Nová Alfa Romeo je splněním dávných snů. Má 540 koní a manuál, dívat se na ni ale dá jen zepředu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Zagato

V plánech Alfy Romeo se před léty objevilo kupé stojící na základech sedanu Giulia, které by se postavilo autům jako BMW řady 4 nebo Audi A5. Někteří na něj dodnes čekají, žádné ale nedorazilo a nedorazí. Tedy ne v sérii, Giulia SWB je něčím takovým z dílen Zagata.

Stejně jako snad každý automobilový nadšenec mám jistou slabost pro Alfu Romeo. Ta nicméně vychází z úspěchů, jakých italská značka dosáhla v dávné minulosti. Poslední dekády jsou spíše obdobím zmaru, i když pár světlých bodů lze zmínit. Za mne jsou jimi 8C Competizione a Brera Concept. A také Giulia, která mi padla do oka hned ve chvíli, kdy z ní zmizela ochranná kamufláž. Nejúchvatnější je přitom její profil, neboť v takovém případě vyniká klínovitý tvar, dlouhá přední kapota a krátké převisy.

Jakkoli je Giulia sedanem, vypadá sportovněji než mnohá dvoudvířka. Daný kredit pak jen umocňuje technika, zvláště u loni představené verze GTAm. Šestiválcový motor byl totiž v jejím případě naladěn na 540 koní, o které se postarala zadní kola obutá do lepivějších pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2. Hmotnost pak i díky rozsáhlému použití karbonu klesla o 100 kilogramů, načež zrychlení z klidu na stovku kleslo na úroveň supersportů (3,6 sekundy).

Při pohledu na tento potenciál není překvapivé, že řada lidí začala přemýšlet o modifikacích, které by z Alfy Romeo Giulia udělaly pravověrné sportovní kupé. Chtěla to původně udělat sama automobilka, dávné sny fandů ale nakonec dotáhla do konce až italská karosárna Zagato. V redakci si nicméně nejsme jisti, zda se její snahy dočkají kýženého potlesku. A důvodem bude přesně to, v čem sériový sedan exceluje.

Aby se totiž sedan stal kupátkem, došlo v milánských dílnách na zkrácení rozvoru. Souběžně s tím dorazila nová karoserie, která zepředu působí velmi agresivně a lépe než v případě originálu. V případě zádi už moc není nad čím tleskat, tohle je spíše Aston Martin - samo o sobě nebo na Astonu dobré, připlácnuté k Alfě nikoli.

Jakmile nicméně sklouznete očima k bokům, vaše nadšení nejspíše definitivně ochabne. Čelní převis se totiž protáhnul, zatímco boční prolisy opticky roubují zadní partie do výšky. Tomu pak jen napomáhá tvar zadního nárazníku a difuzoru, stejně jako nově zformované víko zavazadelníku. Litá kola tak i přes svůj 20palcový rozměr vypadají utopeně a celé kupé poněkud zavalitě. Ve finále je tak vlastně jen dobrou zprávou, že se nepotvrdily předchozí domněnky.

Původně se totiž předpokládalo, že Giulia Zagato bude limitovanou edicí, jenž dorazí ve zhruba sto kusech. Zvláště když italská karosárna s její pomocí skládá hold první kolaborací s Alfou Romeo, ke které došlo v roce 1921. Nyní se však ukázalo, že jde o zakázkový projekt. Jediný exemplář si objednal německý sběratel, v jehož kolekci najdeme nejen v úvodu zmíněné kupé 8C Competizione, ale i Astony Martin od Zagata.

Technika je převzata z Giulie GTAm, takž pod kapotou bude stejných 540 koní, v tomto případě ale budou vítaně spojeny s manuálním řazením. Technicky tedy jde o výjimečné auto, což už se moc nedá říci o interiéru - v něm byla zachována původní architektura palubní desky i středové konzole Giulie, byť použito bylo více karbonu než v sérii. Jakou cenu musel kupec za vůz zaplatit, nevíme, minimálně desítky milionů korun to ale byly jistě.

Čelní partie zakázkové Alfy Romeo Giulia se nám líbí, na zbytek se dá dívat jen s větším nebo menším sebezapřením. Technika spojující 540 koní s pohonem zadních kol přes manuální převodovku je ovšem prvotřídní. Foto: Zagato

Zdroj: Zagato

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.