Nová Audi nedostala prakticky žádná tlačítka na palubní desce, zato ve dveřích jich mají až 23. Je to vrchol okaté láce včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Umístit relevantní tlačítka do výplní dveří je dobrý nápad, ale aby jich tam bylo víc jak dvacet? Prakticky hned vedle sebe? Tady zas jednou dostala ergonomie na zadek odpornou holí s nápisem „úspora nákladů za každou cenu”.

Audi má vlastně štěstí. Po včerejší premiéře nového Mercedesu CLA si může s úlevou říci, že „ve městě je novej šerif”, neboť prémiová auta s ním dostala nového krále okatě laciných interiérů. Tomu, co uvnitř nabízí nové CLA - displej, displej, displej, architekturu z pera pětiletých předškoláků a nic - se hned tak něco nevyrovná. Pokud se ale zaměříme na detaily, je Audi znovu ve hře o cenné vavříny.

Také to se totiž rozhodlo na interiérech posledních generací všech svých klíčových modelů šetřit, jak to jen jde. Na pohled vypadají vnitřky jeho aut na fotkách podezřele, ale ne nutně ještě tragicky, zvlášť když jde o vrcholná provedení. Ale tento týden jsem měl zas jednou tu nemilou příležitost usednout do nové A5 bližší jejímu základnímu provedení a musím říci, že z toho nemám dobré spaní.

Zvlášť ve srovnání s předchozí A4, která byla i v obyčejných specifikacích velmi příjemným místem k životu, je nová A5 skutečně tragická. Už základní pojetí s třemi displeji, z nichž ten nejpravější se může změnit v jeho imitaci z lesklého plastu, je nevzhledné, zkoumání detailů použitých materiálů a kvality konstrukce pak přináší jedno nepříjemné překvapení za druhým. Řeknu odvážnou, ale bohužel pravdivou věc - vysoké specifikace Golfu 7 působily a působí líp než tohle.

Nejde ale jenom o architekturu, materiály či zpracování, jde o samotné rozvržení, které nediktovala ergonomie nebo jakákoli jiná uživatelská logika, diktoval ho konstruktér jménem Dr. Láce. Audi udělalo doslova všechno, aby interiéry kompletní palety nových modelů (zatím A5, A6, Q5 a Q6) udělalo konstrukčně tak jednoduché, jak to jen jde, aby byly napříč specifikacemi co nejstejnější a používaly minimum komplikovanějších dílů. Proto je téměř veškeré ovládání soustředěno na dotykové displeje a na palubní desce nenajdeme téměř žádné fyzické tlačítko. Ať při své poslední zkušenosti jsem si ale pořádně všiml, kam v tomto ohledu také Audi zašlo.

Nějaká tlačítka uvnitř přece jen použít musíte, což klade otázku: Jak je udělat, abyste je mohli použít napříč maximem různých modelů a nebilo to do očí? Musel to být toho dne v Ingostadtu slušný brainstorming, Dr. Láce ale jako vždy skóroval: Co takhle dát je do dveří? „Wirklich alle Knöpfe?” musel se ho někdo zeptat. „Alle!” zavelel Láce a bylo vymalováno.

Výsledek snadno přehlédnete, ale když se na výplně dveří na straně řidiče zaměříte, uvidíte to sami. V závislosti na specifikaci tam může být až 22 tlačítek, která tam z velké části nemají co dělat. Ale je prostě levné a ne úplně nápadné je tam koncentrovat, a tak to Audi udělalo. Jde o přirozené místo pro ovládání oken či zrcátek, ale třeba světla? No tak. A tak těsné umístění zcela nesouvisejících věcí vedle sebe? Paměť sedadel, ovládání zrcátek a dětský zámek? No tak 2.0.

Pokud nevěříte onomu počtu, počítejte s námi odshora dolů. Je tu samozřejmě odemykání (1) a zamykání (2) dveří, ovládání „falešných předních mlhovek” (3), hlavních světel (4) a zadních mlhovek (5), dále přepínání mezi zrcátkem vlevo (6) a vpravo (7), jejich sklopení (8) a odklopení (9), nastavení zrcátek nahoru (10), dolů (11), doprava (12) a doleva (13), tlačítko nastavení paměti sedadel SET (14), první (15) a druhá (16) paměťová pozice sedadel, dětská pojistka oken a dveří vlevo (17) i vpravo (18), ovládání všech čtyřech oken dveří (19, 20, 21, 22) a ovládání víka kufru (23). Kam se hrabe sedm statečných, Klapzubova jedenáctka nebo tucet špinavců, tohle je 23 chacharů. Přidejte fotbalový míč a mohou si dát po rozdělení plnohodnotný mač přímo z fotbalové Ligy mistrů a ještě oběma jedenáctkám může ten poslední nenasazený pískat.

Tohle je přece ostuda, navíc to samo o sobě popírá to, čím automobilka Audi bude obhajovat eliminaci tlačítek na palubce - mj. přehledností. Nebaštíme to nikomu, ale pokud by Němci chtěli takovou hru aspoň věrohodně hrát, pak by asi neměli naplácat 22 tlačítek do podobného PIN padu ve dveřích. Je to opravdu laciné a nejhorší je, že Audi to ví a přiznává, že na nových interiérech šetřilo až moc. Fajn, snad jen: Bylo vážně nutné s tím dojít až do sériové výroby několika modelů, aby v Ingolstadtu došlo na nějakou katarzi? Odpovězte si sami...

Tohle zvěrstvo najdete v lehce obměněných podobách v interiérech všech nových aut, nic lacinějšího už si snad ani nejde představit. Foto: Audi

Zdroje: Audi, Autoforum.cz

Petr Miler

