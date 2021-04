Nová čínská X5 je poněkud matoucí. Není to BMW a prodává se za sedminu jeho ceny před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oshan/Changan Auto

Bylo jasné, že bude levná, nakonec ale stojí ještě méně, než se čekalo. BMW to sice není, ale vypadá spíše jako Maserati a za svou cenu představuje docela pozoruhodnou nabídku.

Čína je zdrojem aut, která je těžké ignorovat, ať už se na věc podíváme jakkoli. Některá jsou pozoruhodně levná, jiná pozoruhodně „ukradená”, další pozoruhodně dobře vypadající. Nový Oshan X5 je tak trochu všechno z toho - říká si jako BMW, vypadá jako kde co jiného a přesto působí docela přitažlivě. K tomu stojí tak málo, že by si jej majitelé skutečné X5 mohli koupit místo dvojice sad větších kol s pneumatikami.

Jméno Oshan vám asi nic neřekne, znát jej budou leda ti, kteří se velmi dobře orientují na čínském automobilovém trhu. Jde o relativně novou značku citelně známější automobilky Changan Auto, která míří se svým sportovním stylem a lákavými cenami za mladou klientelou, jak je dnes v Číně v kursu.

Vůz zvenčí skutečně nevypadá zle, originalitou ale nehýří. Je to takové mazdo-maserati-mercedeso-bmw s velmi dobře působícím interiérem. Automobilka uvádí, že styl a barvy vozu byly inspirovány dílem Pieta Mondriaana, nizozemského malíře známého pro své geometrické barevné kompozice, nám ale něco říká, že pravda bude jiná - žádnou zřetelnou inspiraci Mondriaanovou prací tu nevidíme, inspirací prací designérů Maserati ano.

Úplný prcek to není, při délce 4 490 mm jde o asi o 10 cm delší vůz, než jakým je Škoda Karoq, podobně vyznívá šířka 1 860, výška 1 560 a rozvor 2 710 mm (+ 7 cm proti Karoqu). A ani technicky není auto k zahození. Je ve většině verzí vybaveno dnes typickým motorem 1,5 turbo s výkonem 180 koní a točivým momentem 300 Nm, který míří na přední kola přes sedmistupňovou dvouspojku. O dynamice výrobce mluví typickým čínským způsobem - uvádí maximálku 205 km/h a dál nic.

Úplný základ je skromnější, jde o verzi s atmosféricky plněným motorem 1,6 se 128 koňmi, které pohání přední osu buď přes manuální pětikvalt nebo automat CVT s osmi virtuálními převodovými stupni. V jeho případě automobilka neuvádí ani maximální rychlost, se 128 koňmi při hmotnosti 1 255 kg (turboverze váží 1 350 kg) ale úplně špatně jistě nepojede.

O autě byla řeč už dříve a neznali jsme tedy nejen všechny technické parametry, ale ani cenu. Měla začínat na sympatických 80 tisících yuanech, realita je ale příznivější. Oshan X5 startuje na sumě 69 900 CNY, což je pouhých 233 tisíc korun. Pro srovnání - třebaže jen pro legraci - BMW X5 tady začíná na 1 744 600 Kč, to je 7,5krát víc.

Jak už to navíc v Číně bývá, už v základu je spousta výbavy. Mj. bezklíčový vstup a start, parkovací asistent vpředu o vzadu, automatická světla, samozřejmě věci jako ABS, ESP nebo airbagy, multimédia s dotykovým displejem, základní elektrická výbava... Není toho málo za cenu Dacie Sandero bez čehokoli, navíc i motor 1,5 turbo začíná na 83 900 CNY (279 000 Kč) a ani úplný vrchol s veškerou myslitelnou výbavou nepřijde na více jak 105 900 CNY (353 000 Kč). Že by Číňané měli se svou novinkou namířeno i do Evropy, neuvádí, ale co dnes není, může jednoho dne být.

Oshan X5 nehýří kreativitou v případě jména ani designem, s cenou od 233 tisíc Kč je ale zajímavý tak nějak z podstaty. Foto: Oshan/Changan Auto



Pořád je to navíc originálnější stroj než někdejší čínská X5, Shunghuan CEO. Foto: Shunghuan

Zdroj: Oshan/Changan Auto

Petr Miler