Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna

Je nejen chytré, ale i vkusné a řeší to hlavní, co moderním autům vyčítáme z hlediska ergonomie jejich interiérů. V případě Tesel lišta fyzických tlačítek Ctrl-Bar dokonce působí tak, jako by za ní stála přímo automobilka.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

V posledních letech se nám v automobilové branži rozmohl takový nešvar, ovládání všeho přes dotykové displeje. Jejich existence, přítomnost v autech a stále širší využití je do značné míry přirozené a pochopitelné, dotykově toho ovládá stále víc a také auta nabízí stále víc funkcí, kterým není možné dedikovat vždy specifické tlačítko. Jenže problém je ona živelnost, kdy se najednou dotykově musí ovládat úplně všechno, tedy i to, co se pro toto řešení vůbec nehodí. A kolikrát to ani není nutné.

Důvodem je úspora nákladů, která vede někdy až ke komické ledabylosti automobilek. Například poslední BMW M3 přišlo téměř o všechna tlačítka jen postupnými s facelifty, pár jich ale zůstalo. Jedno z nich je vyhrazeno přepínání módů infotainmentu (M Mode), což je dnes poměrně velký luxus. Pokud ho ale zmáčknete, pouze to vyvolá na displeji iDrivu možnost vybrat jeden z pouhých tří modů dotykově (nebo otočným ovladačem opodál, ale ten dříve nebo později stejně zmizí). To člověku hlava nebere - když už tam takové tlačítko je a vy jej nahmatáte, nebylo by na místě mít možnost s ním také ony tří módy přepínat?

Prostě všechno se dnes musí ovládat dotykově, i kdyby cokoli, a tak na displejích skončilo i ovládání teploty a intenzity ventilace, míry vyhřívání sedadel a další věci, které za jízdy ladí kdekdo. Peníze, o nic jiného tu nejde - když můžete místo tisíce palubek a milionem tlačítek osadit jedním typem obrazovky s různým software za zády bezpočet modelů v bezpočtu specifikací, je to prostě levné.

Právě tento „extrémismus” ale vede ke zhoršení bezpečnosti, neboť dnes u řady aut musíte sundat oči z vozovky skutečně i kvůli banálnímu přenastavení klimatizace. Že jde o přešlap, začíná vnímat stále více lidí, a tak se svou trochu do mlýna přichází i nezávislé firmy, které se na tuto bolístku snaží najít náplast.

Není to snadné, neboť je těžké cokoli kloudného propojit s infotainmentem auta, norská společnost Greenmission to ale umí. Už před dvěma lety tedy představila lištu Ctrl-Bar, která byla osazena šesti tlačítky, z nichž čtyři bylo možné individuálně naprogramovat a přiřadit jim funkce, které majitel používal nejčastěji. Určena byla pro Tesly Model 3 a Y, u kterých přímo navazovala na dotykovou obrazovku. Veškerá montáž spočívala pouze v jejím nalepení na palubku, kam zapadla, jako by pocházela přímo z továrny.

Norové s ní zjevně zabodovali, a tak aktuálně přišli s druhou generací. U té počet programovatelných tlačítek zvedli na osm (tomu se říká jít proti proudu...), ovládat pak skrze ně lze přes 30 funkcí, jako jsou nejen hlasitost audio systému či klimatizace, ale také stěrače, sklápění venkovních zrcátek, odmrazení čelního okna, vyhřívání a chlazení sedadel či třeba otevírání přední přihrádky před spolujezdcem. K přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům slouží mobilní aplikace, takže vše jde relativně snadno.

Nově je ovšem možná ještě větší integrace s palubním systémem, a to pomocí nástavby Ctrl-Bridge, kterou je třeba zastrčit do portu OBD. V té chvíli již můžete ovládat také intenzitu regenerativního brzdění. Instalace pak znovu probíhá pomocí nalepení lištičky pod obrazovku, na její druhou generaci si ale publikum musí počkat do jara příštího roku. Nejprve bude k mání verze pro auta před faceliftem, od května se ale mohou těšit i majitelé vozů po faceliftu. Něco podobného by měli nabídnout i pro další auta nejlépe pak pro všechna. Třeba zmíněná BMW po tom vyloženě volají...


Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna - 1 - Greenmission Ctrl-Bar 2025 prvni Tesla 01Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna - 2 - Greenmission Ctrl-Bar 2025 prvni Tesla 02Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna - 3 - Greenmission Ctrl-Bar 2025 prvni Tesla 03
Norové přišli s druhou verzí své lištičky Ctrl-Bar, skrze kterou můžete ovládat přes 30 funkcí Tesel Model 3 a Y. Tohle by pomohlo tolika různým moderním autům...Foto: Greenmission, tiskové materiály

Zdroj: Greenmission

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.