Nová čínská značka, které jsme při jejím jménu radili se ČR vyhnout, začala v EU prodávat další novinku včera | Petr Prokopec

Nebudeme tvrdit, že její auta jsou nezajímavá, ve srovnání s konkurencí jsou i levná. Na čem všem automobilka šetřila, nevíme, na důkladné prozkoumání významu jejího jména ale zjevně nedošlo.

Ve druhé polovině roku 2021 vstoupila na český trh značka, jejíž název asi cuká koutky úst každému, kdo jej zaslechne. Čínský Seres přišel s 4 385 milimetrů dlouhým SUV, které dostalo baterie o kapacitě 53,6 kWh. S tou je spojen dojezd pouze 329 km, což není nic oslnivého. Podobně pak ostatně můžeme mluvit také o 318litrovém zavazadelníku. Cena nicméně byla stanovena na 919 900 Kč. Vlastně tak není překvapivé, že třeba v loňském přehledu registrací Seres 3 vůbec nefiguruje.

Minulý týden nicméně začal bruselský autosalon, který si čínská automobilka nenechala ujít. Představila zde totiž své větší SUV, jenž měří 4 710 mm na délku a 2 875 mm v případě rozvoru. Do zavazadelníku pak dokáže pobrat 367 až 723 litrů, kromě klasiky nicméně zákazníci mohou využít i prostor pod přední kapotou, kam se vejde dodatečných 67 litrů harampádí. Seres 5 tak již na první pohled působí daleko praktičtěji. K mání pak bude ve třech variantách, přičemž třeba Němci z nich budou moci vybírat od března.

Čínská novinka dorazí se dvěma různými typy baterií. Lithium-železito-fosfátové dostane do vínku základní zadokolka a níže postavená čtyřkolka. V obou případech mají akumulátory kapacitu 80 kWh, přičemž verze s jedním elektromotorem zvládne na jedno nabití urazit 500 km, a to dle cyklu WLTP. Zrychlení na stovku se pak odehraje za 6,8 sekundy, zatímco maximálka činí 180 km/h. To jsou stejná data, jakými disponuje i Škoda Enyaq Coupe RS, která taktéž vyfasovala 299 koní.

Varianta Premium oproti tomu disponuje 585 koňmi a 940 Nm točivého momentu, s nimiž se majitelé dostanou na stovku již za rovné 4 sekundy. Dojezd pak sice klesnul na 483 km, nicméně nejvyšší rychlost vzrostla na 200 km/h. Stejného maxima přitom dosahuje i vlajková loď Flagship, u které byl zachován výkon i točivý moment. Ovšem jelikož disponuje jinými bateriemi s kapacitou 90 kWh, sprint klesnul na 3,7 sekundy a dojezd vzrostl na 530 km.

Jakkoli nicméně veškerá data zní daleko zajímavěji než u menšího SUV, ani tentokráte nepočítáme s tím, že by poptávka výrazně převyšovala výrobní kapacity. Ona zadokolka totiž bude na německém trhu startovat na 63 900 Eurech (cca 1 533 000 Kč). To je nižší cena, než jakou je třeba zaplatit za BMW iX3 se stejnou dynamikou, jen o trochu nižším dojezdem. Je nicméně třeba počítat s tím, že zájemci o elektromobilitu také touží po prestiži, a tu jim Seres může jen stěží nabídnout.

Ještě hlouběji do kapsy pak logicky musíte sáhnout u čtyřkolek. Ta s méně pokročilými bateriemi stojí 67 900 Eur (1 630 000 Kč), ta s vyšší kapacitou pak dokonce 74 900 Eur (1 798 000 Kč). Stále je přitom o nižší sumu, než na jaké startuje iX3 (1 810 900 Kč), které po technické stránce v daný moment hraje druhou či spíše až třetí ligu. Nicméně předsudky vůči zemi původ nejspíše znovu povedou k tomu, že ani tentokráte nedojde na oslňující prodeje.

Zmínit pak lze už jen pár slov o interiéru, který již standardně počítá s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, 15,6palcovou obrazovkou multimédií a head-up displejem. Do základní výbavy se pak nastěhovala i vyhřívaná a klimatizovaná přední sedadla s masážní funkcí a pamětí, která lze elektronicky nastavit ve 12 směrech, stejně jako třeba bezdrátové dobíjení mobilů pro přední a zadní sedadla. Za obří panoramatickou střechu je ale již třeba připlácet.

Seres 5 je i v plné palbě levnější než základní BMW iX3, které je přitom méně výkonné a nabízí i nižší dojezd. Na druhé straně však čínská novinka bude muset bojovat s předsudky zhýčkaných Evropanů. Foto: Seres

