Nová dodávka za 127 tisíc Kč je přesně to, co dnes Evropa potřebuje, ale nedostane

Zůstáváme skálopevně přesvědčeni, že jednoduchých a levných aut se Evropa pod tlakem regulací zbavila naprosto zbytečně. Jestli se ale v případě těch osobních dají vést ještě nějaké debaty, v případě městských užitkových vozů to odmítáme. Levné malé dodávky by tu dnes lidem zlevnily kdeco.

Za 127 tisíc korun u nás z nových aut dávno nekoupíte nic. Hranicí se aktuálně začíná stávat meta 300 000 Kč, pod kterou se nachází už jen čtveřice aut. Z nich nejlevnější je Hyundai i10 (279 990 Kč), po kterém následují Dacia Sandero (296 400 Kč), Mitsubishi Space Star (296 760 Kč) a Kia Picanto (299 980 Kč). To je vše, i za takový Fiat Panda, který se začal nabízet již v roce 2011, tedy před dlouhými dvanácti lety, dnes musíte dát minimálně 329 900 Kč, a to navíc jen díky akci. Vážně tedy není divné, že řada lidí již s koupí nového vozu nepočítá.

Stačí nicméně opustit hranice Evropské unie, a rázem se ocitáte v trochu jiném světě. Takovém, kde nová auta jsou stále ještě dostupná, a to i za situace, kdy platy lidí jsou o poznání nižší než na starém kontinentu. Přesvědčit vás o tom může nové Suzuki Tour H1, což je užitková verze modelu Alto K10. Ten byl loni představen ve své třetí generaci, přičemž v rámci délky podstatně narostl z někdejších 3 395 na současných 3 530 milimetrů. Větší je pak i rozvor i výška, šířka však zůstala při starém.

Alto K10 tedy rozhodně není žádným monstrem, i když čtveřici dospělých pobrat zvládne. Zajímavé pak je, že se zadními sedadly počítá i ona užitková verze, která se druhé řady nevzdala ve prospěch většího zavazadlového prostoru. Ten navíc ani nebyl oddělen mřížkou, přičemž pobere stejných 214 litrů jako osobní varianta. Ve srovnání s předchůdcem (177 l) tak sice jde o značný nárůst, nicméně člověk by zkrátka čekal trochu více.

Provedení Tour H1 toho nicméně ve finále nabízí méně než Alto K10. Uvnitř sice můžete počítat s klimatizací, digitálním tachometrem, duálními airbagy či kapsami na litrové láhve ve dveřích, ovšem multimédia s dotykovým displejem v nabídce chybí. Tak jako jakékoli rádio, pročež z karoserie zmizela také anténa. Přední i zadní nárazník se musí obejít bez laku, zatímco malá a úzká kola nezdobí dokonce ani středové krytky. Na výběr je pak jen bílá, stříbrná a šedá barva.

Je to taková obdoba někdejší Škody Fabia Junior v užitkové verzi, která s cenou startuje na 480 500 INR (asi 127 tisíc Kč). To je extrémně nízká cena za vůz, jenž by dokázal velmi dobře posloužit pro rozvoz zboží i v Evropě. Něco takového bychom tu za stávající inflace potřebovali, ale nedostaneme to. A to je třeba dodat, že osobní verze může být ještě levnější - základní Alto K10 je možné pořídit již od 399 tisíc rupií (cca 106 tisíc korun). V té chvíli se nicméně musíte obejít i bez oné klimatizace, kterou Tour H1 disponuje.

Jak tedy ve finále zaškatulkovat novinku, necháme na vás. Faktem je, že Indům taková skladba nabídky více než vyhovuje. I proto je Alto a spřízněné deriváty tamním bestsellerem již od roku 2006. Automobilka přitom dosud prodala více než milion exemplářů. Jako jeden z kladů je přitom zmiňován litrový tříválec, který v benzinové verzi produkuje 67 koní, zatímco ta plynová jich dává k dobru 57. V obou případech má přenos na přední kola pětistupňový manuál.

Právě v tomto ohledu můžeme narazit na asi největší rozdíl mezi osobní a užitkovou verzí, první zmíněná je totiž k mání rovněž s pětistupňovým robotizovaným manuálem. Ten je nicméně již k dispozici pouze s vyššími úrovněmi výbavy. Jelikož nicméně ty startují na 506 000 INR (asi 134 tisíc Kč), můžeme stále mluvit o neuvěřitelně dostupném dopravním prostředku. A vlastně i jisté závisti z naší strany, neboť něco takového se bohužel do Evropy již nevrátí, i když pro to není žádný rozumný důvod, v případě městských dodávek, kde rozličné bezpečnostní prvky nehrají vzhledem k nízkým rychlostem podstatnou roli, rozhodně ne.

Tour H1 je oficiálně titulován jako užitková verze modelu Alto K10. Je to jedna z nejlevnějších dodávek vůbec, Evropě je ale zapovězena. Foto: Suzuki

