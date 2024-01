Nissan znovu odkládá zahájení výroby nových elektromobilů, bojí se prodělků a nezájmu lidí před 10 hodinami | Petr Miler

Značka, která kdysi chtěla být průkopníkem na poli elektrických aut, se s nimi nyní trápí ještě víc než většina těch, které s nimi začaly později. Odložení už dvakrát odloženého tak přichází jako logický důsledek obchodních nezdarů. A nikde není psáno, že třetí odklad je tím posledním.

V 90. letech minulého století snad ani nešlo být automobilovým nadšencem a alespoň trochu nehořet pro japonská auta. To, co tehdy dělala nejen Honda, ale do značné míry i Nissan, Toyota, Mitsubishi nebo Subaru, bylo něco, co dokázalo vzít u srdce - japonská auta měla tehdy špičkovou techniku, šmrnc, to správné naladění... Byly to stroje postavené srdcem i hlavou okolo řízení a takové na náročné nadšence prostě fungují.

Také já jsem k nim měl velmi blízko, proto jsem - stejně jako spousta jiných fandů - nesl s docela velkou nevolí to, co z Nissanu udělal Carlos Ghosn. Pomineme-li GT-R, které lze brát jako úlitbu nadšencům, Nissan přestal nabízet prakticky cokoli, co by fandy řízení dostalo do kolen, přesto Ghosnovi nelze upřít, že automobilku postavil na nohy. Jeho smysl pro efektivitu a obdivuhodné vizionářství dokázalo ze ztrátové firmy nad hrobem udělat jednoho ze světových automobilových lídrů. A kdo ví, kde by Nissan s Renaultem a později i Mitsubishi byl, kdyby se Japonci svého šéfa nezbavili v rámci bojů o moc nad společností.

Ghosn totiž jako člověk žijící snad 10 let napřed zavelel jako první šéf velké automobilky také k tomu, aby Nissan sbíral zkušenosti na poli elektrických aut. Přišel proto s Leafem jako s prvním relativně „normálním” elektromobilem pro masy, který jste mohli používat jako VW Golf. Žádný megahit z toho nebyl, přesto šlo dlouho o nejprodávanější elektrický vůz světa. A především - takové doplnění nabídky dávalo smysl ať už z hlediska obchodního, tak z hlediska budování pozice Nissanu ve světě, kde elektromobily budou hrát významnější roli než kdy dříve.

Japonci tedy měli zaděláno na další úspěchu, ale znovu - Ghosna poslali k šípku a místo chytrého, racionálního přístupu vsadili na dogmatický přechod na 100procentní elektromobilitu. Nissan tedy měl a chtěl přijít už jen s elektromobily, i když jich třeba u nás loni prodal 17, předloni též 17 a za 5 let ztratil 90 procent zákazníků. Co se asi mohlo pokazit?

Takové plány prostě nemohly dojít svého naplnění, a tak ho ani nedochází, napříč světem. Kolegové z Auto News, kterým se dostal do rukou interní oběžník firmy, informují, že Nissan „vyděsil” zpomalující se růst prodejů elektrických aut prakticky kdekoli ve světě a po už dvou odložení zahájení výroby nových elektromobilů ve svém americkém závodě přistupuje k tomuto kroku potřetí.

Je třeba připomenout, že prodeje elektrických aut sice nadále rostou, zůstávají ale relativně nízké a dynamika zvyšování jejich odbytu se zejména v posledních měsících značně zhoršuje, na některých klíčových trzích i do záporných čísel. Výroba je tak vyšší než prodeje, dealeři mluví o rostoucích skladových zásobách, což způsobuje tlak na pokles cen. Nic z toho nejde dohromady s rozšiřováním nabídky.

Nissan tak podle zmíněného oběžníku hovoří o „potřebě zvýšit konkurenceschopnost nových produktů”, což bude mít za následek, že dvě elektrické novinky uváděné na trh pod značkami Nissan a Infiniti, začnou sjíždět z výrobních linek nejdříve listopadu 2026 resp. v dubnu 2027. To je poměrně vzdálená budoucnost a jde o další pětiměsíční zpoždění oproti původním plánům, které byly odloženy nejprve o tři měsíce a později další o dva. Auto News hovoří o tom, že se Nissan vážně bojí o to, že by na novinkách jinak prodělal a byl by konfrontován s nezájmem zákazníků.

Japonci nejsou zdaleka první a velmi pravděpodobně ani poslední, kdo k podobným krokům sahá. Jejich ryze dogmatická sázka na elektrický pohon byla stejně hloupá jako obdobné kroky jiných výrobců a ničím jiným než přehodnocením skončit ani nemohla. Teď je otázkou jen to, kdy po podobných parciálních krocích dojde také na komplexní přehodnocení oněch „elektrických strategií” jako takových. Považujeme to za nevyhnutelné.

