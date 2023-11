Nová dodávka Opelu zastavila nesmyslný trend, zůstává i u dieselových a benzinových motorů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Rozmohl se nám tady takový nešvar... Ale vážně, v poslední době se stalo skoro normou přijít s novým či inovovaným užitkovým autem a zbavit ho - když už ne všech - aspoň dieselových motorů. Combo to nedělá, elektrický pohon jen přidalo do nabídky, což nikomu nemá důvod vadit.

S novou čelní maskou Opelu zvanou Vizor mám upřímně řečeno trochu problém. Nelíbí se mi, a to především kvůli modelu Crossland, který soustavně parkuje poblíž mého domu. Majitel jednoho z menších SUV Opelu se totiž rozhodl sáhnout po černé barvě, ke které přidal černě lakovaná kola a černě zabarvená loga značky. Výsledek působí v lepším případě jako pohřebák, v horším jako nedokončený prototyp. S jinými odstíny působí Opely s Vizorem lépe, ale pořád to není můj šálek kávy.

Tím vás nechci od koupě jakéhokoli Opelu s touto vizáží odradit, ostatně vnímání vzhledu je vždy individuální záležitostí. A třeba v případě nově faceliftovaného modelu Combo se vlastně na Vizor koukám mnohem vstřícněji. Za tím ovšem nestojí ani tak samotná maska jako to, co se skrývá za ní. Automobilka se totiž rozhodla, že na rozdíl od osobní verze té užitkové nesebere šanci na úspěch.

Řeč je pochopitelně o nabídce motorů. Combo Life určené k převozu cestujících totiž bude k mání pouze v elektrické verzi, což je v poslední době u dodávek nemilý a nesmyslný trend. Už u Comba bez zadních bočních oken ale lze počítat také se spalovacím pohonem. Zákazníci přitom budou moci sáhnout po 1,2litrovém benzinovém tříválci PureTech spárovaném výlučně s manuálem nebo po 1,5litrovém turbodieselu. U toho pak bude za příplatek na výběr i automat. Zda motory budou znovu produkovat 110 a 102 či 130 koní, Opel zatím neupřesnil.

Více se automobilka rozepisuje o elektrickém ústrojí, které cenu vozu pošle do výšin, ze kterých se většině lidí zamotá hlava, opačným směrem pak zamíří použitelnost. To je ostatně patrné u osobního provedení, které s tímto ústrojím bylo k mání i před faceliftem - spalovací verze totiž startovala na 499 990 Kč, zatímco za elektrickou bylo potřeba zaplatit 869 990 Kč. Za tuto částku jste pak dostali dojezd maximálně 285 km, což je v případě papírové hodnoty opravdu málo. Už výlet v zimě do hor se tak snadno může proměnit v menší noční můru.

Užitkové Combo vyfasovalo tentýž paket o kapacitě 50 kWh, jen doplněný o tepelné čerpadlo. Opel mimo toho vylepšil i regenerativní brzdový systém, dojezd tak vzrostl na udávaných 330 km. Ani to není zrovna oslnivá hodnota, navíc je otázkou, co z ní zbyde, až mini dodávku začnete užívat v souladu s dalšími technickými parametry - dle automobilky má totiž bateriová verze uvézt až 780 kg nákladu a její tažná kapacita činí 750 kg. Spojte obojí dohromady a dojezd klesne tak na polovinu.

Znovu tak lze kroutit hlavou nad kroky, které výrobci poslední dobou činí, v tomto případě ale nechává Opel na výběr, a tak se nad tím nemá smysl čertit - zákazníci si vyberou, co je jim bližší. Ale zpět k samotnému faceliftu, který zvenčí spočívá ještě v příchodu nového nárazníku a kapoty motoru. Dovnitř se pak nastěhoval přepracovaný volant, za kterým trůní nový 10palcový digitální přístrojový štít. U vyšších úrovní výbavy pak nechybí ani stejně velká obrazovka multimédií, přičemž zákazníci mohou zvolit verzi s jednou řadou sedadel pro dva až tři lidi, která disponuje nákladovým prostorem o objemu 4 400 litrů, či variantou Crew Cab pro pět - stále však užitkově zaměřenou.

Prodej odstartuje ještě letos, přičemž v mezičase by Opel měl přijít ještě s modernizovanou verzí Combo Life. I ta se dočká nové čelní masky, nicméně jak již bylo naznačeno, za ní se bude skrývat už jen elektrický pohon. Pokud se tedy nestane nějaký zázrak a Opel své původní rozhodnutí nezmění - nebyl by první ani poslední.

