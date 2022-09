Nissan zastavil prodej svého klíčového elektromobilu, důvod ukazuje smutnou realitou dnešního světa aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Japonská automobilka nemá problém s výrobou ani s dodávkami dílů, netrápí ji sankce ani cokoli podobného. Jen po všech manipulacích s trhem, které elektromobily provází, se už vůbec není schopna dopočítat toho, za kolik auto rozumně prodávat.

Na počátku letošního roku prošel Nissan Leaf lehčím faceliftem. Po technické stránce se ovšem nic nezměnilo, japonská automobilka pouze omladila vzhled. Dopředu i dozadu se tak nastěhovalo nové firemní logo, stejně jako dorazila 16- a 17palcová kola v odlišném designu. Kromě toho lze zmínit ještě příchod nových barev, přičemž zákazníci si mohou vybrat mezi monotónním či dvoubarevným provedením. To je vše.

Nissan jistě doufal, že tyto změny udrží Leaf v hledáčku potenciální klientely až do roku 2025, kdy má dorazit nástupce. Zákazníci nicméně momentálně mají smůlu, neboť automobilka oznámila, že počínaje 1. zářím přestala přijímat jakékoli objednávky na tento vůz. Důvodem ovšem není fakt, že by tovární kapacity byly nedostačující. Místo toho za vším stojí globální vývoj z posledních měsíců, zejména pak zdražování prakticky veškerých vstupů.

S něčím takovým se musí potýkat všichni výrobci všech aut, Nissan nevyjímaje. Přesto jsme dosud neslyšeli o tom, že by nějaká firma místo úpravy ceníku prostě zastavila prodej netušíc, za kolik ten či onen vůz prodávat. Účetní japonské automobilky musí už delší čas marně žhavit kalkulačky, neboť evidentně nikdo v Nissanu neví, na jaké peníze vlastně výroba jednoho exempláře vychází. U konvenčních aut nemyslitelné, u elektromobilů, jejichž vývoj, výroba i prodej ovlivňuje nekonečné množství dotací a dalších forem přerozdělování, zjevně realita.

Problémem je, že elektromobily jsou pro výrobce obvykle přímo ztrátové, jejich prodejní ceny tedy zdaleka nepokrývají náklady a vyplatí se je vyrábět jen jako náhradu placení emisních odpustků EU a dalším podobným institucím, mohlo by se stát, že značka bude na voze prodělávat více, než s čím původně počítala. Proto je potřeba upravit cenovou hladinu, která bude zohledňovat současné ceny vzácných kovů apod.

Takový úkol je zjevně tak náročný, že nikdo ani není schopen v rozumném časovém horizontu říci, za kolik má smysl auto prodávat. A tak Nissan neumí ani odpovědět na to, jak dlouhou budou objednávky pozastaveny. Jisté je jen to, co zmiňujeme už roky - z cen elektromobilů se přes jejich výši totálně vytratila vazba na jakoukoli ekonomickou realitu jejich výroby. Chování japonské automobilky to jen smutně potvrzuje.

Nissan Leaf momentálně nelze objednat, protože automobilka vůbec netuší, za kolik ho prodávat. Je to smutný obraz reality současného automobilového světa. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.