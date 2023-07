Nová Dacia Duster se ukázala s hotovými světly. Bude to úplně jiné auto, o nejlepší motor ale přijde před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Dnes prodávaný Duster je v jádru pořád to samé auto jako už skoro před dekádou a půl, až jeho nástupce přijde s něčím docela jiným. Lepším? Vizuálně dost možná, technicky odtud potud.

Dacia Duster se poprvé ukázala světu už v roce 2010. Sedm let na to sice rumunská automobilka přišla s modernizací, které říká generace druhá, spíše než o tu se však jednalo o velký facelift. Nadále používaná platforma B0 navíc vychází z architektury, kterou aliance Renault-Nissan používá již od roku 2002, takže opravdu nejde o nic nového. V důsledku toho sice Duster mohl zůstat levný až do dnešních dní, kdy startuje na 410 500 Kč, ovšem zároveň již začíná být opravdu zastaralý. Není tak překvapivé, že automobilka již pracuje na nástupci, přičemž tentokrát půjde skutečně o novou generaci.

Příští Duster totiž bude stejně jako stávající Sandero, Logan či Jogger používat modernější modulární platformu CMF-B. Automobilka již potvrdila, že tato architektura je kompatibilní se spalovacími i hybridními jednotkami, neuvádí ale, že by u novinky počítala s dieselem. Třeba takový Renault Captur je k mání už jen s benzinovým, mild-hybridním a plug-in hybridním ústrojím. Dacia si stěží dovolí jít vlastní cestou, tak o dnes jednoznačně nejlepší dieselový motor podle všeho přijde.

Navzdory příchodu nové platformy ovšem příští Duster nebude výrazně větší než současné provedení. Důvodem je chystaná produkční verze Dacie Bigster, jejíž výroba bude zahájena na počátku roku 2025. Tento model naroste na 4,6 metru, což je maximum, jenž architektura CMF-B umožňuje. Duster nové generace se tedy bude pohybovat mezi tím a 4 315 milimetry stávajícího modelu. Díky příchodu většího sourozence se pak už ani nespekuluje o příchodu tří řad se sedmi sedadly.

Úplně jiným autem ale nový Duster bude po stránce designové. Fotografie prototypu, který byl nachytán při testech ve Španělsku, už ukazují hotové, úzké a podlouhlé přední světlomety, jenž opticky umocní šířku vozu. V kombinaci s novým firemním logem pak příští Duster již nebude vypadat tak lacině, po stránce cenové ale rumunská automobilka hodlá zůstat nadále při zemi. Tedy u základních benzinových verzí, plug-in hybrid pod půl milionu korun nezamíří ani omylem.

Stejně jako Bigster se i Duster bude vyrábět v továrně Mioveni, montážní linky se však v jeho případě rozjedou již zkraje příštího roku. Premiéry se tedy dočkáme ještě letos, s největší pravděpodobností na podzim. Aktuálně tak vlastně dodáme už jen to, že loni značka prodala po celém světě 197 100 kusů, v což jsou počítány i verze s logem Renaultu. Celkově pak má Duster od zmiňovaného roku 2010 na kontě přes dva miliony registrací.

Stávající Duster používá platformu B0, s jejíž počáteční verzí aliance Renault-Nissan přišla již v roce 2002. Právě proto je příchod nové generace rumunského SUV tak sledovanou záležitostí, opravdu totiž půjde o zásadní změnu. Foto: Dacia



Novinka bude zjevně designově blízká konceptu Bigster, který předznamenává většího sourozence Dusteru se sedmi místy uvnitř. Foto: Dacia

Zdroj: Carscoops

