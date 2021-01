Nová bondovka se znovu odkládá, je zralá na jiné jméno. Totéž čeká další auto pecku před 3 hodinami | Petr Prokopec

Kdo by kdy čekal, že film původně avizovaný na konec roku 2019 nebude možné vidět než o dva roky později. Přesně to ale čeká novou bondovku No Time To Die, v kinech se objeví pomalu jako film pro pamětníky.

Bude svět ještě někdy normální? Tedy respektive, vrátí se do původních kolejí, ve kterých se pohyboval před příchodem koronaviru? Na to vám dnes nejspíše nikdo nedokáže odpovědět, pokud už se ale někdo do predikcí pustí, častěji hraje na strunu pesimismu. To se týká i kinobranže, která je podobnbě jako gastronomie v troskách. Zatímco však v případě restaurací lze ve chvíli, kdy to situace dovolí, očekávat návrat zákazníků prakticky ihned, u kin to již není tak jisté. Svou příležitost totiž vycítily zejména streamovací služby, které těží z toho, že se velikost televizních obrazovek zásadně zvětšila.

Filmová studia nicméně doufají, že velké plátno bude diváky lákat i nadále. Zatím tedy nebalí kufry a doufají ve světlejší zítřky. Což jinými slovy znamená, že dochází na opětovný odklad mnoha premiér. Mezi ně patří i snímek No Time To Die alias Není čas zemřít, ve kterém se vůbec naposledy představí jako James Bond herec Daniel Craig. Nové dobrodružství agenta 007 jsme si původně měli vychutnat letos na jaře, nový termín je ale 8. října 2021. Tedy skoro dva roky po původně avizované premiéře v listopadu 2019.

První termín byl pozměněn kvůli odchodu zamýšleného režiséra Dannyho Boyla a scénáristy Johna Hodge. Snímku se tak nakonec musel ujmout Cary Joji Fukunuga, přičemž producenti zasáhli i do děje. Natáčení tak skončilo v době, kdy měl film jít do kin, potřebná však logicky byla i digitální postprodukce. Premiéra tak byla odložena nejprve na únor loňského roku a posléze kvůli počínajícímu koronaviru na duben.

V té době pochopitelně ještě nikdo netušil, že COVID-19 není jen lokální čínskou záležitostí, ale že zakrátko zasáhne celý svět. Premiéra tak rázem byla znovu odsunuta, a to na listopad loňského roku. V té době ale koronavirus udeřil ve druhé vlně a proto byl jako nový termín stanoven duben 2021. Ovšem ani ten již neplatí, nově se tedy pětadvacáté bondovky v pořadí dočkáme až ve zmiňovaném říjnu. A to je pořád otázkou, zda bude tím posledním.

Neustálé odklady jsou pochopitelně vodou na mlýn vtipálkům, kteří říkají, že film by se měl rovnou přejmenovat na Time To Die, tedy Čas zemřít, neboť to je kvůli neustálým odkladům může stihnout též. A nebo říkají, že by se premiéra mohla rovnou odehrát mezi filmy pro pamětníky. Ale žerty stranou - dva roky je dlouhá doba a i film za tu dobu zastará. Automobilové novinky na plátně nebudou novinkami, prezentované elektronické vymoženosti nemusí být hudbou budoucnosti a také celý svět může vypadat trochu jinak, než jak jej film zachytí. To vše může jeho atraktivitu umenšit.

Lze už jen dodat, že Bond nemíří za pozdější premiérou sám, odsun se týká prakticky všech významných snímků, jež měly být v kinech již loni a s nimiž se počítalo letos na jaře. Z automobilového pohledu je nám přitom blízké deváté Rychle a zběsile, u nějž sice stále jako termín premiéry svítí letošní květen, tak tomu ale bude už jen pár dní. Je totiž jisté, že kina se do té doby houfně neotevřou. Producentům lačnícím opět alespoň po miliardě dolarů tak nezbyde nic jiného, než čekat a doufat.

