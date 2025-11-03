Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce

Jiní výrobci podobně koncipovaných aut slibují méně servisních úkonů, tento rovnou slibuje žádnou vlastní servisní síť. Neznamená to ale, že by se o tato auta nebylo třeba starat, nové řešení je spíš součástí jejich nízkonákladového přístupu ke všemu.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce

včera | Petr Prokopec

Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce

/

Foto: Slate Auto

Jiní výrobci podobně koncipovaných aut slibují méně servisních úkonů, tento rovnou slibuje žádnou vlastní servisní síť. Neznamená to ale, že by se o tato auta nebylo třeba starat, nové řešení je spíš součástí jejich nízkonákladového přístupu ke všemu.

Když byl letos v dubnu odhalen elektrický pick-up značky Slate Auto, do které nasypal peníze i zakladatel Amazonu Jeff Bezos, nebyli jsme z toho nijak rozpačití, naopak. I přes použití elektrického pohonu totiž ceny tohoto auta měly startovat pod 20 tisíci dolary, tedy hodně hluboko pod půl milionem korun, což na 4,4metrový dvoumístný náklaďáček nebylo špatné. Ovšem krátce poté se ukázalo, že firemní prvotina až tak levná nebude, neboť Bezos a spol. při jejím zrodu počítali se zachováním štědrých amerických federálních dotací.

Ty toho času umožňovaly snížit ceny elektromobilů až o 157 tisíc korun, dnes jsou minulostí. Prvotina Slate Auto by tedy měla být k mání od zhruba 28 000 USD, což je 591 tisíc korun. Z evropského úhlu pohledu to velká suma pořád není, pro Američany ale už tak lákavou cifru nepředstavuje, když u nich dnes zásadně větší Ford F-150 startuje na 38 tisících dolarech. S novinkou navíc přichází řada ústupků, o kterých dosud nebyla řeč, jakkoli je možné brát je také jako výhodu.

Začínající automobilka totiž nyní rozhlašuje, že nebude mít jediný vlastní oficiální servis, jedinou vlastní dobíjecí stanici. Přesto láká na rozsáhlou servisní i dobíjecí síť od samého počátku prodejů. Jaký to dává smysl? Docela revoluční - Slate se na servisy nebo dobíječky nevykašle, jen se do jejich fungování (zde docela příznačně) nebude montovat.

Pokud jde o dobíjení, realita je jednoduchá - stačila instalace dobíjecího portu NACS a dohoda s Teslou, díky čemuž lze vůz dobíjet u Superchargerů. Zájemci o elektrický pick-up tedy budou mít od počátku k dispozici přes 25 tisíc výkonných stojanů, které jsou navíc chváleny za svou spolehlivost. To není zase tak převratné, vedle toho ale bude značka využívat přibližně čtyř tisíc samostatných nezávislých servisních míst napříč celými Spojenými státy - v podstatě malých dílen klidně i amatérských mechaniků dělajících tuto práci jen ve volném čase, to dobře známe i od nás. Podmínkou je zde pouze certifikace RepairPalu.

Podle Slate Auto budou tito mechanici právě i díky RepairPalu řádně proškoleni, načež zvládnou nejen rutinní servisní úkony, ale také náročnější opravy či práci se systémy vysokého napětí. Kromě toho má dojít také na spuštění již nějakou chvíli slibované Slate University. To je online platforma, skrze kterou či příslušné aplikace se lidé dostanou k všemožným návodům či videiím, aby si své auto mohli dokonce opravit sami. A nejen to, projít budou moci i online kursem, pročež si ve finále mohou otevřít vlastní servis na vozy značky Slate Auto. To je skutečně menší revoluce jdoucí přesně opačným směrem, než jsme u automobilek zvyklí.

„Chceme, aby se majitelé cítili sebejistě ještě předtím, než vůbec vyrazí do servisu,“ uvedl k neobvyklé strategii šéf značky Chris Barman. Jak moc zafunguje, ale zatím zůstává otázkou - někomu je to sympatické, jiné to spíš děsí. Buď jak buď, výroba ve Warsaw v Indianě se rozjede až v závěru příštího roku. Jaký bude tou dobou zájem Američanů o podobná auta, uvidíme až blíže tomuto momentu.


Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 1 - Slate Auto Truck 2025 prvni sada 01Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 2 - Slate Auto Truck 2025 prvni sada 04Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 3 - Slate Auto Truck 2025 prvni sada 05Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 4 - Slate Auto Truck 2025 prvni sada 15Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 5 - Slate Auto Truck 2025 prvni sada 16Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 6 - Slate Auto Truck 2025 prvni sada 18Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 7 - Slate Auto servis a dobijeni 2025 prvni foto 01Nová levná auta značky financované Jeffem Bezosem nebudou mít ani jeden oficiální servis, je to menší revoluce - 8 - Slate Auto servis a dobijeni 2025 prvni foto 02
Bezosem podporovaná automobilka již od počátku nabídne pozoruhodnou servisní a dobíjecí síť, aniž by existoval jediný její oficiální servis, jediná její vlastní nabíječka. Foto: Slate Auto

Zdroje: Slate Auto, Newsweek

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše