„Normální” levná auta ještě nevymřela, Suzuki začalo prodávat nový Swift jen nepatrně dráž než ten dosavadní před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Od první chvíle se zdál být nadějí na zachování aspoň dosavadních pořádků. A přes inovovaný vzhled i zcela nový pohon podle všeho nezklame. České ceny zatím neznáme, nový „svišť” by u nás ale mohl startovat jen o 5 tisíc dráž než jeho aktuální provedení.

Na sklonku loňského roku představilo Suzuki čtvrtou generaci svého nadmíru populárního Swiftu. Změny jsou ve srovnání s předchůdcem hlavně kosmetické, vůz totiž i nadále používá platformu Heartect. Neliší se tedy ani rozvor 2 450 milimetrů, v případě dalších rozměrů tu ale již jisté nuance jsou. Japonská automobilka totiž vyrukovala s karoserií, jejíž aerodynamický koeficient se zlepšil o 4,6 procenta. Zajímavé přitom je, že dosaženo toho bylo přes návrat viditelných klik zadních dveří, u předchůdce totiž byly součástí okenního rámu.

Japonci si nicméně nepohráli jen se vzhledem, zlepšen měl být také jízdní komfort, ovladatelnost a odhlučnění kabiny. Ta dále profituje z palubní desky inspirované modelem SX4 S-Cross, stejně jako z přepracovaných dveřních panelů či většího 9palcového displeje multimédií. Po stránce motorické pak minimálně v prvé fázi bude v Evropě k dispozici pouze jediné ústrojí, a sice 1,2litrový tříválec doplněný o mild-hybridní techniku. Na japonském trhu však bude možné pořídit tuto jednotku i v čistě spalovací verzi.

Nový motor produkuje 83 koní, stejně jako 1,2litrový čtyřválec používaný třetí generací. Díky vyšší formě elektrifikace tu ovšem máme navíc ještě 3,1 koně dodávaného 12voltovým mild-hybridním systémem, jenž zároveň 108 Nm točivého momentu spalovacího ústrojí obohacuje o dalších 60 Nm. Pokud motor bude spárován s pětistupňovým manuálem, lze očekávat zrychlení na stovku za 12,5 sekundy a maximálku 165 km/h. Není to sice nic moc, na příměstské auto to ale neurazí. A za jeho cenu to může i nadchnout.

Suzuki odhalilo ceny vozu pro nizozemský trh, kde nový Swift startuje na 21 695 Eurech (cca 533 tisíc Kč). Za takovou částku by u nás byl neprodejný, nizozemské ceny jsou ale dány hlavně tamním krutým zdaněním spalovacích aut. Spíše než samotná suma je pro nás tedy podstatný nárůst oproti stávajícímu provedení, který v Nizozemsku činí jen 200 Eur, tedy necelých 5 tisíc Kč.

U nás byla třetí generace k mání od 369 900 Kč, v případě stejného nárůstu jako v zemi tulipánů by tak bylo možné počítat s nějakými 375 tisíci korunami startovní ceny. Půjde tedy i nadále o jedno z nejlevnějších nových aut na trhu. A zároveň o jediné ve své kategorii, jenž bude možné osadit pohonem všech kol. I se systémem AllGrip by přitom Swift měl startovat pod 450 000 Kč, což platí ostatně i ve chvíli, kdy standardní manuál vyměníte za automatickou převodovku CVT.

Zdá se tedy, že „normální” levná auta ještě nevymřela, jakkoli tak levná jako dříve už asi nebudou. Swift by tak mohl pokračovat v úspěších, které první novodobá generace odstartovala v roce 2004. Od té doby se Swift rozšířil do 169 zemí světa, přičemž jeho největším trhem je Indie. Tam končí pomalu každé třetí vyrobené auto, celkově produkce v říjnu loňského roku dosáhla již 9 milionů exemplářů. A protože konkurence se v podstatě vybila sama, může si novinka vést i lépe než dosud.

Nový Swift je na nizozemském trhu jen o necelých pět tisíc korun dražší než třetí generace. Pokud podobný rozdíl bude platit i u nás, lze počítat se startem na 375 000 Kč. A to zní velmi zajímavě, půjde nadále o jedno z nejlevnějších nových aut v zemi, které přitom nic nepozbylo ze své praktické využitelnosti. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.