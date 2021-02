Nová auta zdraží o 100 až 130 tisíc Kč, říká ex-šéf Audi, víc a víc lidí na ně nebude mít před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Auta už nějakou chvíli rychle zdražují, co čekat do budoucna? Jen další intenzivní zdražování, předpovídá člověk, který po léta pracoval u Mercedesu a v minulých dvou letech vedl Audi.

Znepokojivý, tak lze jedním slovem označit vývoj cen aut v posledních letech. Zatímco od konce 90. let až do poloviny minulé dekády stály nové voze prakticky stejné peníze, což při zvyšujících se reálných mzdách v Česku znamenalo jejich stále větší dostupnost, v posledních letech se karta obrátila.

Ještě když vstupovala do prodeje Škoda Octavia třetí generace, byla k mání od 334 900 Kč, za což jste dostali liftback s přeplňovanou jedna-dvojkou a výbavou Active. Nyní se prodává generace čtvrtá a Octavia startuje na 493 900 Kč, tedy skoro přesně o 160 tisíc Kč a neskutečných 47 procent dráže. Znovu jde přitom o liftback s výbavou Active a motor dostanete dokonce ještě horší - litrový tříválec je oproti předchozímu 1,2 TSI krokem zpět. Auto jako takové se přitom generačně nijak dramaticky neproměnilo, skok od druhé k třetí generaci byl podstatně významnější. A nejde o žádné velké specifikum Škody, rychle zdražují prakticky všichni.

Co za tím stojí? Na to byl tázán v rádiovém pořadu BNR National Auto Show Bram Schot, bývalý šéf Audi, který firmu vedl mezi roky 2019 a 2020 po angažmá u Mercedesu, nyní působí ve vedení Shellu. Nizozemský manažer nikdy neměl problém hovořit o věch tak, jak ve skutečnosti jsou a servítky si nebral ani tentokrát.

Hlavním důvodem je podle něj tlak na elektrifikaci ze strany EU, kdy jsou výrobci na jednu stranu nuceni vyvíjet a vyrábět konvenční auta, která chtějí lidé a současně vyvíjet a vyrábět ta elektrická, která chtějí regulátoři. Jde v podstatě o dva jiné světy s omezenými překryvy, což žene náklady nahoru a automobilky je z něčeho pokrýt musí. Elektromobily nelze rozumně prodávat ani za jejich skutečné ceny, natož pak se ziskem, a tak tuhle elektrickou party někdo zaplatit musí - kupci ostatních aut.

V ceně Octavie IV, která je do značné míry překarosovanou Octavií III s trochou digitální techniky navíc, tak platíte především investice Škody a koncernu VW do aut, po nichž na trhu lační jen velmi omezená skupina lidí. Podle Schota se navíc tato situace nevhodně sešla s momentem, kdy prodeje klesají, což dovoluje dosahovat menších úspor z rozsahu. Vyšší náklady a menší prodeje = vysoké ceny, takhle je to podle Schota prosté, automobilky nejsou charitativní organizace. A protože ve stejné situaci jsou všichni, zdražovat si mohou dovolit.

Kdy tohle skončí? Podle Schota jsme od takového momentu daleko, neboť čím více budou automobilky prodávat elektrických aut, tím méně efektivní budou a tím více budou muset zdražovat auta, po kterých je poptávka. Auta tak podle něj v následujících letech zdraží o dalších 4 až 5 tisíc Eur (cca 100 až 130 tisíc Kč) a neobejde se to bez následků.

„Myslím, že mobilita se během následujících let stane podstatně dražší, než je dnes. Současně si nemyslím, že by příjmy lidí mohly vzrůst o 4 až 5 tisíc euro. Víc a víc lidí tak na nové auto nebude mít,” říká Schot. Budou tedy lidé jezdit méně? To si Schot nemyslí, aut se zkrátka prodá méně, ale déle budou udržována při životě ta stávající, tedy ojetá. A může to konečně zajímavou alternativu udělat z dnes nepříliš vyhledávaného carsharingu, který může být pro některé jedinou možností řídit vůz, dodává.

Není to příliš veselá predikce, je ale třeba dodat, že podobných úvah se dopustil už před pár léty ještě jako vysoce postavený manažer Audi dříve, než firmě vládl a jeho predikce se splnily prakticky do puntíku. Na tomto místě se pak sluší dodat, že růžovou budoucnost nevěští tento Nizozemec ani autonomnímu řízení, které se podle něj ukazuje být mnohem větší výzvou, než se zdálo a ke komplexnímu systému skutečně autonomního řízení se dnes zdaleka neblíží nikdo - ani Tesla, i když se ráda tváří opačným způsobem.

Bram Shot působil v automobilovém průmyslu většinu svého života a opustil jej z pozice nejvyššího šéfa Audi. Podle něj nás kvůli elektrifikaci čeká další významné zdražování nových aut, a to až za hranici, kdy si jej podstatné množství dnešních kupců nebude moci dovolit. Foto: Audi

Zdroj: BNR National Auto Show

Petr Miler