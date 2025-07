Auto od Nissanu velké jako Škoda Superb, které ale stojí míň než základní Fabia, je hit. Pro Japonce přichází za 5 minut 12 před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Tohle auto není žádná krasavice, ale lidem je to zjevně jedno, když spojuje spoustu místa s rozumnou cenou a známou značkou. Vedení živořící japonské automobilky tak má po čase důvod se alespoň trochu pousmát.

Není žádným tajemstvím, že Nissan se nachází v krizi, kterou později narození motoristé za svůj život ještě nepoznali. Firma musí podnikat zoufalé kroky, aby se vyhnula totálnímu kolapsu, ani prodej veškerých aktiv ji ale nezachrání před skonem, pokud nebude schopna vrátit na trh žádoucí zboží. A zdá se, že zrovna to se jí nyní podařilo.

Vcelku překvapivě se automobilka podařilo mohutně zabodovat s novým modelem N7. Tento velký sedan se začal prodávat 15. května a japonská automobilka hned hlásila přes 10 tisíc závazných objednávek. To vypadalo slibně, nikde ale není psáno, že se to skutečně stalo, popř. zda nakonec byly přetaveny ve skutečné prodeje - obojího jsme v historii byli svědky nejednou. Problémem tu ostatně bylo, že novinka vlastně není skutečný Nissan, je to jen trochu jinak karosovaný čínský Dongfeng ePi 007, který působí přitažlivěji a navíc je k mání s range extenderem. N7 je pouze elektrickým autem, což má své limity.

Jak jste jistě pochopili, určen je primárně pro Čínu, kde mají lidé Nissan zjevně pořád spojený s lepší image než domácí značky. Padesát dnů po premiéře tak japonská automobilka mohla oznámit, že objednávek obdržela už víc než 20 tisíc. Hned sedmdesát procent kupců přitom mělo přejít od jiného výrobce, více než šedesát procent pak sáhlo po vrcholné výbavě. Skutečně se tedy zdálo, že Nissan přišel s hitem, který tato automobilka zoufale potřebovala - zvláště v Číně, kde poslední dobou stejně jako další zahraniční výrobci ztrácí.

Čínský Autohome nyní přišel s přehledem, který úspěch Nissanu podtrhuje. Podle Číňanů se N7 stal králem mezi elektrickými auty nečínských značek. V červnu se prodalo 6 189 kusů N7, čímž Japonci překonali druhý Buick GL8 (6 082 ks) i třetí Toyotu bZ3X (6 030 ks). Tato trojice přitom výrazně utekla zbytku pole, neboť čtvrtý Volkswagen ID.3 má na kontě už jen 3 950 registrací, pátý Smart č.1 pak 2 324 prodaných aut a šesté BMW se sedanem i3 (2 270 ks) jako jediné další přelezlo metu dvou tisíc vozů.

Dost by nás zajímalo, proč v tomto žebříčku chybí Tesla, neboť její Modely 3 a Y by stoprocentně zamířil na nejvyšší příčky. Ostatně jen v týdnu od 23. do 29. června si tato značka připsala 20 680 prodaných aut. Asi si Číňané myslí, že Tesla je domácí značka, jinak si to nedovedeme vysvětlit.

Ať tak či onak, Nissanu stále můžeme zatleskat. Úspěchu N7 se ovšem i před jeho design, který nám do oka opravdu nepadnul, se ale přinejmenším jednou optikou divit nelze. Sedan dlouhý 4 930 milimetrů totiž Japonci nabízí od 129 900 yuanů neboli 383 tisíc korun. Za to u nás nekoupíte už ani čtyřmetrovou Škodu Fabia s atmosférickým litrovým tříválcem pod kapotou. N7 ale svými parametry konkuruje spíš Superbu, za ten ovšem dáte 920 900 Kč, přičemž jeho jedna-pětka se 150 koňmi dynamikou zrovna neoslní.

N7 oproti tomu v základu disponuje elektromotorem naladěným na 218 koní, které napájí baterie o kapacitě 58 kWh. Zmíněná výše postavená verze, po níž sahá většina zákazníků, oproti tomu páruje 272 kobyl a 73 kWh. Se všemi myslitelnými prvky příplatkové výbavy přitom vychází na 149 900 CNY, což je nějakých 442 tisíc korun. Tím se elektrický sedan Nissanu dostává na úroveň druhé nejlevnější Fabie s přeplňovanou verzí litrového motoru. Taková elektrická auta dávají i se svými limity smysl, proto ostatně v Číně alespoň na podstatnou část klientely zabírají.

Nissan N7 nepůsobí dvakrát přitažlivě, ale to je vzhled. Zákazníci na kombinaci velkého vnitřního prostoru, nízkých cen a respektované značky slyší. A vlastně se tomu nejde divit. Foto: Nissan

Zdroje: Autohome China, Nissan

