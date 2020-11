Nizozemský vojenský speciál si říká jako největší had, protivníky děsí už vzhledem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DEBA Trucks/DMV

Některá auta vznikají s jediným účelem a toto je přesně takový případ. Stroj pojmenovaný Anaconda má ryze vojenské využití a jeho jménu byl uzpůsoben i design.

V říjnu 2015 koncern FCA oznámil, že ukončí výrobu Dodge Viper. Důvodem nebyly ani tak nízké prodeje, americká Zmije přestala vyhovovat upraveným bezpečnostním regulím, které vyžadovaly instalaci bočních airbagů. Vůz tak musel zamířit do propadliště dějin, což všichni nadšenci do rychlých kol oplakali - i přes slabší místa byl Viper od začátku až do konce jako málokterý sporťák nabízen vždy jen s objemným atmosférickým desetiválcem a manuální převodovkou.

Svět tak přišel o svého automobilového hada, nakonec se ale dočkal náhrady. Zmije to v tomto případě není, místo toho tu máme největšího a nejtěžšího hada světa, tedy anakondu. Respektive DMV Anaconda 4x4, jak zní oficiální název vozu. Třípísmenná zkratka odkazuje na Dutch Military Vehicles, tedy na Nizozemská vojenská vozidla, značku průmyslového konglomerátu DEBA Trucks.

Anaconda odstartovala svou dráhu jako Iveco Daily, respektive jako šasí určené pro tuto dodávku. Holanďané jej však výrazně překopali a především osadili novou nástavbou. Její výbava se liší v závislosti na zaměření vozu, k dispozici jsou velitelské, průzkumné i podpůrné varianty. Zatímco kulometem ráže 12,7 milimetrů může být osazena střecha všech verzí, úprava pro hlubší ponor (150 cm namísto standardních 70 cm) je nabízena pouze k průzkumníkovi.

Armádní speciál narostl na 5 270 milimetrů do délky, 2 270 mm do výšky a 2 260 mm do výšky. Pod kapotou se pyšní třílitrovým turbodieselem, jenž produkuje 180 koní a 430 Nm točivého momentu. To nepůsobí zrovna přesvědčivě, zvláště když Anaconda váží 3 900 kg. Ovšem bez řidiče a posádky. Jakmile však na její palubu napěchujete vše, co je možné, hmotnost narůstá dokonce na 7 100 kg. Nepřekvapí proto, že nejvyšší rychlost dosahuje pouze 110 km/h.

Auta vznikla primárně kvůli službě v Karibském Nizozemsku, což je trojice ostrovů, které dříve spadaly pod Nizozemské Antily. Ty se však v roce 2010 rozpadly, zcela separováno tak bylo Curaçao. To pak sice nadále spadá pod Nizozemské království, nově je ale samostatnější. Právě Curaçao se stalo revírem prvních 46 „anakond“, na ostrově jsou umístěny hned dvě námořní základny. Vysoká brodivost tedy byla požadována zcela záměrně, stejně jako velkorysá světlá výška, která narostla na 50 centimetrů. Kromě pohonu všech kol a zmíněného turbodieselu Anaconda disponuje osmistupňovým automatem či uzamykatelným předním a zadním diferenciálem.

Na jedno natankování ujede Anakonda přibližně tisíc kilometrů, přičemž svůj název získala dle specifických čelních partií připomínajících hadí hlavu. Kromě toho je schopná na souši i ve vodě, poměrně tiché a s ohledem na kulomety také smrtící. Vše tak podle šéfa DEBA Trucks odpovídá tomu, s čím máme klasickou anakondu spojenou. Auta jsou po dodání zmíněných 46 kusů Nizozemsku k dispozici komukoli, cena ale veřejně známa není. Vzhledem ke specifičnosti auta to ale budou minimálně vysoké jednotky milionů Kč za kus.

DMV Anaconda je tak trochu jiný had než Dodge Viper, zaměřena je na armádní využití. Operuje přitom bude v Karibiku. Foto: DEBA Trucks/DMV

Zdroj: DEBA Trucks/DMV

