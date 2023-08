Nová generace americké klasiky měla být jen elektromobil. Automobilka už teď ví, že to nepůjde, nabídne i šestiválec před 5 hodinami | Petr Prokopec

Přišlo nám neuvěřitelně naivní předurčit zrovna tohle auto k úplné elektrifikaci, neboť by šlo o extrémní mezigenerační posun. Výrobce tak později připustil, že nový Charger bude připraven vyfasovat i spalovací pohon, teď už má být ruka v rukávě.

Řada výrobců aut nám pomalu dennodenně překládá své vize skvělé elektrické budoucnosti. Ještě před dvěma třemi lety jim to spousta lidí baštila už proto, že věřila, že automobilky vědí, co dělají. Zkušenosti širší veřejnosti s elektromobily se navíc blížily nule a když už někdo nějaké získal, předpokládal, že sliby o poklesu cen a zlepšení použitelnosti takových aut budou naplněny. Jenže bateriový pohon i patnáct let po příchodu první Tesly zůstává pro většinu lidí ve stejné pozici - je příliš drahý, příliš nepoužitelný, má příliš nejasnou životnost. A stále více lidí jasně vidí, že posuny dosahované dalším vývojem jsou pouze dílčí, nikoli principiální.

Letošní rok tak můžeme považovat za stěžejní, neboť ve společnosti je jasně patrná zásadní změna nálady podpořená i současnými ekonomickými těžkostmi a jistou saturací trhu. První vlna nadšenců si svůj elektromobil již koupila, u lidí ochotných nechat se strhnout masivními dotacemi platí něco podobného. Před automobilkami tak již zůstává především zbytek klientely, který bude těžké opít rohlíkem. Nutný tak bude zásadní technický průlom. A pokud nenastane, nevyhnutelnou se stane zásadní změna v jejich směřování.

Po technické stránce se v nejbližších letech ničeho přelomového nedočkáme, a tak automobilky pozvolna začínají měnit své plány. Již u toho však nejsou superlativy vykřikované do všech médií, vše se děje v naprosté tichosti. Spoléhat se tak zatím musíme hlavně na zdroje ze zákulisí, které se aktuálně hojně věnují budoucnosti značky Dodge. Ta původně předpokládala, že spalovací motory pošle do důchodu na konci letošního roku, což od počátku nutilo soudné lidi ťukat si na čelo, neboť tu máme výrobce, který je proslulý svými osmiválcovými muscle cars. Elektromobil přitom v nabídce nemá jediný.

To vše se mělo změnit s příchodem nástupce klasického Chargeru, který byl předznamenán konceptem Charger Daytona SRT EV. Jenže ten zklamal už při představování. Dodge doufal, že názor zákazníků dokáže zvrátit a ještě v červenci loňského roku mluvčí značky trval na tom, že „Hemi usazený v této platformě, stejně jako platforma samotná, zmizí. Příští generace bude elektrická“. Před pár dny však Ford odhalil nový Mustang GTD, který disponuje osmiválcem naladěným na 800 koní. A to je jen začátek.

Pro Dodge nejspíše šlo o poslední kapku, automobilka tak podle všeho kromě elektrické verze onoho konceptu pracuje také na spalovací. Osazena by nicméně měla být třílitrovým šestiválcem twin-turbo, zmínky o odchodu osmiválce Hemi tak nakonec budou pravdivé. I když vše asi bude záviset na úspěchu vozu. Benzinový agregát by totiž měl produkovat „jen“ 510 koní, tedy méně než polovinu toho, co je vám dnes schopen dodat pod pravou nohu SRT Demon 170. Ten přitom stovku zvládá za 1,66 sekundy.

Vyšší výkon si značka chce schovat pro elektrické verze, nicméně pokud jich nebude prodávat dost, nejspíše můžeme očekávat další trhlinu v jejích dosavadních plánech. Nic jiného se ovšem nedalo očekávat. Ve chvíli, kdy totiž výrobci jdou na ruku spíše politikům a úřadům než zákazníkům, musí zkrátka počítat s tím, že lidé se k nim obrátí zády. A co vám pak zbude, než změnit směr? Jen politici a úředníci vaše prodejní čísla nikdy nespasí.

Koncept Charger Daytona SRT EV měl disponovat pouze bateriovým pohonem, ten však nakonec mají dostat jen některé varianty. Ostatní budou disponovat šestiválcem. Foto: Dodge

