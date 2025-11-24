Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna
Petr ProkopecJe nejen chytré, ale i vkusné a řeší to hlavní, co moderním autům vyčítáme z hlediska ergonomie jejich interiérů. V případě Tesel lišta fyzických tlačítek Ctrl-Bar dokonce působí tak, jako by za ní stála přímo automobilka.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Je nejen chytré, ale i vkusné a řeší to hlavní, co moderním autům vyčítáme z hlediska ergonomie jejich interiérů. V případě Tesel lišta fyzických tlačítek Ctrl-Bar dokonce působí tak, jako by za ní stála přímo automobilka.
V posledních letech se nám v automobilové branži rozmohl takový nešvar, ovládání všeho přes dotykové displeje. Jejich existence, přítomnost v autech a stále širší využití je do značné míry přirozené a pochopitelné, dotykově toho ovládá stále víc a také auta nabízí stále víc funkcí, kterým není možné dedikovat vždy specifické tlačítko. Jenže problém je ona živelnost, kdy se najednou dotykově musí ovládat úplně všechno, tedy i to, co se pro toto řešení vůbec nehodí. A kolikrát to ani není nutné.
Důvodem je úspora nákladů, která vede někdy až ke komické ledabylosti automobilek. Například poslední BMW M3 přišlo téměř o všechna tlačítka jen postupnými s facelifty, pár jich ale zůstalo. Jedno z nich je vyhrazeno přepínání módů infotainmentu (M Mode), což je dnes poměrně velký luxus. Pokud ho ale zmáčknete, pouze to vyvolá na displeji iDrivu možnost vybrat jeden z pouhých tří modů dotykově (nebo otočným ovladačem opodál, ale ten dříve nebo později stejně zmizí). To člověku hlava nebere - když už tam takové tlačítko je a vy jej nahmatáte, nebylo by na místě mít možnost s ním také ony tří módy přepínat?
Prostě všechno se dnes musí ovládat dotykově, i kdyby cokoli, a tak na displejích skončilo i ovládání teploty a intenzity ventilace, míry vyhřívání sedadel a další věci, které za jízdy ladí kdekdo. Peníze, o nic jiného tu nejde - když můžete místo tisíce palubek a milionem tlačítek osadit jedním typem obrazovky s různým software za zády bezpočet modelů v bezpočtu specifikací, je to prostě levné.
Právě tento „extrémismus” ale vede ke zhoršení bezpečnosti, neboť dnes u řady aut musíte sundat oči z vozovky skutečně i kvůli banálnímu přenastavení klimatizace. Že jde o přešlap, začíná vnímat stále více lidí, a tak se svou trochu do mlýna přichází i nezávislé firmy, které se na tuto bolístku snaží najít náplast.
Není to snadné, neboť je těžké cokoli kloudného propojit s infotainmentem auta, norská společnost Greenmission to ale umí. Už před dvěma lety tedy představila lištu Ctrl-Bar, která byla osazena šesti tlačítky, z nichž čtyři bylo možné individuálně naprogramovat a přiřadit jim funkce, které majitel používal nejčastěji. Určena byla pro Tesly Model 3 a Y, u kterých přímo navazovala na dotykovou obrazovku. Veškerá montáž spočívala pouze v jejím nalepení na palubku, kam zapadla, jako by pocházela přímo z továrny.
Norové s ní zjevně zabodovali, a tak aktuálně přišli s druhou generací. U té počet programovatelných tlačítek zvedli na osm (tomu se říká jít proti proudu...), ovládat pak skrze ně lze přes 30 funkcí, jako jsou nejen hlasitost audio systému či klimatizace, ale také stěrače, sklápění venkovních zrcátek, odmrazení čelního okna, vyhřívání a chlazení sedadel či třeba otevírání přední přihrádky před spolujezdcem. K přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům slouží mobilní aplikace, takže vše jde relativně snadno.
Nově je ovšem možná ještě větší integrace s palubním systémem, a to pomocí nástavby Ctrl-Bridge, kterou je třeba zastrčit do portu OBD. V té chvíli již můžete ovládat také intenzitu regenerativního brzdění. Instalace pak znovu probíhá pomocí nalepení lištičky pod obrazovku, na její druhou generaci si ale publikum musí počkat do jara příštího roku. Nejprve bude k mání verze pro auta před faceliftem, od května se ale mohou těšit i majitelé vozů po faceliftu. Něco podobného by měli nabídnout i pro další auta nejlépe pak pro všechna. Třeba zmíněná BMW po tom vyloženě volají...
Norové přišli s druhou verzí své lištičky Ctrl-Bar, skrze kterou můžete ovládat přes 30 funkcí Tesel Model 3 a Y. Tohle by pomohlo tolika různým moderním autům...Foto: Greenmission, tiskové materiály
Zdroj: Greenmission
Bleskovky
- Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
před 6 hodinami
- Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců kusů „vysoké”. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici
včera
- Číňané v Evropě bodují s levným velkým SUV. Lidé mu říkají Range Rover z Temu a není to urážka
22.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Triumph Trident 800 2026: tříválcové potěšení 13:55
- Ogura je sebekritický: „Musím se zlepšit ve všech oblastech“ včera 10:37
- Marc a Alex slavili včera 10:20
- Místo Schleizu bude v ESR North West 200 22.11.2025
- Velká japonská naděje Taiyo Furusato 22.11.2025
Nejnovější články
- Nástupce u nás tak populární Kie Ceed se začal prodávat. Jinde šokuje cenami, u nás může též
před 3 hodinami
- Porsche zkouší vykopat spalovací auta z hrobu, jeho nové řešení motorů má dál vyšponovat jejich efektivitu
před 5 hodinami
- Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
před 6 hodinami
- První automobilka otevřeně přiznala, že elektrické auto nabídne bez zájmu publika jen kvůli regulacím
před 7 hodinami
- Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva