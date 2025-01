Nová levná Lada dostala ostrou verzi, se svými 173 koňmi bude cupovat okruhy typické pro Rusko

Petr Prokopec

Je to asi to poslední, co bychom čekali, tuplem pak v momentě, kdy se sériová Iskra pořád ani nezačala prodávat. Přesto Rusové ukázali ostrou okruhovou verzi s objemnějším motorem či přepracovaným podvozkem.