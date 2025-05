Nissan začal prodávat auto, které je velké jako Škoda Superb, ale stojí míň než úplně základní Fabie dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Je to stéblo, kterého se tonoucí Nissan pokouší chytit? Na první pohled to tak vypadá. Problém je ale v tom, že auto, které by evropská klientela brala všemi deseti, je určeno pro Čínu. A tam úřaduje jiná konkurence.

Nissan začíná více než co jiného představovat tonoucího, který se chytá každého stébla, na nějž narazí. Na autosalonu v Šanghaji tak japonská automobilka představila svůj nový elektrický sedan N7, který zejména poměrem velikosti a ceny vypadá nadmíru zajímavě. Startuje totiž na 119 900 yuanech neboli na 363 tisísích Kč, což na 4 915 milimetrů dlouhý vůz vůbec není špatné - je to prakticky stejně velké auto jako současná Škoda Superb.

Jde ovšem o elektromobil, což pochopitelně jeho naděje poněkud umenšuje. Na papíře všem nevypadá marně - elektromotor na zádi už v základu produkuje 218 koní, zatímco baterie o kapacitě 58 kWh mají vystačit na 510 kilometrů. Pokud by to někomu nestačilo, je k dispozici i druhé ústrojí, kdy na zadní kola míří 272 koní a baterie mají kapacitu 73 kWh a udávaný dojezd 625 km. V takové chvíli je přitom třeba sáhnout do kapsy pro alespoň 139 900 CNY, tedy pro stále velmi rozumných 424 tisíc korun. Kdyby Nissan s takovou nabídkou přišel u nás, asi by pro elektromobilitu pár lidí nadchnul, jenže takhle jednoduché to není.

N7 se nemá podívat mimo Čínu, alespoň zatím nic takového není v plánu. V Říši středu ale nemá mnoho šancí okouzlit široké publikum, mimo jiné proto, že v této zemi se prodává Dongfeng ePi 007. Na základech tohoto sedanu je novinka Nissanu postavena, přičemž originál je s délkou 4 880 mm jen o chlup kratší. Rozvor 2 915 mm však zůstává identický, pročež verze od Dongfengu vypadá o něco homogenněji. A co je podstatné, chlubí se i lepší technikou.

Čínský „James Bond“ totiž může disponovat dvěma elektromotory a tedy až 540 koňmi, se kterými zvládne stovku za 3,9 sekundy. Kromě toho Dongfeng nabízí i range extender, tedy verzi s prodlouženým dojezdem, která se dočkala jedna-pětky vyrábějící elektřinu a prodlužující dojezd až na 1 200 km. Ceny pak startují na podobné úrovni jako u Nissanu, klientela si ovšem může připlatit za takovou finesu, jako jsou vzhůru výklopné dveře ve stylu Lamborghini.

Japonská automobilka tak prakticky ve všech ohledech tahá za kratší kus provazu, což je v jejím případě průšvih. Nissan totiž úspěch potřebuje více než prase drbání, neboť v období od 1. dubna 2024 do 31. března 2025 vyrobil 3 048 717 nových aut, tedy o 10,1 procenta méně než předchozí fiskální rok. Prodáno pak sice bylo 3 298 140 vozů, což znamená, že značka si částečně vyprázdnila sklady, ovšem i v tomto ohledu došlo na propad, a to o 4,3 procenta.

Na největší pokles v obou směrech došlo právě v Číně, dle zákulisních informací se tak již značka připravuje uzavřít svou továrnu ve Wu-chanu, kde vyrábí modely Ariya a X-Trail. Fabrika s kapacitou 300 tisíc aut ročně se totiž od svého otevření v roce 2022 dostala na maximálně 10 tisíc aut ročně, což je zoufale málo. Podnik přitom patří Dongfengu, od kterého jej Nissan má pronajatý, a který jej nejspíše velmi rychle využije pro své potřeby.

Japonci přitom již loni museli uzavřít továrnu v Čchang-šou, která měla kapacitu 130 tisíc aut ročně, ovšem ani tu se nepodařilo naplnit. Není tak divu, že značka má za pár dní oznámit vůbec největší ztrátu ve své historii. Výhled do budoucna pak vypadá více než špatně, neboť aktuálně pomalu jakákoliv zpráva související s Nissan zavání průšvihem. A když už nepomohou ani novinky typu N7...

Za zdaleka ne ani 400 tisíc korun působí Nissan N7 lákavě. Foto: Nissan



Jenže vedle čínského originálu prakticky nemá šanci. Foto: Dongfeng

Zdroje: Nissan, Dongfeng, Reuters

Petr Prokopec

