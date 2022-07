Nová auta čeká další masivní zdražení, říká bývalý šéf Škody, to nejlevnější má přijít na 613 tisíc před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pokud máte pocit, že nová auta jsou dnes tak drahá, že nutně musí dříve nebo později zlevnit, mýlíte se. Alespoň podle bývalého šéfa Škody, dnes šéfa Volkswagenu, se stane pravý opak. Co toho bude příčinou, nemusíte hádat dvakrát.

Nebudeme vám příliš dlouze rozmlouvat, pokud jste dospěli k přesvědčení, že se současní političtí a ekonomičtí vládci Evropy museli zbláznit. Už před skoro dvěma a půl roky bylo jasné - a opakovaně jsme se o tom tehdy zmiňovali -, že se řítíme do velkých hospodářských problémů. Že tedy není čas pokračovat v rozmařilých zelených experimentech a je třeba se vrátit k ekonomické racionalitě a vypracovat se z neblahých následků koronavirové pandemie primárně efektivními, nikoli líbivě zelenými řešeními.

Nestalo se. Místo okamžitého odložení všech vysněných eko-cílů politici začali přesně naopak tlačit na ještě rychlejší postup tím směrem. A kde jsme dnes, vidíme dobře. Situaci jistě neprospěly ani jiné faktory, ale to, že vám zrovna přišel dopis zdražující elektřinu skoro dvojnásobně, že obyčejná auta stojí místo 300 tisíc 500 tisíc nebo že inflace atakuje dekády nepoznané mety, je dáno primárně těmito tlaky resp. neochotou od nich ustoupit.

A v pátek si přečtete, že se ČEZ rozhodl stát se uhlíkově neutrální firmou v roce 2040 místo roku 2050. Koho to - s prominutím do háje - zajímá, když se s vážnou tváří bavíme o tom, jestli vůbec v zimě budeme mít čím svítit a topit? To je neuvěřitelné odtržení od reality.

Bohužel, budíčkem se zjevně bude muset stát mnohem větší problém, jehož příchod si nikdo nepřeje, odpovědné osoby k němu ale přesto bez okolků míří. Potvrzují to i slova Thomase Schäfera, donedávna šéfa Škody, který dnes u koncernu VW řídí značku Volkswagen a v představenstvu odpovídá za aktivity všech levnějších automobilek skupiny. Ten v rozhovoru pro Welt am Sonntag řekl, že auta se stanou do budoucna ještě podstatně dražšími, ne naopak.

Ačkoli dnes taková Škoda Fabia stojí od 340 tisíc Kč a Octavia od 520 tisíc Kč, což jsou bezprecedentní a bláznivé ceny vzhledem k tomu, co základní verze těchto aut nabízí, Schäfer říká, že ani s něčím takovým nemůžeme do budoucna počítat. Éra podobně „dostupných” aut je podle něj definitině u konce, výhledově lze očekávat u těchto modelů zdražení o 3 až 5 tisíc Eur (tedy asi 74 až 123 tisíc Kč).

Proč? Stane se snad po letech zdražování cokoli, co by objektivně vyžadovalo další posun tím směre? Ne, Schäfer očekává, že tolik peněz navíc si vyžádají investice do anti-emisních systémů, které tyto vozy budou muset mít po nástupu normy Euro 7. Ta platí za jakési koště na spalovací auta, které konečně zařídí cenovou paritu mezi spalovacími a elektrickými modely. Pochopitelně tak, že uměle zdraží spalovací vozy, aby si je nové nemohlo koupit ještě více lidí, jsou to jen další a další formy „emisních povolenek”. Co je tohle proboha za strategii?

Schäfer tak říká, že VW dosud ani neví, zda vyvine nový Golf 9, toto rozhodnutí prý padne do 12 měsíců. Protože se mu investice do takového auta vůbec nemusí vrátit. Naopak hovoří o tom, že nejlevnějším autem v jeho nabídce bude výhledově prťavý elektrický model ID.2 (a koncernové ekvivalenty) s cenou od 25 tisíc Eur (dnes asi 613 tisíc Kč).

Kdo se dnes s vážnou tváří dokáže za politiku EU postavit a říci, že to je v současné situaci dobrý nápad? Schäfer s tím zjevně nemá problém, jakkoli z toho nejásá, my s tím problém máme. Tohle je drzost, pokrytectví, poslední hřebíček do rakve, nic jiného.

Ex-šéf Škody Thomas Schäfer varuje, že nová auta zdraží o další 3 až 5 tisíc Eur kvůli normě Euro 7 a nejlevnějším vozem bude výhledově elektrické mini s cenou od 613 tisíc Kč v přepočtu. No není to za současného stavu Evropy skvělá vize? Foto: Škoda Auto

Zdroj: Welt am Sonntag

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.