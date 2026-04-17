Nissan v krizi šetří, kde se dá. Zařízne hned 11 současných modelů, slibuje ale aspoň jeden zajímavý návrat

před 5 hodinami | Petr Prokopec
Nissan je v těžké situaci, o tom není sporu, máme ale pocit, že cesta ven z ní je zvlášť v dnešní době docela jednoduchá - dělat zase „normální" auta, po kterých lidé touží, téměř nikdo jim je ale neprodává. Řešení Ivana Espinosy je komplikovanější, má ale i svou světou stránku.
Za celý loňský rok u nás Nissan prodal 1 968 nových aut. Meziročně si tak sice o 52 procent polepšil, ovšem nebýt modelu Qashqai, na který připadlo 1 266 registrací, pomalu by nebylo o čem mluvit, značka by se stala prakticky neviditelnou. Nelze se tomu ale divit, neboť její současné portfolio je jen stínem toho, čím kdysi bývalo. Vybrat si v něm mohou prakticky jen lidé, kteří preferují SUV či dodávky. Musí však skousnout skutečnost, že jejich vzhled není vyloženě šitý dle vkusu Evropanů. Kromě toho Japonci klientelu ještě odrazují rozhodnutím, že jejich auta budou ve větší či menší míře elektrifikována.
Právě tento přístup dostal značku tam, kde je, tedy blízko dna. Očekává se proto, že fiskální rok 2025, který pro Nissan skončil k 31. březnu 2026, uzavře stejně jako ten předchozí - hluboko v červených číslech. Do těch černých má firmu dostat plán zvaný Re:Nissan, který byl představen už loni, momentálně ale šéf automobilky Ivan Espinosa uvedl, že došlo na jeho lehčí přepracování.
Jedním z nových bodů je zeštíhlení globálního portfolia, které bude v brzké budoucnosti čítat už jen 45 modelů místo současných 56. Hned 11 typů tedy bude zaříznuto bez náhrady. Které to mají „za pár“, Espinosa nezmínil, mělo by však jednat o ty modely, které se prodávají v malém množství a nízká a vydělává na nich málo nebo nic. To obvykle sedí na elektrické model, tušíme ale, že těm bude zase všechno odpuštěno a přednost dostanou modely, které se zase tak málo neprodávají a ztrátovými se alespoň zvenčí nejeví.
Ušetřené peníze chce Nissan investovat do vývoje nových pohonných jednotek. Jednat by se mělo také o ty čistě spalovací, neboť Japonci zjevně pochopili, že když někomu chtějí něco prodat, nemohou mu přikazovat, co si od nich má koupit. Dá se ovšem předpokládat, že tuto technologii nabídnou primárně mimo Evropu. Hlavně pak v USA a Japonsku, kde elektromobilům neumetají cestičku do hladka a nejlépe se tam projevuje přirozený nezájem o ně.
Automobilka zároveň chce své budoucí portfolio rozdělit na čtyři kategorie, kdy do první zvané Core budou patřit klíčové modely jako třeba onen Qashqai či zcela nový Juke. Vozy kategorie Growth se oproti tomu zaměří na rostoucí trhy, jimž budou uzpůsobeny na míru. Povětšinou jde o auta vyvinutá pro Čínu, zařadí se sem ale třeba i nová generace minivanu Elgrand. Ta se v létě začne prodávat v Japonsku, postupně má ale zamířit i do dalších zemí.
Do kategorie Partner pak spadají ta auta, která Nissan vyvinul ve spolupráci s dalšími automobilkami. Typickým příkladem může být nová Micra, tedy jediný u nás prodávaný model značky, který není SUV nebo dodávka. Není ale vlastně až tak Japoncem, jde totiž o lehce přepracovaný Renault 5. V Číně pak pro změnu Nissan pod názvem Frontier prodává plug-in hybridní pick-up, který je založen na místním Dongfengu Z9.
Tím se dostáváme k nejzajímavější kategorii Heartbeat, ve které nebudou chybět srdcové produkty jako třeba SUV Xterra. Co je však podstatnější, Espinosa potvrdil, že se vrátí i Godzilla. „Ano, budeme pracovat - vlastně ve skutečnosti už pracujeme - na novém GT-R. Aktuálně nemůžu prozradit mnoho detailů, ale GT-R přijde, a to se stejným kreditem, jaký vždy mělo. Není to jen ikona naší společnosti, ale ikona celé branže,“ uvedl.
Espinosa mimo to dodal, že Nissan nepřistoupí ke kompromisům, načež nová Godzilla bude znovu sportovním vozem nastavujícím laťky ve svém segmentu. Nebude elektrická, i to potvrdil, stejně tak ale nepoužije čistě spalovací ústrojí - půjde o hybrid. Něco takového snad skousnout půjde, tedy pokud elektrická složka bude pouze podpůrná a nepůjde o otylý nesmysl kalibru nového Audi RS5.
Podle šéfa Nissanu by ovšem značka mohla do hry vrátit daleko víc sporťáků. Nejvíc je zmiňována Sylvia, která by se v nabídce zařadila pod stávající Z. Šlo by tedy o velmi dostupný model, který by kromě image zvednul i prodeje. „Pokud se zeptáte jedné části mého mozku, ta vám řekne, že bych s takovým vozem rád přišel velmi rychle. Ta druhá mi ale říká, že musíme dělat krok za krokem. Sportovní auta se ale vrátí,“ dodal Espinosa.
Jak tedy kdysi řekl Caesar, kostky jsou vrženy. Je ale třeba dodat, že Nissan je teprve na počátku své cesty vedoucí zpátky na výsluní. Navíc se už teď dopouští zřetelných přešlapů, jako třeba u nového Juku. Dobře dopadnout to tedy může, ale také nemusí.
Japonci hodlají svou budoucí nabídku rozdělit do čtyř kategorií. Jednou z nich budou srdcové vozy, vrátit se tak má GT-R. To však bude stát na vrcholku portfolia, značka ovšem hodlá úřadovat také na nižších patrech trhu. Znovu objevit by se tak mohl i dostupný sporťák Sylvia. Bude to však ještě chvíli trvat. Foto: Nissan
Zdroj: Nissan
