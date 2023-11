Nová Dacia Duster je venku jako jedno z možná posledních „normálních” aut. Jde proti běhu dějin, i cenou před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Pokud někdo nebo něco nezastaví současné trendy, může to skutečně docela dobře být jedno z posledních rodinných aut s širokou využitelností, které si může dovolit kdekdo. A lidé nad ním budou ohrnovat nos jen méně, když vypadá tak, jak nakonec vypadá.

Dacii podoba nového Dusteru kompletně unikla už zkraje tohoto týdne, a tak se dalo čekat, že oficiální odhalení je na spadnutí. Spekulace hovořící o 29. listopadu nelhaly, a tak vám dnes Duster číslo dvě, pakliže se budete řídit zdravým rozumem, popř. Duster číslo tři, bude-li věřit klasifikaci automobilky, můžeme ukázat v plné parádě. Bez ohledu na to, jaké číslo mu dáte, je ale na co koukat. Nebo aspoň o co se zajímat.

Musíme ze všeho nejdříve připomenout, že Dacia je dnes jasně nejpopulárnější automobilovou značkou Evropy mezi soukromými kupci. To něco znamená, neboť firemní nákupy jsou dnes - paradoxně - nezřídka méně racionální než ty soukromé. Doby, kdy firmy hleděly jen na co nejvyšší provozní efektivitu, jsou pryč, ke slovu se dostaly různé ideologické cíle jako redukce emisí CO2 nebo míra elektrifikace flotily, za jejichž plnění jsou ochotné platit nesmyslné sumy. Rozumně uvažujícím soukromým kupcům jsou takové věci putna, chtějí maximum hodnoty za peníze a přesně tu chce Dacia nabízet.

Nejpopulárnější je u lidí obecně Sandero, Duster je ale vládcem mezi SUV. Je to už dnes ve své pseudodruhé generaci jedno z pramála široce použitelných rodinných SUV za cenu okolo 400 tisíc Kč, a tak byla k odhalení té nové směřována velká pozornost. Teď je tady a byť po designové stránce už vám nemáme mnoho co nového odhalit, zajímavých informací máme dost.

Zkraje zopakujme, že nová Dacia Duster je skutečně nová, neboť vyměnila svou starou platformu Renaultu zvanou B0 za modernější základy CMF-B, které známe třeba z Capturu. Tím kráčí Duster vpřed a špatně to není, jinak ale jako by šel proti běhu dějin. Novinka je se svou délkou 4,34 metru prakticky stejně velká jako dosavadní provedení stejně pojmenovaného vozu, což je v dnešní době skoro anomálie. Auta při generační výměně - a zde se fakticky bavíme o nahrazení vozu vzniklého v roce 2010 - nezřídka bobtnají ad absurdum. Duster ne, ten zůstává relativně kompaktní.

Neznamená to ovšem, že by nebyl prostornější. Podle informací Dacie mají mít cestující vpředu o 3 cm víc prostoru pro ramena a cestující vzadu pro změnu o 3 centimetry víc místa pro nohy oproti dosluhujícímu provedení. Zavazadlový prostor je pak větší o 6 procent, když místo dosavadních 445 litrů nabízí až 472 litrů místa pro harampádí všeho druhu. Nevíme, jak moc je to podstatné, Češi to ale nejspíše ocení.

Design vozu jsme už mohli vidět, a tak jen telegraficky - je to v podstatě produkční verze konceptu Bigster, byť ten poslouží jako základ ještě většímu SUV značky. Auto je i díky tomu pořád jasně rozpoznatelné jako rumunské SUV, byť je oproti dosavadnímu Dusteru nové každým coulem. Je to první Dacie, která je od počátku vybavena nově střiženými předními partiemi a logy značky. Celé auto je pak střiženo o něco ostřeji, kdy hrany zvýrazňují hlavně nápadné podběhy kol. Na voze se častěji objevuje motiv písmene Y či V, chcete-li, nepřehlédnutelné jsou také kliky zadních dveří skryté ve sloupcích C.

Uprostřed pátých dveří najdeme ještě výraznější vybrání než dříve, ve kterém je umístěna registrační značka. Zadní okno se naopak příliš nenoří do zadních dveří, čímž vůz trochu pozbyl své osobitosti. Svérázný je naopak zadní nárazník, který s širokým plastovým lemem vypadá trochu jako nedokončený či ze základního provedení. Na prvních oficiálních fotkách ale pochopitelně vidíme jen špičková provedení.

Přejít můžeme k technice, kde máme přesně jednu dobrou zprávu. Základním motorem zůstane čtyřválec Eco-G schopný spalovat benzin i LPG, na obojí bude mít 50litrovou nádrž. Další motory jsou už kompromis. Výše posazení TCe 130 už totiž není čtyřválec 1,3, ale tříválec 1,2 s mild-hybridní technikou a znovu 130 koňmi. Po tom bychom se neutloukli. Ještě méně to pak platí o verzi Hybrid 140, která kombinuje benzinový motor 1,6 bez turba o výkonu 94 koní s elektromotorem o výkonu 49 koní a startér-generátorem. Maximální výstup soustavy je 141 koní a 148 Nm. Stejně jako hybridní verze Joggeru, i Dacia Duster Hybrid 140 startuje má akumulátor o kapacitě 1,2 kWh a je tak schopná alespoň chvilkové jízdy na elektřinu. Za nás jde o velmi nepovedený, navíc drahý pohon, ale alternativy existují.

Hybridu nepomáhá ani to, že jej dostanete jen se čtyřstupňovým automatem, zbylé verze mají v základu šestistupňovou manuální převodovku. Pohon předních nebo čtyř kol bude k dispozici i nadále. Verze s pohonem 4x4 mají světlou výšku 21,7 centimetru a disponují jízdními režimy Snow, Mud/Sand a Off-Road pro jízdu mimo silnici. Režim Downill Speed Control známý z řady SUV udržuje zvolenou rychlost do 30 km/h při jízdě z kopce méně příjemným terénem. Infotainment pak nově dokáže ukazovat rozdělení výkonu mezi nápravy, náklon vozu a další „terénní parametry”, pochopitelně u verze 4x4.

Možná nejvíce se ale Duster změnil uvnitř. A k horšímu to opět není. Auto si ponechává relativně klasickou architekturu i rozložení prvků, ve které nezapomíná ani na tradiční tlačítka. Znovu vidíme ztvárnění některých prvků ve tvaru písmene Y či V, podívejte se třeba na výdechy ventilace a výplně dveří. Displejové orgie se tu nekonají, třebaže centrální displej infotainmentu je větší než dříve přístrojovka digitální.

Dodejme, že k novému Dusteru si můžete pořídit tzv. Sleep Pack známý už z Joggeru, který obstarává 1,9 metru dlouhá a 1,3 metru široká „krabice”, která umí fungovat jako postel, stůl, skříň, no na co si vzpomenete. Prostě žůžo dobrodrůžo nebo něco na ten způsob.

Z předchozí věty jste patrně poznali, že už mi při sepisování tohoto článku začaly docházet síly, a tak rychle k dostupnosti a cenám. Vůz fakticky dorazí na trh zkraje roku 2024 v provedeních Essential, Expression, Extreme a Journey. Na úplný ceník je tedy brzy, šéf značky Denis Le Vot ale při odhalení potvrdil, že auto bude v Evropě k dispozici za citelně méně jak 20 000 Eur, tedy za méně jak 480 tisíc Kč. Rumunská média pak s odvoláním na své zdroje v automobilce hovoří dokonce o tom, že auto má stát v základu méně jak 95 000 lei, tedy méně jak 465 tisíc Kč. To by oproti dnešku (cena od 410 500 Kč) znamenalo asi 10procentní zdražení, které se zdá být pojetím vozu ospravedlnitelné. Je to skutečně možná jedno z posledních „normálních” aut, která si ještě za pár let budeme moci koupit...

Nový Duster je šik a odpouští si nesmysly. Pokud bude stát zhruba 465 tisíc Kč se čtyřválcem Eco-G, bude to hit. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

