného jasně vidí, že čistě elektrická budoucnost automobilového svět za pár let je naprosto utopická, přesto neuhnou ani o píď. Japonci si ty elektromobily prostě prosadí.

Firma ve svém novém prohlášení oznámila, že jde dál stejnou cestou, i když „řada zemí diskutuje o tom, kdy zakázat prodej spalovacích motorů“. Ani to jí nakonec nezajímá, stejně jako to, co lidé chtějí a kupují. Šéf Nissanu Makoto Učida tak označil elektromobily za „dokonalé řešení mobility“ a se slovy, že „teď už není cesty zpět“ ohlásil, že Nissan už nepřijde s žádným novým autem, které by nemělo elektrický pohon. Ve výsledku pak „stoprocentně přejde v Evropě na elektrickou energii do roku 2030“. Učida mj. dodal, že je to správná věc, kterou firma může udělat „pro naše zákazníky“.

Nevíme, jestli se v té kupě nesmyslů a polopravd vyznáte, ale přeloženo do lidské mluvy Nissan říká, že od teď přijde už jen s novými elektromobily, protože proto. A nekouká se vpravo ani vlevo, nekouká se na vývoj svých prodejů a naprosto ignoruje preference zákazníků zejména na některých trzích. Přesto hovoří o „dokonalém řešení“ a volbě nejlepší cesty pro zákazníky? Tak se na to podívejme.

Začněme v Česku, kde Nissan býval něčím. Přišel s řadou atraktivních modelů od někdejší Almery až po pozdější Qashqai či Juke, postupnou sázkou na stále více nechtěná (a dražší) technická řešení ale přivedl svou bilanci na buben. Ještě v roce 2017 u nás prodal 6 273 aut, loni? No schválně si tipněte... Bylo jich 651, za pouhých 5 let ztratil svou hara-kiri (a tady se spojení břicho-nůž obzvlášť hodí) strategií na 90 procent kupců.

Ale jasně, je to tím, že prodával málo elektromobilů, teď to tedy napraví. Anebo ne? Z oněch 651 loni prodaných vozů mělo elektrický pohon 17 aut, naštěstí je tu ale pozitivní trend, protože letos je jich 7. No, nějak nevychází. Také je to 1,6 procenta všech prodaných vozů a něco nám říká, že kdybychom odečetli registrace dealerů a samotné automobilky, budeme v řádu promile.

V této situaci chce Nissan vsadit na elektrická auta všechno? Jak hloupé to je?

Jasně, Evropa není jen Česko, byť podobná situace panuje ve většině evropských zemí, protože bez dotací a dalších trh pokřivujících, nutně neudržitelných opatření jsou elektromobily prakticky neprodejné. Ani celoevropskou optikou ale trend pro Nissan není dobrý. Z 560 415 prodejů se podle dat JATO Dynamics loni dostal na 236 410 prodaných vozů, to je pokles skoro o 60 %. A byť elektromobily díky dlouho prodávanému Leafu měly loni na celých prodejích nezanedbatelný 14% podíl, jsou též na sestupné tendenci - letos je to jen 8,9 %, protože lidé kupují hlavně spalovací Juke, odbyt Leafu meziročně o 36 procent klesá.

Za této situace jít all-in do elektromobilů s tím, že je to ta nejlepší věc, kterou Nissan může udělat pro sebe a své zákazníky, je prostě lež, další ukázka totálního odtržení některých automobilek od reality a projev ryze dogmatického pozadí jejich obchodních rozhodnutí. Ale víte co, kdo chce kam, pomozme mu tam. Místo, kam Nissan míří se stoprocentní sázkou na elektromobily v Česku v momentě, kdy tu za poslední dva roky prodal 24 takových aut, si pojmenujte sami.

Elektrický Nissan Ariya je zjevný kasovní trhák, letos se u nás prodalo 5 aut. Je tedy naprosto jasné, že Japonci sází vše jen na elektromobily, chtějí vydělat a tak. Foto: Nissan

Zdroje: Nissan, SDA, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.