Nizozemsko se z elektrického snu probírá v bazarech. Lidé znovu víc a víc chtějí diesely, zájem o ojeté elektromobily klesá | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Pokud vezmeme v potaz, na jaký okraj zájmu byly diesely v této zemi vytlačeny, a jak moc je v ní protežován elektrický pohon, je to až tragikomické. Lidé na „čistším” trhu ojetin postupně ztrácí zájem o elektromobily a přiklání se zpět k dieselům.

Neřeknu to zdaleka poprvé, ale protože nemusíte patřit mezi naše pravidelné čtenáře, pro jistotu zopakuji, že už dlouhá léta trávím podstatnou část života v Nizozemsku. Leckoho to vzhledem k mému skeptickému postoji k elektrickým autům - a současnému směřování Nizozemska - překvapuje, tuto zemi jsem si ale k životu nevybral úplně dobrovolně, důvody jsou pracovně-osobní. I tak jsem za to rád - člověk může skoro v přímém přenosu sledovat dopady jednoho z největších elektrických experimentů v Evropě i na celém světě.

Navenek se může zdát, že Nizozemci pro elektromobily hoří, tak jednoduché to ale není. Nizozemci jsou v prvé řadě extrémně spořiví lidé a když jim někdo hodí návnadu v podobě subvencování - anebo naopak umělého zdražování - toho či onoho, rádi si nechají říci. Proto se v této zemi také daří tak snadno měnit některé nálady na trhu, z dlouhodobé perspektivy se ale pořád mohou vyplatit jiné věci než ty, které místním vnucuje vláda. A dříve nebo později se na to přijde.

Elektromobily tak jednak nejsou zase tak populární, jak by se vzhledem k platným schématům jejich podpory mohlo zdát, detailně jsme to probírali před pár dny. Loni měly podle tamních automobilových asociací na trhu podíl 30,8 %, což jistě není vůbec málo, ale pořád má to daleko k dominanci na trhu. To hlavní ale při pohledu na toto číslo lidem snadno uniká. Pro většinu Nizozemců jsou elektrická auta moc drahá, a protože ta spalovací jsou uměle zdražovaná, nekoupí nakonec spíše vůbec nic, než že by se stále více hrnuli pro elektromobily. Dvě čísla za všechna - ještě na přelomu milénia se v zemi prodávalo přes 600 tisíc nových aut za rok, loni to bylo 369 791 vozů, a to byl spíše lepší rok. Ukažte nám jiný srovnatelný automobilový trh, který se ve srovnatelném časovém rozmezí zmenšil skoro o polovinu.

Takřka půlka kupců nových je prostě pryč a lidé stále častěji míří pro ojeté vozy místo těch nových, zejména pak pro ty dovezené z Německa. Ale pro jaké? I tady je vidět skoro tragikomický rozpor mezi chtěným a získaným, neboť zatímco z trhu nových vozů byly vládou diesely skoro vytlačeny (loni měly podíl 1,1 %) a elektromobily míří stále výš na skoro třicetinásobek podílu naftových aut, na trhu ojetin je situace přesně opačná. A má to své následky i na zachování hodnoty jednotlivých ojetin.

Upozorňuje na to ve své analýze firma Automotive Mediaventions, která provozuje portály Gaspedal a Autotrack, a monitoruje tak zájem o jednotlivé druhy pohonu mezi kupci ojetých aut. Na trhu ojetin podle jejích dat nadále jasně vedou benziny a benzinové hybridy (79,5 %), diesely už jsou ale druhé s podílem 8,7 %. Ten navíc od předloňského roku soustavně roste, zatímco zájem o elektromobily postupně klesá (!). Loni byly s podílem 7,6 % až třetí, předloni na tom přitom s 8,2% podílem byly citelně lépe.

Tohle má pochopitelně vliv na ceny jednotlivých druhů ojetin. Průměrná cena ojetého vozu v nizozemské nabídce je mimochodem 23 828 Eur, tedy asi 588 tisíc Kč, z českého pohledu docela šílené číslo. Ale důležitější jsou trendy, kterých se vzhledem k uvedenému není těžké dovtípit se i bez dalšího komentáře - hodnota ojetých dieselů při zmenšujícím se přísunu nových nabídek a zvyšujícím se zájmu stoupá, zatímco hodnota ojetých elektromobilů při stále vyšších prodejích nových vozů a zmenšujícím se zájmu mezi kupci ojetin klesá. A nepřekvapivě to platí hlavně o Teslách, kde takovému vývoji nahrává i cenová politika automobilky.

Znovu se tak ukazuje, že je těžké od zeleného stolu poručit větru dešti, i když se hodně snažíte. Lidé zkrátka přichází na to, že ojetý diesel koupíte proti novému nebo ojetému elektromobilu podstatně levněji, poslouží vám podstatně lépe, při současných cenách nafty jsou i provozně výhodné a za aktuálního vývoje cen ojetin představují dokonce podstatně lepší investici. Pro Nizozemce, kteří by si pro gulden, pardon euro nechali koleno vrtat, to jsou velmi pádné argumenty. Nedivili bychom se, kdyby se podíl ojetých dieselů na trhu brzy dostal přes 10 procent, i když od nizozemských majitelů nových aut skoro není co brát, z Německa jich proudí do země dost a dost.

Auta jako Škoda Octavia III 2,0 TDI jsou v Nizozemsku opět v kursu, minimálně kupci ojetin přišli rychle na to, že elektromobily nejsou zase takové terno, jak politici tvrdí. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroje: RAI/Bovag, Automotive Mediaventions

