Nová levná Hyundai možná nesnědla všechnu krásu světa, stojí ale od pouhých 160 tisíc Kč

Podobné modely se zdají být druhem na vymření, zjevně ale pořád nevymřely. Soutěže krásy asi nevyhrají, v poměru výkonu a ceny se ale zdají být hodně na výši. Jen zůstávají k dispozici pouze na trzích, kde se vše netočí kolem emisí CO2 a nekonečných seznamů povinné výbavy.

Z Indie se pomalu stává supervelmoc, která momentálně těží i ze zachování obchodních vztahů s Ruskem. V Indii končí spousta ruské ropy s velkými slevami, druhá nejlidnatější země světa pak do Ruska pro změnu ve velkém vyváží mimo jiné kůži. Obchod mezi Indií a Ruskem tak vzkvétá a loni vzrostl o nemalých 413 procent.

Z této situace nebude mít radost každý, indičtí motoristé si ale nestěžují a také díky levným palivům si mohou dovolit kupovat stále více nových aut. Brzy budou moci zamířit i pro dva modernizované vozy korejské produkce - kompaktní hatchback a z něj vycházející sedan. Hyundai totiž odhalilo spřízněné modely Grand i10 Nios a Aura ve verzi pro rok 2023. První zmíněný byl původně představen v roce 2019, druhý pak dorazil v době, kdy celý svět začal čelit koronaviru. Obě karosářské verze si přitom nebyly blízké jen technikou, nýbrž i vzhledem. V důsledku toho ovšem sedan Aura prodejně poněkud strádal.

Korejci se proto v rámci faceliftu zaměřili hlavně na výraznější vizuální rozdíly. Oba modely tak nově disponují unikátními nárazníky, stejně jako je odlišný i výplet masky chladiče. Hlavní světla jsou pak sice v obou případech stejná, v případě diod pro denní svícení tu však již znovu máme značné rozdíly. Aura se navíc dočkala ještě dalšího výpletu mezi lampami, zpředu tak opravdu již nejde o zaměnitelnou dvojici. V případě zádě jsou pak rozdíly jasně dané přítomností či absencí „batohu“.

V případě interiérů už novinek není mnoho, mezi ty viditelné patří jen odlišná nabídka čalounění a změny ve výbavě. Zákazníci totiž mohou nově sáhnout po bezdrátovém dobíjení mobilů či lepší verzi přístrojového štítu, kdy dvojici analogových budíků doplňuje 3,5palcový digitální displej. Osmipalcová obrazovka multimédií je však již převzata z původních verzí, stejně jako třeba výdechy klimatizace. Navýšen pak byl i počet portů na USB.

Co ovšem rozhodně stojí za pozornost, to je širší bezpečnostní výbava. Počet airbagů se zvýšil ze dvou na čtyři, respektive dokonce na šest u vyšších úrovní výbavy. Mimo to mohou Indové nově počítat také s ABS, ESC, automatickými světly, zadními parkovacími senzory i zpětnou kamerou či bezklíčovým odemykáním, zamykáním a startováním. Tamní rodina i10 tak začíná držet krok se zbytkem světa, i když na systémy autonomního řízení lze zapomenout.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kam se překvapivě už nepodívá přeplňovaná verze litrového tříválce. Mimo to se nemluví ani o návratu 1,2litrového turbodieselu. Jak Grand i10 Nios, tak Aura tedy budou k dispozici pouze s atmosférickou jedna-dvojkou. Její čistě benzinová verze přitom produkuje 83 koní a 114 Nm, zatímco u varianty uzpůsobené spalování CNG lze počítat pouze se 69 koňmi a 95 Nm točivého momentu.

Oba vozy je již možné předobjednat, přičemž u benzinových verzí budou zákazníci moci volit mezi pětistupňovým manuálem či automatickou převodovkou. Ta plynová však bude k dispozici pouze s ručním řazením. Finální ceny pak zatím nejsou známy, výrobce ale slibuje, že startovat se bude okolo 600 000 indických rupií, tedy okolo 160 000 Kč. To platí v případě hatchbacku, v případě sedanu bude třeba zaplatit zhruba o 15 tisíc korun více. Není to lákavé? I přes nepříliš atraktivní vzhled?

Grand i10 Nios a Aura se po modernizaci vizuálně více odlišují. Jak hatchback, tak i sedan kromě toho profitují z vyšší bezpečnostní výbavy, pod kapotou nicméně došlo na redukci dostupných jednotek. Foto: Hyundai

