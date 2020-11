Nová Dacia Duster ukázala možnou podobu, technicky míří úplně jiným směrem dnes | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Nezasvěcení mohou mít pocit, že nový Duster je tu s námi vlastně jen chvíli, tzv. druhá generace ale ve skutečnosti není nové auto. Jde o rozsáhlý facelift a takové obvykle nevydrží na trhu dlouho, se skutečným nástupcem přijdou i nevítané změny.

Neuplynuly pořád ani tři roky od chvíle, kdy se u nás začala prodávat nová Dacia Duster a na některé trhy dorazila teprve nedávno či na ně dokonce teprve dorazí. Přesto už se mluví o podobě jejího nástupce, neboť současné provedení na trhu nevydrží zdaleka tak dlouho, jak by někteří mohli čekat.

Důvod je prostý - aktuální Duster není tak nový, jak se tváří. Jde jen o rozsáhlý facelift předchozího provedení, který staví na úplně stejných technických základech a vlastně i velmi podobném designu. Mateřský Renault tak dopředu činil s vědomím, že tohle auto nezůstane na trhu po obvyklou dobu, aby se mohlo efektivně přizpůsobit novým evropským normám.

Nový vůz je tedy už dávno ve vývoji a podle Marca Susse, produktového šéfa vozů rumunské značky, ten současný nevydrží v prodeji déle než 6 let. Současný Duster má tedy skončit už v roce 2023 a Duster III dorazit jako auto modelového roku 2024. A tak není nemístné si malovat, jak vlastně bude vypadat.

Do toho se pustil grafik Kléber Silva, který vzešel z podoby nových nejlevnějších modelů značky a přidal i pár prvků známých z Renaultů. O řešení mluví i jako o možné faceliftu, ten ale nejspíše nepřijde vůbec a pokud ano, určitě nebude takto rozsáhlý - tím už je dnešní provedení. Podoba nové generace to ale být může a byť pochopitelně nevíme, jestli automobilka zvolí právě tuto cestu, jistý časový překryv ve vývoji všech zmíněných modelů tomu naznačuje. A máme pocit, že takto vyhlížející Duster III by se setkal s velmi vřelým přijetím.

Vůz ovšem nebude nový jen svým vizuálním pojetím, zcela se změní i jeho technická podstata. Zatímco dnes staví na archaické platformě Renaultu B0, novinka má stejně jako Sandero s Loganem přepřáhnout na moderní CMF-B. To může působit jako velmi vítaná věc, neboť může posunout Duster celkově vpřed, tato mince má ale zásadní druhou stranu, který část věrných zákazníků tohoto modelu může zklamat - CMF-B standardně neumožňuje zástavbu pohonu všech kol.

Ten je jedním z výhod Dusteru, který jej částečně dělá tím, čím je. Jde o schopný off-road, který při svých cenách nenachází smysluplnou konkurenci. Pokud bude jeho třetí generace jen předokolkou, může být větší, vybavenější a pořád levný, volbu lidí potřebujících čas od času projet třeba rozbahněnou polňačkou udělá jen stěží. Pochopitelně, Renault může najít řešení, jak 4x4 Dusteru ponechat, musel by ale upravovat CMF-B jen kvůli němu. A tomu je při omezených rozpočtech, které jsou spojené u Dacie úplně se vším, obtížné věřit.

Automobilka přitom zásadní změnu základů potřebuje, neboť s rokem 2025 přijdou nové emisní normy a Duster se jim musí přizpůsobit. Zanevře tak na diesely, dostane nové motory 1,2 a 1,5 TCe a přidá hybrid E-Tech, který se bez moderní platformy neobejde. Vypadá to tedy na další model, který s novou generací ujde pár kroků vpřed i pár vzad.

Současná Dacia Duster je vlastně jen faceliftem originálu, třetí má být skutečně nová a přepřáhnout na platformu CMF-B. S tou by ale zřejmě ztratila pohon 4x4. Jak by mohla vypadat, ukazují ilustrace Klébera Silvy níže. Foto: Dacia

Zdroje: [https://www.instagram.com/kdesignag/ Kléber Silva@Instagram], Dacia

Petr Miler