Nová Dacia Duster nabídne za málo opravdu hodně, nejpraktičtější verze strčí do kapsy celé Simply Clever Škody

/ Foto: Dacia

Rumunské SUV je plné vesměs příjemných překvapení. Nejenže dobře vypadá, ponechává si aspoň jeden „normální” motor a cenově nehodlá zamířit nemístně vysoko, ve verzi Extreme s prvky InNatura nabídne také mimořádně široké praktické využití.

Jednou z největších novinek tohoto týdne je Dacia Duster třetí, tedy fakticky druhé generace. Rumunská automobilka při jejím vývoji zjevně měla na paměti, že boduje hlavně u soukromých kupců, kteří dnes paradoxně smýšlí racionálněji než řada firemních zákazníků. V souladu s tím se tedy rozhodla držet kombinace maximální praktičnosti za minimální cenu, jakkoli i tady do hry promluvily politické tlaky. Většina pohonných jednotek, které se v nabídce objeví, je tak nějakým způsobem elektrifikována. Jde ale spíše o ústupek oněm tlakům než upřímnou oddanost takovým řešením.

Jak už jsme zmiňovali, nový Duster zabírá na silnici prakticky stejné místo jako jeho předchůdce, a to přesto, že původní platformu B0 nahradila modernější architektura CMF-B. S ní vůz narostl z 4 320 na 4 343 milimetrů, přičemž podobné změny jsou spojené také se šířkou, výškou a rozvorem. Automobilka nicméně zvládla lépe využít vnitřní prostor, pročež měl vzrůst nejen prostor pro nohy zadních cestujících a pro lokty těch vpředu, ale také zavazadelník.

Automobilka také oznámila, že i přes tento posun (stejně jako přes mnohem širší výčet asistenčních systémů již v základní výbavě) zůstane nový Duster levný, tedy alespoň relativně. Rumunské SUV by se tak nadále mělo cenově držet při zemi, třebaže výška 217 mm u verzí s pohonem 4x4 je špičkou v jeho třídě. Šéf Dacie Denis Le Vot pak upřesnil, že startovat se bude pod 20 tisíci Eur (cca 486 tisíc korun), informace z Rumunska pak hovoří o ceně ještě o asi o 20 tisíc Kč nižší, což zní lákavě.

Ještě lépe začnete o novém Dusteru smýšlet ve chvíli, kdy zjistíte, co za své peníze dostanete. Se základní úrovní výbavy zvanou Essential je totiž mimo jiné spojena i manuální klimatizace, stejně jako třeba automatická světla, zadní parkovací senzory či přední okna v elektrice. Pokud vám to ale nestačí, můžete se přesunout na stupeň Expression, kde se již dočkáte litých 17palcových kol, 10,1palcovou obrazovkou multimédií či 7palcovým digitálním přístrojovým štítem.

Vrchol nabídky pak budou tvořit úrovně Journey a Extreme, z nichž první zmíněná nahrazuje sedmnáctky 18palcovými ráfky. Dále pak nechybí třeba mlhovky, automatická klimatizace, elektronická parkovací brzda, bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, multimédia s navigací či audio systém Arkamys 3D. Asi největší pozornost ale na ulici bude budit provedení Extreme, a to zejména díky některým vnitřním a vnějším prvkům v měděné barvě a také praktickým prvkům na palubě v základu či za příplatek.

Standardem pro toto provedení je i zcela nový systém YouClip 3 v 1, jenž kombinuje držák na nápoje, háček na tašku a přenosné světlo. Dacia se tak zjevně rozhodla konkurovat škodováckému Simply Clever. To jen potvrzuje skutečnost, že již od úrovně Expression lze počítat se čtyřmi praktickými úchytnými body (zvanými YouClip). Doplnit je pak lze dvěma dalšími, které je možné vybavit třeba odkládací kapsou či další indukční nabíječkou.

Dacia se zároveň rozjela v nabídce originálního příslušenství mířícího stejným směrem. To je sdruženo do kolekce zvané InNatura, přičemž zahrnuje paket Sleep známý již z modelu Jogger se třemi základními funkcemi. Tím prvním je 1,9 metru dlouhé a 1,3 metru široké dvoulůžko, dále tu pak máme poličku a úložný prostor. Zmínit je pak třeba i nosiče určené pro outdoorové aktivity, které se připevňují k modulárním ližinám, které dostal Duster Extreme do standardu. Z auta tak lze bez velké snahy udělat pojízdný hotel na kolech, něco takového ani škodovky neumí, ne z továrny.

Ve finále pak uděláme radost ekologickým aktivistům, neboť do kabiny této výbavy se nastěhovalo i omyvatelné čalounění Microcloud a hlavně gumové rohože obsahující 20 procent recyklovaného materiálu. Zajímavý je pak pohled na přední i zadní nárazník, jejichž kontrastní barva nevznikla lakováním, ale vstříknutím specifického plastu. Znamená to tedy, že veškeré škrábance budou prakticky neviditelné, neboť pod nimi nebude prosvítat základní lak. To je vážně „simply clever”...

Duster Extreme láká praktičností, unikátními prvky i vzhledem, který umocňují doplňky v měděné barvě. V kombinaci s pohonem 4x4, který počítá s pěti jízdními režimy a světlou výškou 217 mm, asi půjde o nejlevnějšího ze zástupců seriózních off-roadů. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

