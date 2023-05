Nová Lada Granta byla poprvé natočena při testech, ta stávající drtí ruský trh s auty před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Jen zřídka se stává, aby nějaký vůz na sklonku svého životního cyklu dosahoval prodejních rekordů, v tomto případě ale došlo právě na to. Nová generace Granty tak má slušnou šanci poslat odbyt ještě výš.

V loňském roce skončila jedna významná rusko-francouzská spolupráce. Zda bude někdy obnovena, zůstává otázkou, v tuto chvíli ale platí, že Renault v důsledku války na Ukrajině a zavedených sankcí nejprve pozastavil výrobu svých aut v Rusku a dovoz komponentů do země. A později oznámil, že vystupuje ze společného projektu s AvtoVAZem a prodává svou moskevskou továrnu. Nemusí to tak zůstat, Francouzi si ve smlouvě ponechali možnost odkoupit vše zpět za stejnou cenu, za kterou to prodali, podmínky pro takový krok ale zatím ani zdaleka nenastaly.

Rozchod jistě nebolel pouze Francouze, ale také AvtoVAZ. Rusové totiž měli v plánu rozsáhlou modernizaci celého svého portfolia. Stěžejní přitom byla jak spolupráce s rumunskou Dacií, jenž měla vyústit v úsporu nákladů, tak využití modulární platformy CMF-B. Stačil nicméně jeden povel z Kremlu a vše se zhroutilo jako domeček z karet. Tedy až na skutečnost, že AvtoVAZ se nehodlá dané architektury vzdát. Koneckonců vývoj je již pár let v plném proudu a celý vlak už ani nešlo zastavit.

Neznamená to nicméně, že by nedošlo na změnu kolejí a zastávek. Šéf automobilky Maxim Sokolov totiž uvedl, že CMF-B je ve své stávající formě nevyhovující, a proto je zapotřebí značné přepracování platformy. S tou už logicky nebudou spojené motory z produkce Renaultu, jak tomu dříve mělo být, místo toho Lada použije své vlastní jednotky. To ve finále vedlo ke značnému zpoždění všech projektů. Třeba Niva druhé generace se nakonec objeví až v roce 2026, tedy s dvouletým skluzem.

My se nicméně nyní zaměříme na Ladu Granta druhé generace, která již má hotový design a loni dokonce z montážních linek sjelo několik desítek prototypů. Továrna pak byla chystána na sériovou výrobu, ta se ale má rozjet až v příštím roce. Rusové totiž pokračují v testech, přičemž dle zdrojů zevnitř koncernu mají hotovo na 95 procent. Něco takového se ale nejspíše týká pouze sedanu, který byl poprvé zachycen při testech a spatřit jej můžete na přiloženém videu. Mimo něj má dorazit také pětidveřový kombík i verze Cross.

Nová Granta bude větší než současný 4,3metrový vůz. Zajímavé pak je, že dle šeptandy ze zákulisí se nechala inspirovat designem francouzských aut, kupodivu však nešlo o dříve partnerský Renault. Místo toho má hlavně záď připomenout Citroën C-Elysée. Co se pak týče motorového prostoru, do toho zamíří lehce evoluční verze stávajících agregátů VAZ-21126 a VAZ-21127. Zda přitom budou nadále produkovat 90, 98 a 106 koní, je však v tuto chvíli ve hvězdách.

Lze tak už jen dodat zmínku o pozoruhodném úspěchu stávajícího modelu. V dubnu se jej totiž dle statistik AEB v Rusku prodalo 19 899 kusů, což ve srovnání se stejným měsícem loňského roku představuje nárůst o 665,9 procenta. To ale není až tak překvapivé, neboť loni výroba stála. Ve srovnání s letošním březnem se nicméně Granta vyšvihla o 22,4 procenta, přičemž dosáhla nejlepšího výsledku od roku 2011, kdy dorazila na trh. Dáno je to hlavně cenou, která startuje na 692 300 RUB (cca 190 tisíc Kč), to je na současné ruské poměry velmi lákavá cifra.

Petr Prokopec

