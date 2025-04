Nová automobilka financovaná Jeffem Bezosem začala odhalovat svá první auta způsobem, jaký svět ještě nezažil před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Centre

Co může jeden z nejbohatších lidí planety dát světu aut? V případě samotných automobilů si na to počkejme, má jít o levné vozy pro každého, v případě jejich odhalování už ale stihl přepsat dějiny.

Jeff Bezos je znám především jako zakladatel a stále významný akcionář (necelých 10 procent) internetového gigantu Amazon. Jen u toho ale nezůstal, se svým obrovským jměním se angažuje třeba i ve vesmírné turistice skrze společnost Blue Origin a v dalších známějších projektech. Málokdo nicméně ví, že je Bezos aktivní také v automobilové branži, a to nikoli nejen přes The Grand Tour.

Internetový miliardář totiž financuje novou automobilku Slate Auto, na jejíž založení došlo v Michiganu teprve v roce 2022. Od té doby o jejích aktivitách na veřejnost prosáklo jen minimum informací, o to větším bleskem z čistého nebe je její první koncept, který se začal odhalovat světu. A zatím nejde ani tak o samotné auto jako spíš o to, jak se začalo odhalovat.

Jak na přiloženém videu správně komentuje kolega David Tracy, který s proslavil hlavně na Jalopniku a nyní dělá pro Autopian, Slate na to šel způsobem, jaký svět ještě nezažil. Vůz byl ještě předtím, než proběhla jakákoli veřejná prezentace, než byla na internetu zveřejněna jediná fotka, zaparkován s žertovným polepem na ulici v kalifornském Venice. A jeho tvůrci čekali, co se bude dít.

Minimálně zainteresovaní, jako je David, si pochopitelně všimli samotného auta, ostatní zaujal křiklavě růžový polep informující o příchodu fiktivní nové uspávací služby pro malé děti, kdy je autem má někdo vozit, doku neusnou. Nechybí u toho ani příslušné webové stránky, na kterých ovšem o samotném voze nenajdete nic - místo toho se skutečně tváří jako prezentace oné služby. Narazíte na nich ale také na odpočítávání, které skončí za dva dny. Právě 24. dubna má být Slate Auto odprezentováno veřejně s vícero detaily.

Jeden z nich, a to velmi podstatný, je ovšem znám už nyní. Jde o cenu elektrické novinky, která by měla startovat okolo 25 tisíc dolarů, tedy na zhruba 550 tisících korunách. Za tuto částku byste pak měli dostat dvoumístní pick-up v základní výbavě, přičemž je otázkou, zda SUV bude další karosářskou variantou, nebo bude využívat korbu z hardtopem, který lze sejmout. Překvapivá by ale nebyla druhá varianta.

Tím nám zatím dostupné informace skutečně končí, zmínit už lze snad jen to, že Slate Auto během úvodního kola investic vybralo 111 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč). Nepřekvapí, že většina peněz pochází od Bezose, na automobilové poměry jde ale o malou částku. Vývoj nového auta je obvykle spojen s miliardovými náklady v dolarech, když ale chcete přijít s něčím opravdu levným, nemůžete začít tím, že nasypete do vývoje stejné peníze jako drahá konkurence.

Jsme tedy opravdu zvědavi, s čím se jeden z nejbohatších lidí světa za dva dny vytasí. Pokud ale Slate Auto za zmíněnou cenu nabídne alespoň nějak použitelný dojezd, dynamiku a vnitřní prostor, máme tu rázem kandidáta na prodejní hit. Ale to už trochu předbíháme událostem.

Jeff Bezos vložil peníze do nové automobilky Slate Auto, která se standardními cestami přihlásí o slovo za dva dny. Těmi velmi nestandardními o sobě ale dává vědět už teď, jak můžete vidět níže. Foto: Amazon Press Centre

Zdroj: The Autopian@Instagram

Petr Prokopec

