Nová Honda Prelude dorazila do Česka a odhalila vše, se svými cenami to bude pěkná ozdoba showroomů
včera | Petr Prokopec
Upřímně řečeno je to sympaticky vyhlížející auto a chtěli bychom ho milovat. Se svým pohonem a převodovkou ale nedává absolutně žádný smysl, což jen korunuje vysoká cena. Pokud chce Honda s tímto autem uspět, musí se vrátit k rýsovacím prknům.
Pokud dnes někde „splašíte“ zhruba 400 tisíc korun a vyrazíte s nimi do solidního autobazaru, můžete se stát majitelem Porsche Cayman první generace. To se vyrábělo v letech 2005 až 2012, přičemž ve všech verzích bylo možné počítat s plochým šestiválcem. Základní o 2,7litrovém objemu posílal na zadní kola 240 koní, s nimiž se stovka stala realitou za 6,2 sekundy. Pokud jste ale zvolili vrchol, dostali jste 3,4litrový agregát produkující 295 koní. Akcelerace se díky tomu zkrátila na 5,4 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost vzrostla až na 272 km/h. Je to dodnes žádoucího auto, které uspokojí i velmi náruživé řidiče.
Proč o něm ale dnes hovoříme? Především kvůli Hondě, která došla k názoru, že do souboje na pistole je třeba vyrazit s nožem. A jakkoliv ten je nový a pořádně nablýskaný, proti střelné zbrani prostě nemá šanci. Japonská automobilka by tedy ve finále neměla být překvapena uvadajícím reálným zájmem o nové kupé Prelude. Pokud totiž pomineme její vzhled, nemá co nabídnout ani ve srovnání s dvacet let starým sporťákem ze Zuffenhausenu, který je oproti Hondě jako ojetina dokonce třikrát levnější.
České zastoupení japonské automobilky totiž odstartovalo prodej, a pohled na cenu asi zacloumá i s řádně otrlým publikem. Nový Prelude je totiž k mání od 1 199 900 Kč v základu, za řadu věcí se pak připlácí. Všechny laky krom černého jsou za 17 900 Kč, lepší 19" kola přijdou na 63 341 Kč, sada Black Pack na 38 230 Kč, ovšem bez sady černých emblémů, ty jsou za dalších 7 525 Kč. Přidejte dvoubarevné čalounění interiéru za 10 000 Kč, paket osvětlení za 30 245 Kč, obligatorní koberečky za 2 920 Kč a raději i plachta s logem Prelude za 9 935 Kč, aby se leskl, až vyjedete, a jste na 1 379 996 Kč za specifikaci, kterou můžete vidět na fotkách dole.
Za tyto peníze pak dostáváte 8,2sekundové udávané zrychlení na stovku a nejvyšší rychlost elektronicky omezenou na 188 km/h - skutečně tak málo. To ovšem znamená, že kupé v obou disciplínách výrazně zaostává nejen za v úvodu zmíněným Porsche, ale třeba i za novou Škodou Octavia RS, která je na stovce za 6,4 sekundy a omezovač ji zarazí až při 250 km/h.
Také český liftback je přitom levnější než Prelude, po jeho objednání vám z účtu zmizí 1 069 900 Kč, tedy o 130 tisíc korun míň. Poháněná osa je stejná, převodovka donedávna mohla být i manuální, praktická použitelnost vozu nesrovnatelná. Pomalu tak můžeme vyhlásit tipovací soutěž, kolik exemplářů se u nás prodá. A vítězit v ní stěží budou ti, kteří tipnou víc než 50 nebo 100 kusů. Za měsíc? Za rok? To spíš celkem. A to možná ani nebudeme musel odečítat auta registrovaná na dealery, kteří nakonec možná budou rádi, že jim ozdoba showroomu z placu hned tak nezmizí...
Máme zde tedy další z návratů ikonických modelů značky, který ovšem její současné vedení zazdilo naprosto nepochopitelným uvažováním. Nový Prelude je atraktivním sportovním kupé, to je v pořádku, ale hybridní je proč? A převodovku CVT má proč? Má-li tento vůz oslovit nadšence, jsou tyto aspekty lákavé asi jako Antarktida pro milovníky tropů. Třeba jednou přijde jinak pojatá verze, pak se o věci můžeme bavit znovu, dnes má ale Prelude výlučně onen hybridní pohon složený z dvoulitru a dvou elektromotorů. Spalovací jednotka je přitom hlavně v běžnějších jízdních režimech upozaděna, načež nadvládu přebírá hlavně elektřina, kdy jedna jednotka je určena k roztáčení kol, zatímco druhá slouží spíše jako generátor. Výkon ale stejně vždy končí jen na přední nápravě.
Marnost nového Prelude jen umocňuje Civic osazený tímtéž pohonem. K mání je totiž od beztak nesmyslných 859 900 Kč, na stovce je však za 7,8 sekundy. Nápomocen je tomu systém launch control, který kupé paradoxně nedostalo. Místo toho se pyšní režimem převodovky Shift S+, který má simulovat změnu jednotlivých stupňů, i když jde o eCVT, tedy tu nejhorší možnou skříň, jaké se sporťáky mohou dočkat. Opravdu by nás zajímalo, čím Japonci mysleli, když novinku schvalovali a vyvíjeli - stačilo dát vozu dávno vyvinutý pohon Civicu Type-R s manuálem a byl by to instantní prodejní hit. Takto... bohužel.
Vzhled a šmrnc vůbec je nesporným pozitivem nového Prelude, ale co dál? Hybridní sporťák s CVT nikdo nikdy nechtěl, absurdnost auta pak jen korunuje vysoká cena, která v Česku vyšplhala na 1,2 milionu korun v základu, 1,3 až 1,4 milionu s pár prvky navíc. Foto: Honda
Zdroj: Honda
