Nová jmenování odhalují další detaily k nové Ladě Niva, koupit ji půjde i u nás před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Co dosud mohlo působit jako vize či plán pro vzdálenější budoucnost, se nyní stává realitou. Šéf Renaultu jmenoval nové lidi, kteří se postarají o vedení Lady a Dacie současně a říká to leccos i o podobě nové Nivy.

V půlce letošního ledna odstartoval Renault takzvanou Renoluci. Tak francouzská automobilka nazvala nový strategický plán, který by jí a spřízněné značky měl znovu dostat do ziskových vod. Dočkat bychom se tedy měli nejen nových modelů, ale pochopitelně i rozličných škrtů. V rámci úspor pak dojde i na větší propojení Dacie a Lady, což ve výsledku není až tak překvapivé. Obě značky totiž cílí na podobné zákazníky, jak ostatně dokazuje třeba ruský Largus, který donedávna nebyl ničím jiným než rumunským Loganem MCV první generace s odlišným logem.

Podobné spojitosti v nabídkách byly ale dosud spíše nahodilé, do budoucna chce Renault osud obou značek držet pevněji v otěžích. I z toho důvodu zde máme zcela nové vedení. Šéfem AvtoVAZu sice i nadále zůstává Yves Caracatzanis, ovšem nejspíše jen proto, že dříve působil právě v Dacii. Nově pak bude mít k dispozici Denise Le Vota, který byl jmenován šéfem divize Dacia-Lada.

Tato skupina má nyní i vlastního designéra, kterým se stal Alejandro Mesonero-Romanos. Ten svou kariéru odstartoval v roce 1995 u Seatu, o šest let později však přešel k Renaultu. Od francouzské značky se nicméně v roce 2011 vrátil k té španělské, kde se zasadil o prakticky celé její současné portfolio. Stál totiž u návrhu prvního firemního SUV Ateca, stejně jako je podepsán pod Seatem Tarraco a Leon či sportovními variantami Cupra Formentor a Cupra Tavascan.

Na podzim loňského roku jej nicméně znovu zlákal Renault, přičemž v té době ohlásil svou rezignaci i Steve Mattin, dlouholetý šéfdesignér Lady. Veškerá kolečka tak do sebe zapadla, načež Mesonero-Romanos dotáhne do produkční reality koncepty svého předchůdce. Těmi myslíme předobraz nové Lady Niva, který se jako koncept ukázal na moskevském autosalonu v roce 2018. Přímo z něj pak vychází letošní studie Bigster, která s logem Dacie získala i na délce.

Právě Bigster by měl být jednou ze sedmi novinek, s nimiž obě značky vyrukují do roku 2025. Produkční verze by si přitom měla ponechat tento název, stejně jako 4,6metrovou délku. Duster tím přesáhne o 28 centimetrů, což je podstatné i proto, že Rumuni chtějí uvnitř nabídnout tři řady sedadel. Obě auta jsou koncipována jako globální, a nová Niva tak má být oficiálně v prodeji i v zemích EU, oproti Bigsteru ale bude kratší a zůstane pouze u dvou řad sedadel.

Nebude to však jediný rozdíl mezi těmito vozy postavenými na stejné modulární platformě CMF-B-LS. Mesonero-Romanos má totiž zajistit, aby vůz Dacie působil spíše lifestylově, zatímco verze od Lady bude více robustnější. Z toho důvodu by produkční Bigster nakonec neměl být tak hranatý, zatímco nová Niva u výrazných linií setrvá. Mimo to provedení s rumunským logem může jít i hybridní či dokonce ryze elektrickou cestou, zatímco u ruského zástupce bude důraz kladen spíše na spalovací benzinový motor. Možné jsou ale i plynové verze.

Tím nám dostupné informace víceméně končí, pročež už jen dodáme, že z oné sedmičky novinek mají tři nést logo Dacie. Spekuluje se přitom i o tom, že rumunská automobilka po vzoru ostatních výrobců svůj emblém poněkud uzpůsobí moderní době. Nicméně by nemělo jít o tak expresivní pojetí, jakého jsme se dočkali u konceptu Bigster. V případě jeho produkční verze pak navíc nemáme čekat ani tak odvážnou čelní masku.

Alejandro Mesonero-Romanos se po druhé štaci u Seatu vrací podruhé k Renaultu. Tentokráte přitom bude mít na starosti chystané společné modely Dacie a Lady. Foto: Dacia



Jednou z novinek se stane produkční verze konceptu Bigster, která v kombinaci s rumunským logem nabídne až sedm míst k sezení. Jako nová Lada Niva ovšem bude jen pětimístný. Foto: Dacia

Zdroje: Dacia, Auto Bild

Petr Prokopec