Nová Dacia Duster používá 15 let staré designové řešení, možná na tom nakonec Rumuni šetřili před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

O novém Dusteru se mluví jako o konečně úplně novém autě, o to víc překvapuje, že má zůstat tak dostupný. Jak se ale nyní ukazuje, on zase tak nový není. Šetřit se dá na kdečem, ani design zjevně nemusí být výjimkou.

Dacia minulý týden ukázala nový Duster a pokud něco totálně nezpacká, v rukou drží žolíka, kterým přebije prakticky cokoli, s čím může konkurence v dohledné době přijít. Nový Duster je šik, dobře vypadá i zevnitř, je technicky na úrovni a přesto si jej lze koupit i bez nesmyslných pohonů šitých jen podle euronorem. Navíc má zůstat relativně levný, a tak ve smyslu praktické použitelnosti za peníze snadno strčí do kapsy i Škodu.

Konkurence ví, že má problém. O víkendu jsem neformálně mluvil s pár lidmi z velkých evropských automobilek, které si neříkají Renault, a Duster jim leží v žaludku. Tohle je auto, které může vzít zákazníky Golfu i Karoqu, prostě těm nejpopulárnějším autům na trhu, která soupeři nabízí sice pořád dobrá, ale také pořád dražší. Škoda Karoq dnes začíná na 716 tisících Kč s výbavou Ambition, pohonem předních kol a manuálem, to bude chtít hodně velkého fandu škodovky, aby nezačal pošilhávat po Dusteru.

Protivníci se zejména ptají, jak chce Dacia prodávat tohle auto tak levně, když je úplně nové. Leccos dokáže zlevnit použití staré platformy, starých motorů, stejné karoserie, cokoli takového. Jenže Duster na ničem z toho nešetří a automobilka říká, že vůz je nový do posledního šroubku. Technicky snad ano, ideově ale ne, jen jsme na to možná zapomněli.

Berte to částečně s nadsázkou, i když také design je nepochybně oblastí, ve které se toho dá dost ušetřit. V představení novinky jsme několikrát naráželi na opakování motivu písmene Y či V, zejména pak v oblasti zadních světel. Tento nápad je zajímavý, ale není ani trochu nový. Ještě dřív, než Dacia vůbec přišla s prvním sériovým Dusterem, ukázala v březnu roku 2009 stejnojmenný koncept tohoto vozu. A tušíme, že krom pár zatvrzelých fanoušků značky si na něj nevzpomene nikdo.

Bylo to totiž auto z dob, kdy bylo docela normální přijít s konceptem nového auta, které už dávno bylo vyvinuté, a beztak jej ukázat v podobě, kterou nakonec ani trochu mít nebude. Neptejte se nás, jaký to mělo smysl, ale dělo se to celkem běžně. U Dacie Duster to byl extrém - při příchodu produkčního modelu o rok a něco později nebylo možné identifikovat ani jeden designový prvek, který by si vůz z konceptu vzal. Koho by tehdy napadlo, že o 15 let později se to přece jen stane.

Podívejte se na zadní světla Dacie Duster Concept z roku 2009 a pochopíte rychle. Tvarování zadního světla, jehož náznak přinesly i jiné nedávné novinky značky, je u Dusteru 2024 použit prakticky v téže, třebaže trochu menší podobě. Spojitosti se najdou i jinde, mj. v interiéru a v případě předních světel, ta zadní ale bijí do očí. Je bez debat, že Rumuni sáhli do brzy 15letého designového soudku, když novému Dusteru dávali jeho tvář.

Připomeňme, že koncept Dusteru byl z jiného těsta než pozdější sériovka po všech stránkách. Šlo o menší, 4,25 metru dlouhé stylové SUV s dvojicí dveří na straně spolujezdce a jedinými na straně řidiče. Motor byl tehdy nutně diesel (1,5 dCi), to je ale jediné pojítko s produkčním autem (ovšem už ne tím současným). Interiér postavený ve jménu modularity dokázal zasunout sedadlo spolujezdce pod sedadlo řidiče a získat tak mimořádný prostor navíc. A triků uvnitř bylo víc, ani ty však sériovou výrobu nepoznaly. Ypsilonový design nakonec ano, kdo by to byl býval řekl...

Nový Duster na něčem přece jen zjevně šetřil, je to design. Foto: Dacia



Klíčový designový prvek má základ v 15 let starém konceptu. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.