Nová Dacia Duster odhalila své ceny v Německu, i v úplně nové podobě se drží pod „magickou hranicí” drahoty před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Nové rumunské SUV je designově sexy jako nikdy, ani uvnitř nevypadá lacině a technicky pořád má co nabídnout. Navzdory tomu Dacia slíbila, že zůstane levné. A nelhala, jakkoli věci je pochopitelně třeba vnímat relativně.

Na představení nové Dacie Duster došlo již loni na sklonku listopadu. Od té doby rumunská automobilka odhalila domácí ceny, které na zcela nové SUV nestartovaly vysoko - za základní motor Eco-G, který je kromě benzinu schopen spalovat i LGP, a výbavu Essential musí tamní zájemci dát 18 800 Eur, tedy nějakých 468 tisíc Kč. To není vyloženě špatné, byť doba, kdy Duster byl skutečně za hubičku, je již nějaký ten pátek minulostí. Navíc zůstávalo otázkou, zda se Dacia bude blíže u země držet také na dalších trzích.

Zájemci z Česka se musí ještě chvíli obrnit trpělivostí, Němci ale už své touhy ukojit mohou. A rovnou na úvod můžeme zmínit, že jsou na tom prakticky stejně jako Rumuni. Na západ od našich hranic totiž Duster startuje na 18 950 Eurech (asi 472 tisíc Kč), znovu se 100koňovým tříválcem a výbavou Essential. Auto se tak s cenou bezpečně udrželo pod 20 tisíc eury, které Němci vnímají jako „magickou hranici” drahoty. Ve srovnání s dosavadním provedením tak jde o jen nepatrné zdražení, druhá generace byla totiž v téže konfiguraci k mání od 17 400 Eur (asi 434 000 Kč).

Pokud by přitom na obdobný posun došlo také u nás, znamenalo by to, že Duster by na českém trhu startoval pod úrovní 450 tisíc korun. Jenže situace není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ona výbava Essential totiž u nás není k mání, místo toho se začíná na výše položeném stupni Expression. Za tu ovšem Němci budou muset v kombinaci s motorem Eco-G již dát 20 650 Eur (cca 515 tisíc Kč). To by ale pro Čechy znamenalo posun o více než 100 000 Kč.

Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že se tuzemské zastoupení znovu pochlapí a přijde s cenami, které se oproti současnosti posunou výš jen v omezené míře. Tedy u onoho základního motoru. Mimo něj pak bude Duster k mání s přeplňovanou tříválcovou jedna-dvojkou, která počítá s pomocí 48voltového elektrického okruhu, stejně jako s 1,6litrovým hybridem. První jednotka přitom bude na přední či všechna čtyři kola posílat 130 koní, druhá pak jen dopředu 140 koní.

Obě ústrojí v Německu se základní úrovní výbavy spojena nejsou, místo toho se začíná na stupni Expression. Přičemž jedna-dvojka je k dispozici od 22 150 Eur (asi 552 tisíc Kč), respektive od 24 650 Eur (614 tisíc Kč) v kombinaci s pohonem 4x4. Za vrcholný hybrid je pak třeba dát minimálně 25 850 Eur (644 tisíc Kč), což již jsou nemalé peníze. Za hranici 600 tisíc korun totiž u nás dosud Duster nešel ani s přeplňovanou jedna-trojkou, 150 koňmi a výbavou Extreme.

Pokud po vrcholném stupni zatouží Němci dnes, musí si v kombinaci s hybridním ústrojím připravit již dokonce 27 350 Eur (cca 681 000 Kč). Nový Duster se tak dostal do teritoria Škody Kamiq, byť u českého SUV musí naši sousedé za podobnou částku (27 170 Eur/677 tisíc Kč) počítat obyčejným tříválcem, 95 koňmi a výbavou Selection. Dacia tak sice stále má dostatek prostoru k manévrování, ovšem i jí tak klientela nejspíš trochu prořídne.

Nový Duster vypadá působivě, diesel však již pod jeho kapotou nehledejte. Místo toho vedle základního motoru uzpůsobeného i ke spalování plynu obě další jednotky počítají s hybridizací, přičemž jedna-dvojku doprovází baterie o kapacitě 0,9 kWh, jedna-šestku pak o kapacitě 1,2 kWh. To má samozřejmě vliv i na ceny. Foto: Dacia

Zdroje: Dacia, Auto Bild,

